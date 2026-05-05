CAI inicia una nueva etapa con la inversión de JLL Partners.

(Información remitida por la empresa firmante)

INDIANAPOLIS, 5 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- CAI, una firma de servicios profesionales dedicada a acelerar la preparación operativa y la excelencia en las ciencias de la vida y en entornos de misión crítica, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con JLL Partners, una firma de capital privado de mercado medio con sede en Nueva York centrada en la inversión en los sectores de atención médica, industria y servicios empresariales, para respaldar la siguiente fase de crecimiento de CAI.

Esta alianza permite a CAI expandir su presencia global, invertir en tecnologías de última generación y mejorar su oferta de servicios para brindar un mejor soporte a los clientes que operan en entornos complejos, técnicamente exigentes y altamente regulados.

"Nuestra alianza con JLL marca un hito estratégico importante para nuestro futuro", declaró Sheena Dempsey, consejero delegado de CAI. "Durante más de 30 años, CAI se ha caracterizado por un enfoque constante en la calidad y el compromiso de hacer las cosas bien. Esta base nos ha permitido convertirnos en un socio de confianza en todos los sectores a los que servimos. De cara al futuro, esta alianza nos ayudará a ampliar nuestro impacto: expandiéndonos geográficamente, impulsando nuestras capacidades en tecnologías de última generación y continuando ofreciendo resultados de alto impacto para nuestros clientes. La inversión de JLL Partners es un voto de confianza tanto en la empresa que hemos construido como en el crecimiento que podemos alcanzar en el futuro".

Vikas Mouli, director general de JLL Partners, dijo, "Nos entusiasma asociarnos con CAI en un momento en que los sectores de ciencias de la vida y manufactura avanzada experimentan importantes inversiones y rápidos avances tecnológicos. CAI se ha forjado una sólida reputación, avalada por décadas de experiencia inigualable, por su capacidad para poner en marcha instalaciones de vanguardia con precisión y fiabilidad. Esperamos colaborar estrechamente con el equipo directivo de CAI y su talentoso equipo global para apoyar el continuo crecimiento e innovación de la empresa".

El equipo de CAI, compuesto por más de 700 profesionales que operan en Norteamérica, Europa, Australia y Asia, cuenta con una experiencia de élite, un servicio excepcional, relaciones duraderas con sus clientes y un desempeño reconocido a nivel mundial. Con el respaldo financiero de JLL Partners, CAI se encuentra en una posición privilegiada para seguir atrayendo talento líder en la industria, potenciándolo mediante formación de primer nivel y oportunidades de desarrollo, e impulsando el futuro de los sectores a los que sirve.

Nota: JLL Partners y CAI han firmado la documentación definitiva para esta transacción; sin embargo, aún no se ha cerrado y está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y otras condiciones.

Acerca de CAICAI es una firma de servicios profesionales compuesta por expertos en ingeniería, calidad y operaciones, dedicada a acelerar la preparación operativa y la excelencia en ciencias de la vida y entornos de misión crítica. Con una sólida trayectoria en CQV (comisionamiento, cualificación y validación), CAI ha evolucionado durante los últimos 30 años junto con las industrias a las que sirve, ayudando a las organizaciones a poner en marcha instalaciones, sistemas y tecnologías complejos con confianza.

El equipo de élite de CAI combina una profunda experiencia técnica con procesos probados y herramientas modernas para entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, respaldando resultados relevantes en entornos altamente regulados. Durante más de tres décadas, CAI ha adoptado nuevas modalidades y guiado a sus clientes a través de la transformación digital, fortaleciendo al mismo tiempo la preparación operativa. A medida que crecen las demandas de la industria, CAI se esfuerza por definir la próxima era de agilidad, resiliencia y excelencia operativa.

Para obtener más información, visite https://caiready.com/.

Acerca de JLL PartnersJLL Partners, LLCes una firma de capital privado especializada en empresas medianas, con más de tres décadas de experiencia transformando negocios en los sectores de salud, industria y servicios empresariales. La firma se dedica a colaborar con compañías que considera que puede ayudar a convertir en líderes del mercado mediante una combinación de fusiones y adquisiciones estratégicas, iniciativas de crecimiento orgánico y mejoras operativas. El equipo de JLL Partners está compuesto por profesionales de inversión y socios operativos con amplia experiencia, enfocados en impulsar la creación de valor a largo plazo en toda su cartera. Desde su fundación en 1988, JLL Partners ha invertido aproximadamente 8.000 millones de dólares en capital social a través de 61 inversiones estratégicas.

Para obtener más información, visite www.jllpartners.com.

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