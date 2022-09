California Condor rinde tributo a dos exmiembros de la banda fallecidos

- La banda musical estonia California Condor ha lanzado un vídeo histórico dedicado a dos exmiembros de la banda que fallecieron demasiado pronto

PARNU, Estonia, 22 de septiembre, 2022 /PRNewswire/ -- California Condor ha lanzado un vídeo dedicado a dos exmiembros de la banda que fallecieron demasiado pronto. Ken Loosaar falleció a la edad de 28 años y Johannes Kuslap falleció a la edad de 27. Estos dos hombres ayudaron a la banda a encontrar su equilibrio y si no fuera por ellos dos, la banda no estaría donde está hoy. Con este vídeo, California Condor quiere rendir homenaje a estos dos grandes hombres, porque no hay palabras menores para este tipo de hombres.