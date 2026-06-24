Bybit EU refuerza su posicionamiento europeo de cara a la transición a MiCAR

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acercan los distintos periodos de transición nacionales de MiCAR a su fecha límite final del 1 de julio de 2026, Bybit EU lanza su campaña "Transfiere tus fondos y obtén recompensas", un programa de incentivos por tiempo limitado diseñado para dar la bienvenida a los nuevos usuarios a una plataforma con licencia MiCAR en Austria, que ofrece un reembolso anualizado del 3 % en recargas de criptomonedas, ascensos rápidos a nivel VIP, beneficios exclusivos de la tarjeta y mucho más.

La implementación de MiCAR representa uno de los avances regulatorios más significativos en la historia de la industria cripto europea, al establecer un marco unificado para los servicios de criptoactivos en todo el Espacio Económico Europeo (EEE). Al concluir el período de transición, se espera que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) no autorizados completen sus procesos de liquidación de acuerdo con las directrices de la European Securities and Markets Authority (ESMA), acelerando así la transición del mercado hacia plataformas reguladas y adaptadas a las normativas locales.

El mercado de criptomonedas europeo está entrando en una nueva fase, cada vez más definida por la transparencia, la resiliencia operativa y la claridad regulatoria. A medida que la industria madura, los usuarios buscan plataformas diseñadas para operar dentro del marco europeo en constante evolución y que recompensen a quienes se adaptan a esta nueva realidad.

Bybit EU GmbH opera bajo una licencia MiCAR otorgada por la Financial Market Authority (FMA) de Austria y tiene su sede en Viena, prestando servicios a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), con la excepción de Malta.

Acerca de la campaña: La campaña "Transfiere tus fondos y obtén recompensas" se desarrolla del 19 de junio al 31 de julio de 2026 y está abierta exclusivamente a nuevos usuarios que no hayan tenido previamente una cuenta de Bybit EU y que residan en el Espacio Económico Europeo (excepto Malta).

Los participantes elegibles pueden acceder a tres programas de beneficios distintos:

• Paquete de bienvenida para nuevos usuarios: Los nuevos usuarios pueden acceder a un regalo de bienvenida regional para recargas a partir de 20 €, así como a un paquete de bienvenida con tarjeta que ofrece hasta 120 € en bonos de bienvenida y un reembolso del 100 % en suscripciones elegibles (Netflix, Spotify, ChatGPT) durante el primer mes, con un límite de 50 €.

• Acceso rápido a beneficios VIP: Los usuarios que depositen un mínimo de 100 dólares en recargas acumuladas de criptomonedas durante el período de la campaña podrán desbloquear los beneficios de la tarifa VIP, sin necesidad de cumplir con los umbrales estándar de activos o volumen de operaciones VIP de Bybit EU. Los niveles VIP varían según el tamaño del depósito: desde una tarjeta de prueba VIP 1 de 30 días (a partir de 100 dólares) hasta una tarjeta de prueba VIP Supreme de 90 días (a partir de 1.000.000 dólares). Una vez desbloqueado, el beneficio VIP se otorga mediante una tarjeta de prueba con una duración limitada de 30 o 90 días a partir de su emisión.

• Reembolso del 3 % en recargas de criptomonedas: Los usuarios que depositen un mínimo de 50.000 dólares en recargas acumuladas de criptomonedas podrán optar a un reembolso anualizado del 3 %, pagado mensualmente durante 12 meses en USDC. El nivel de reembolso se fija al finalizar el período de registro de la campaña (31 de julio de 2026), y los pagos mensuales están sujetos a un requisito de volumen mínimo de operaciones al contado. El límite máximo de reembolso es de 1.000.000 dólares en depósitos, con un pago potencial total de hasta 30.000 dólares USDC durante 12 meses.

"Europa está sentando las bases para un ecosistema de activos digitales más maduro y sostenible", afirmó Mazurka Zeng, consejero delegado de Bybit EU. "A medida que avanza la transición a MiCAR, los usuarios valoran cada vez más la claridad, la continuidad y las plataformas diseñadas teniendo en cuenta la preparación regulatoria a largo plazo. Bybit EU se creó para respaldar ese futuro, y esta campaña refleja nuestro compromiso de que dicha transición sea beneficiosa para los usuarios que decidan trasladar sus fondos a una plataforma con licencia".

La compañía señaló que la fecha límite del 1 de julio para la transición a MiCAR representa un punto de inflexión significativo para el mercado europeo de criptomonedas, que subraya la importancia de operar en una plataforma con autorización regulatoria establecida, operaciones locales y un compromiso a largo plazo con la base de usuarios europeos.

Como parte de su estrategia europea más amplia, Bybit EU continúa expandiendo su presencia regional mediante operaciones centradas en el cumplimiento normativo, alianzas locales, iniciativas educativas y un compromiso a largo plazo con el ecosistema en todo el EEE.

La compañía también busca contribuir a una mayor concienciación en el sector sobre MiCAR y las implicaciones de la transición de Europa hacia un entorno regulatorio más armonizado para los activos digitales.

Los detalles completos de la campaña, los criterios de elegibilidad y los términos y condiciones están disponibles en https://www.bybit.eu/MoveYourFunds

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Acerca de Bybit EU

Bybit EU GmbH es un proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) austriaco autorizado conforme al Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCAR) de Austria. Bybit EU presta servicios a clientes en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), con la excepción de Malta, a través de la plataforma bybit.eu.

Bybit EU GmbH está autorizada a ofrecer los siguientes servicios:

Custodia y administración de criptoactivos en nombre de los clientes;

Intercambio de criptoactivos por fondos;

Intercambio de criptoactivos por otros criptoactivos;

Colocación de criptoactivos; y

Servicios de transferencia de criptoactivos en nombre de los clientes

Bybit EU GmbH no opera ninguna plataforma de negociación de criptoactivos ni proporciona asesoramiento en materia de inversiones.

Contacto para medios: press@bybit.eu

www.bybit.eu

Aviso legal: Invertir en criptoactivos conlleva riesgos asociados. Este contenido es una comunicación de marketing de Bybit EU GmbH y no constituye asesoramiento de inversión.

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