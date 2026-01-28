Cadonix lanza smartBuild: una solución de fabricación con IA que moderniza la producción de arneses de cables

(Información remitida por la empresa firmante)

smartBuild debuta en la Cumbre Anual de Liderazgo Global de WHMA en Las Vegas, ofreciendo ensamblaje digital guiado, pruebas en la estación y trazabilidad en la nube, aumentando los márgenes entre un 2 y un 6 % por arnés y acelerando la producción hasta en un 40 %.

FRAMINGHAM, Mass., 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cadonix, una empresa de fabricación de Re:Build, anunció hoy el lanzamiento de smartBuild, una plataforma de fabricación basada en IA diseñada para modernizar el ensamblaje y la producción de arneses de cableado. Presentada en la Cumbre Anual de Liderazgo Global de WHMA, en el stand 513 de Las Vegas, smartBuild reemplaza los artefactos en papel y las instrucciones de trabajo fragmentadas con ensamblaje digital guiado, pruebas integradas y visión operativa en tiempo real.

Los fabricantes de arneses de cableado se han enfrentado durante mucho tiempo a procesos lentos de revisión de tableros de encofrado, calidad de construcción inconsistente, largos ciclos de capacitación de técnicos y visibilidad limitada de la producción. smartBuild aborda estos desafíos con un flujo de trabajo conectado y basado en el diseño que convierte los diseños de arneses de cableado de Arcadia en herramientas digitales de ensamblaje, incluyendo instrucciones de construcción animadas paso a paso y programas de prueba de arneses que se generan automáticamente a partir de cada diseño. El resultado: construcciones más rápidas, menos errores y una ejecución más clara en todos los equipos y ubicaciones.

"smartBuild ofrece orientación de fabricación tal como trabajan los técnicos", afirmó Kishore Boyalakuntla de Cadonix. "Elimina la ambigüedad en cada paso, reduce los plazos de entrega y ofrece a los líderes una única fuente de información fiable para todas las estaciones, instalaciones y programas".

smartBuild puede implementarse como una estación de construcción totalmente digital o híbrida, lo que permite a los fabricantes modernizarse sin interrumpir los flujos de trabajo existentes. Las estaciones de construcción digitales eliminan las placas de forma impresas al proyectarlas virtuales a escala real en monitores, mientras que las estaciones híbridas incorporan instrucciones digitales guiadas y pruebas en la estación a las placas físicas existentes.

Cada acción, revisión y resultado de prueba se captura en la nube, lo que permite una trazabilidad completa y lista para auditorías en cables, conectores y empalmes. Las organizaciones que utilizan smartBuild han reportado una aceleración de la producción de hasta un 50 %, una reducción del 95 % en el tiempo de diseño a construcción y reducciones de costes de mano de obra directa de hasta un 25 %.

Los primeros usuarios ya están viendo un impacto medible. Un cliente, fabricante global de equipos de servicios públicos con presencia en más de 100 países, sustituyó los tableros de encofrado físicos por la plataforma de fabricación digital de smartBuild para aumentar la flexibilidad y reducir los tiempos de producción en planta. Gracias al ensamblaje digital guiado y las pruebas en estación de smartBuild, este cliente ha reducido los tiempos de fabricación de arneses en un 25 %, ha reducido la capacitación de semanas a días y ha eliminado los costes de almacenamiento e impresión de los tableros de encofrado, ahorrando entre 70.000 y 90.000 dólares al año.

"smartBuild nos permite asignar a operadores jóvenes a arneses complejos, no solo a nuestros veteranos. Nos brinda una verdadera flexibilidad en la forma en que utilizamos a nuestros técnicos", afirmó un ingeniero de sistemas de control de un fabricante global de equipos para la industria de servicios públicos.

smartBuild ya está disponible como parte del ecosistema Cadonix, conectando los diseños de arneses de cables Arcadia líderes en su clase directamente con la fabricación a través de construcción guiada, validación e informes.

Para obtener más información, véalo de primera mano durante la Cumbre Anual de Liderazgo Global de WHMAs, en el stand513, o visite smartBuild by Cadonix.

