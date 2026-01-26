De cables desordenados a integración inteligente: Hoymiles replantea el almacenamiento de energía en el hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 26 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Con el auge del almacenamiento de energía residencial en toda Europa, la industria está entrando en una nueva fase marcada por las crecientes expectativas en torno a la usabilidad, la seguridad y la integración. A medida que Hoymiles, proveedor global de soluciones solares y de almacenamiento, continúa colaborando estrechamente con instaladores y propietarios de viviendas en diversos mercados, una observación se hace cada vez más evidente: la innovación actual no se trata solo de capacidad técnica, sino de la integración fluida de la tecnología energética en la vida cotidiana.

La brecha de complejidad en el almacenamiento de energía residencial

A lo largo de los años, el almacenamiento residencial se ha visto principalmente desde una perspectiva técnica. Sin embargo, una brecha de complejidad impide a los usuarios adoptar una solución energética limpia, ecológica, sostenible e independiente. En lo que respecta a los propietarios, los desafíos son tangibles:

Cableado complejo y múltiples componentes separados que saturan los espacios habitables y complican la gestión del sistema.

Diseños que ocupan mucho espacio y ocupan mucho espacio, un lujo del que carecen muchas viviendas urbanas.

Paquetes pesados e instalaciones prolongadas que a menudo implican más mano de obra, conocimientos técnicos avanzados y mayores costes iniciales.

Problemas de adaptación , las aplicaciones móviles poco intuitivas dificultan que los propietarios visualicen, comprendan y gestionen claramente sus datos energéticos.

Problemas de seguridad constantes , debido a los múltiples puntos de conexión y las limitaciones de monitorización que pueden retrasar la detección temprana de posibles problemas.

Riesgos de compatibilidad de baterías , mezclar baterías de litio nuevas y antiguas puede provocar un desequilibrio de resistencia, una acumulación excesiva de calor y una degradación más rápida de las baterías más nuevas.

La evolución de la simplicidad y la integración

En toda la industria, se está produciendo una clara transición: del ensamblaje de múltiples dispositivos independientes al diseño de sistemas verdaderamente integrados. Una mayor integración reduce el esfuerzo de instalación, ahorra espacio y, lo más importante, facilita la gestión energética para los usuarios habituales.

Esto no implica menos tecnología, sino un uso más inteligente de la misma: una arquitectura de sistema optimizada, un cableado externo minimizado y un funcionamiento más estable y seguro.

Próximos pasos: una nueva perspectiva del almacenamiento de energía todo en uno

En respuesta a estas necesidades cambiantes, Hoymiles se dispone a presentar una nueva solución integral de almacenamiento de energía para el hogar: HiOne BESS todo en uno.

Su lanzamiento oficial será el 5 de febrero en Ámsterdam, revelando una nueva perspectiva sobre cómo diseñar, instalar y experimentar los sistemas de energía residencial. Diseñado con base en escenarios residenciales reales, HiOne refleja un movimiento más amplio en la industria hacia una integración más inteligente, una instalación más sencilla y un enfoque más amigable para el hogar en el almacenamiento de energía.

El evento de lanzamiento se transmitirá en directo a nivel mundial. Sígalo en directo en https://www.hoymiles.com/hione-global-launch

