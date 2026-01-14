Las cadenas de suministro globales compiten por modernizarse, según Loftware Research

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las cadenas de suministro globales compiten por modernizarse en medio de la disrupción, según Loftware Research

Una encuesta a más de 400 profesionales de la cadena de suministro muestra que las redes conectadas, la tecnología en la nube y la IA son fundamentales para la resiliencia, el ahorro de costes y la eficiencia.

PORTSMOUTH, N.H., 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, líder mundial en identificación de productos y transparencia en la cadena de suministro, anunció hoy el lanzamiento de su Informe de las 5 principales tendencias de 2026, que revela que las empresas de todo el mundo están actuando con urgencia para modernizar sus cadenas de suministro ante una disrupción sin precedentes, incertidumbre geopolítica y crecientes demandas regulatorias.

Basándose en los conocimientos de más de 400 profesionales de la cadena de suministro en 55 países, el informe destaca un cambio decisivo hacia redes de proveedores conectadas, inteligencia de embalaje en tiempo real y automatización habilitada por IA a medida que las organizaciones trabajan para fortalecer la resiliencia y mantenerse competitivas en un panorama global impredecible.

"El futuro de las cadenas de suministro se definirá por la agilidad y la inteligencia", afirmó Jim Bureau, director general y consejero delegado de Loftware. "Nuestra investigación demuestra que las organizaciones que adoptan redes conectadas, plataformas en la nube y conocimientos basados en IA no solo sobreviven a la disrupción, sino que la convierten en una oportunidad. Al modernizarse hoy, las empresas pueden anticipar los desafíos, actuar en tiempo real y crear cadenas de suministro más inteligentes, más rápidas y preparadas para lo que venga".

El estudio subraya cómo la volatilidad se ha convertido en el rasgo distintivo de las cadenas de suministro actuales. Sin embargo, muchas organizaciones siguen sin estar preparadas: según datos de Gartner, solo el 29 % de las empresas están listas para gestionar la próxima ola de desafíos en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, la presión financiera se intensifica. Entre las empresas encuestadas con ingresos de 1.000 millones de dólares o más, el 50 % prevé que los aranceles o las restricciones comerciales les cuesten más de un millón de dólares el próximo año, y casi una de cada cinco prevé un impacto superior a los 10 millones de dólares.

Según el informe, las empresas están respondiendo acelerando la inversión en soluciones que unifican los ecosistemas de proveedores, garantizan datos de productos consistentes y conformes, y reducen la fricción operativa causada por procesos aislados. Casi el 70 % de los encuestados cree que compartir datos y estándares de etiquetas con socios comerciales les ayudaría a responder más rápidamente a las disrupciones; esto indica que la industria está avanzando rápidamente hacia redes más colaborativas y conectadas. Las organizaciones que ya han adoptado estos modelos reportan ganancias medibles, incluyendo un 48 % que menciona una resolución de problemas más rápida y un 37 % que menciona una reducción de costes operativos.

Los hallazgos también revelan que la incertidumbre geopolítica está obligando a las empresas a replantear sus estrategias de cumplimiento normativo. Muchas organizaciones aún tienen dificultades para adaptar los datos de sus productos y los procesos de etiquetado a los nuevos aranceles o cambios regulatorios, y el 63 % de las empresas con un valor superior a los mil millones de dólares considera estos ajustes "muy" o "algo difíciles". A medida que las cadenas de suministro avanzan hacia la relocalización, la deslocalización cercana y la multi-sourcing, el etiquetado basado en la nube es esencial para la precisión y el cumplimiento normativo en las redes de proveedores en constante cambio, lo que ayuda a las empresas a evitar costosos retrasos, retenciones fronterizas y sanciones.

Las expectativas de los consumidores también están impulsando la transformación. Los envases inteligentes, basados en datos de etiquetas en tiempo real, códigos QR dinámicos e información conectada del producto, se perfilan como una herramienta crucial para mejorar la interacción, la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Según el estudio, el 91 % de los encuestados cree que los datos de etiquetas en tiempo real ayudan a reducir el desperdicio y los errores, y a mejorar la eficiencia. Las empresas consideran una mejor trazabilidad (64 %) y una mayor interacción con el consumidor (44 %) como los principales beneficios de los envases conectados, lo que ilustra cómo las marcas están empezando a considerar el envase no solo como un requisito normativo, sino como un canal estratégico para la información, la transparencia y la experiencia del cliente.

La autenticidad y la trazabilidad son ahora esenciales en las cadenas de suministro modernas, impulsadas por iniciativas como los Pasaportes Digitales de Productos y los códigos de barras 2D de última generación. Dado que consumidores, organismos reguladores y socios comerciales exigen información verificable sobre los productos, el 88 % de los encuestados afirma que las plataformas de identificación de productos basadas en la nube establecen una única fuente de información fiable para garantizar un seguimiento, una trazabilidad y una autenticidad precisos. El estudio demuestra que una trazabilidad reforzada mejora el cumplimiento normativo (43 %), la visibilidad (40 %), la preparación para auditorías (34 %) y la protección contra la falsificación (27 %).

El informe de Loftware muestra que las tecnologías de cadenas de suministro autónomas están cobrando impulso. Impulsadas por plataformas de etiquetado basadas en SaaS, análisis de IA y datos integrados, estos sistemas ayudan a detectar interrupciones con mayor antelación, optimizar la logística en tiempo real y automatizar procesos propensos a errores. El 75 % de los encuestados utiliza el etiquetado basado en SaaS para mejorar su resiliencia, citando beneficios como mayor eficiencia (41 %), menos errores (37 %), menor desperdicio (33 %) y una respuesta más rápida (30 %). A medida que las empresas se enfrentan a una mayor complejidad en sus redes de proveedores, estas capacidades desempeñarán un papel fundamental en la creación de cadenas de suministro que no solo estén conectadas, sino que también sean inteligentes y se optimicen automáticamente.

