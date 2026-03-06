(Información remitida por la empresa firmante)

-Bybit y Tether profundizan su colaboración estratégica con "Golden Season", que brinda estabilidad respaldada por oro a los inversores en criptomonedas

DUBAI, EAU, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras los mercados de activos digitales se enfrentan a una volatilidad renovada y el sentimiento de los inversores se vuelve cauteloso, Bybit y Tether, la compañía más grande en la industria de activos digitales, anunciaron hoy una colaboración ampliada centrada en el oro tokenizado, lanzando la iniciativa conjunta "Golden Season" con más de 1 millón de dólares en recompensas respaldadas por oro.

El programa se basa en la larga colaboración de ambas compañías en torno a la liquidez, la infraestructura de stablecoins y la tokenización de activos, lo que refleja un enfoque compartido en proporcionar estabilidad y valor real a los inversores en criptomonedas durante mercados turbulentos.

Acompañando a los usuarios cuando más importa

Con el Índice Fear & Greed de las criptomonedas alcanzando recientemente niveles de miedo extremo y el precio del bitcoin muy por debajo de sus máximos recientes, creemos que es el momento oportuno para encontrar soluciones que ayuden a los inversores a proteger su capital mientras se mantienen activos en los mercados digitales.

"La verdadera prueba de una plataforma no es su rendimiento en mercados alcistas, sino cómo apoya a los usuarios cuando los mercados cambian", declaró Helen Liu, coconsejera delegada de Bybit. "A través de nuestra colaboración con Tether, estamos incorporando la fiabilidad del oro al ecosistema de activos digitales, ofreciendo a nuestra comunidad formas prácticas de buscar estabilidad y rentabilidad constante mientras los mercados se recuperan".

Bybit y Tether están creando oportunidades proactivas para que los usuarios protejan su capital, obtengan un rendimiento sostenible y accedan a uno de los activos de reserva de valor más fiables del mundo: el oro. "Hemos observado una creciente demanda de productos estables que generen rendimiento en medio de la volatilidad del mercado, con millones de usuarios optando por carteras diversificadas que incluyen activos tokenizados del mundo real", añadió Helen.

Golden Season es esa convicción en acción: en lugar de esperar a que las condiciones mejoren, "Creemos que lo que nuestros usuarios más necesitan ahora mismo es estabilidad", afirmó Helen. "Los mercados se recuperarán, de eso no tenemos ninguna duda. Pero mientras tanto, nuestra responsabilidad es aliviar la presión, proporcionar vías reales para obtener rendimientos estables y asegurarnos de que nuestra comunidad sepa que Bybit los apoya. Golden Season con Tether es exactamente eso: la estabilidad y el potencial alcista del oro, accesibles para todos los inversores en criptomonedas, justo cuando más lo necesitan".

Una visión compartida para los activos tokenizados del mundo real

El token respaldado por oro de Tether, XAUT, está respaldado 1:1 por oro físico almacenado en bóvedas suizas, lo que ofrece a los inversores digitales exposición a uno de los activos de reserva de valor más confiables del mundo sin abandonar el ecosistema de las criptomonedas.

Bybit busca profundizar la integración de XAUT en productos de trading, ahorro y rendimiento estructurado en su plataforma, junto con iniciativas más amplias de monedas estables programadas para 2026.

¿Por qué oro y por qué ahora?

Los analistas señalan que el oro ha superado el rendimiento de muchas clases de activos durante el último año en medio de la preocupación por la inflación y la incertidumbre geopolítica[1]. Bybit afirmó que el comportamiento de los usuarios está cambiando hacia la preservación del capital y la diversificación del rendimiento, lo que convierte al oro tokenizado en un puente natural entre los activos refugio tradicionales y los mercados digitales.

Golden Season ofrecerá recompensas por trading, incentivos por recomendación y fondos de rendimiento por tiempo limitado vinculados a XAUT, diseñados para fomentar la diversificación responsable de la cartera en lugar de la especulación.

Más que una campaña

Ambas compañías comparten el compromiso con la transparencia, la resiliencia y la protección del usuario", afirmó Helen. "Golden Season es solo un paso en la construcción conjunta de un sistema financiero digital más estable e inclusivo".

Bybit planea introducir en marzo hasta 10 millones de dólares adicionales en productos de rendimiento vinculados a stablecoins y RWA, ampliando así las opciones para los inversores que buscan ingresos constantes en mercados inciertos.

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt

[1] https://www.vaneck.com/offshore/en/news-and-insights/blogs/gold-investing/gold-investing-outlook/

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, y atiende a una comunidad global de más de 80 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit redefine la transparencia en el mundo descentralizado al crear un ecosistema más simple, abierto e igualitario para todos. Con un fuerte enfoque en la Web3, Bybit se asocia estratégicamente con los principales protocolos blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena de bloques. Reconocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas blockchain, Bybit conecta las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi), empoderando a desarrolladores, creadores y entusiastas para que aprovechen al máximo el potencial de la Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

Para más información sobre Bybit, visite Bybit PressPara consultas de medios, contacte con: media@bybit.com Para actualizaciones, siga a: comunidades y redes sociales de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/bybit-y-tether-profundizan-su-colaboracion-estrategica-con-golden-season-302707180.html