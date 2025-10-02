Cambio de marca de 1inch para reflejar una misión más amplia que une DeFi y las finanzas globales

(Información remitida por la empresa firmante)

El diseño, la comunicación y la estrategia de producto de 1inch buscan reflejar mejor la verdadera escala de la plataforma.

El modelo SaaS de 1inch ha impulsado su adopción generalizada por parte de Binance, Ledger, MetaMask y más.

DUBAI, EAU, 2 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- 1inch, el ecosistema DeFi líder, ha renovado su imagen y su mensaje en Token2049 en Singapur, presentando su nueva identidad visual y de comunicación, además de una nueva dirección: 1inch.com. Este cambio refleja el crecimiento del proyecto, que consolida su papel como proveedor clave de infraestructura DeFi, centrado en integrar el sector y conectarlo con las instituciones y sistemas financieros tradicionales.

Este cambio de marca es el último paso en la misión de 1inch de simplificar DeFi y prepararlo para su adopción masiva. Desde la agregación de DEX hasta los intercambios basados en intención y la integración fluida entre cadenas, cada paso de 1inch ha mejorado la experiencia del usuario. Ahora, con un diseño radicalmente simplificado, interfaces más claras y productos optimizados, el proyecto ofrece una entrada aún más intuitiva al espacio DeFi tanto para usuarios comunes como para socios institucionales.

La expansión de 1inch de su modelo basado en SaaS significa que su innovadora tecnología sin custodia está ahora ampliamente integrada en la industria, con importantes actores como Binance, Coinbase, Ledger, MetaMask, Trust Wallet y otros que confían en la tecnología de 1inch para impulsar sus intercambios.

Esto se refleja en el mensaje con el que se lanza la nueva marca: "Avanzamos como 1".

El diseño, la comunicación y la estrategia de producto de 1inch ahora reflejan la verdadera escala y responsabilidad de la plataforma: servir tanto a los usuarios finales como a los socios B2B con el mismo enfoque en el rendimiento, la confianza y la innovación.

Sergej Kunz, cofundador de 1inch, comentó: "Pronto, DeFi será indistinguible de las finanzas tradicionales, pero esto no significa centralización, sino la incorporación de sistemas financieros tradicionales y usuarios a la cadena. El cambio de marca de 1inch indica madurez, pero no un cambio en la misión. Seguimos centrados en desarrollar soluciones de autocustodia y en unir las cadenas, protocolos, proyectos y personas que conforman este espacio para liberar todo su potencial".

Anton Bukov, cofundador de 1inch, añadió: "1inch y DeFi en general han demostrado su poder para crear un sistema financiero más transparente, eficiente y accesible a nivel mundial. Ahora es el momento de extender responsablemente esta base a un público más amplio, beneficiando a más activos y usuarios en la cadena".

La nueva identidad visual de 1inch está diseñada para reflejar simplicidad, sofisticación y madurez: la simplicidad de un producto que "simplemente funciona", sin interferir en su uso; la sofisticación de la tecnología avanzada que lo hace posible; y la madurez de uno de los proyectos fundadores en DeFi, que ahora lidera el sector en integración, gestión de riesgos y colaboración con instituciones cada vez más grandes. Con los protocolos de 1inch proporcionando la infraestructura para gran parte de DeFi, la marca habla con autoridad sin necesidad de presumir.

El nombre icónico se mantiene, por supuesto. Se inspiró en el legendario golpe de 1inch de Bruce Lee, un movimiento basado en la precisión, la coordinación y la economía. Esa filosofía dio forma a las etapas iniciales de 1inch: conectar múltiples fuentes de liquidez con una eficiencia sin precedentes, para ofrecer a los usuarios las mejores tasas de intercambio de criptomonedas posibles.

El DeFi de hoy (y del futuro) exige más. Por lo tanto, para abordar los nuevos desafíos del espacio cripto, 1inch se adentró en un papel más importante: unificador de un entorno en rápida expansión y a menudo fragmentado.

Entendiendo el enfoque futuro de 1inch

Cuando DeFi funciona como un todo, todos ganan. Y 1inch está aquí para lograrlo. 1inch está creando las condiciones para el próximo capítulo de DeFi:

1. Unir un espacio fragmentado

El crecimiento de DeFi ha traído consigo una increíble diversidad, pero también complejidad. Las diferentes cadenas, protocolos y herramientas no siempre funcionan juntas. Al ofrecer soluciones entre cadenas, 1inch construye el tejido conectivo que las une para funcionar como una sola.

2. Equilibrar la libertad con la conexión

La autocustodia es la base de DeFi. Pero la libertad se amplifica cuando se combina con la conexión: cuando tus activos, herramientas y oportunidades forman parte de un entorno fluido e interoperable. La nueva imagen de marca de 1inch refleja ese equilibrio.

3. Elevar el nivel de seguridad y confianza

Como parte de su transformación, 1inch está obteniendo las certificaciones ISO 27001 y SOC 2, estándares mundialmente reconocidos para la seguridad de la información y la protección de datos. Este paso pone de manifiesto el compromiso de la compañía con los más altos niveles de seguridad y gestión de riesgos, garantizando que 1inch cumpla con los estrictos requisitos de las instituciones. Al alinearse con estos estándares, 1inch consolida su posición como socio de confianza para grandes empresas y corporaciones, allanando el camino para colaboraciones más estrechas y una mayor adopción de su ecosistema.

4. Elevar la experiencia

Una experiencia de usuario fluida no es casualidad. Es el resultado de una integración profunda, un diseño que prioriza la seguridad y la optimización del rendimiento. Esto significa:

Las mejores tarifas y ejecución para usuarios B2B y B2C.

Seguridad mediante protección integral contra ataques y estafas, y una gestión de riesgos líder en la industria.

Infraestructura que mantiene el mundo DeFi conectado y en movimiento.

El cambio de marca de 1inch no solo es una transformación visual, sino un nuevo capítulo en la trayectoria de la compañía. Con una identidad consolidada, estándares de seguridad reforzados y una visión de alianzas más amplias, 1inch está lista para alcanzar nuevas metas. Esta evolución refleja tanto nuestra trayectoria como nuestro futuro: juntos, forjamos el futuro de las DeFi.

Acerca de 1inch

1inch acelera las finanzas descentralizadas con una experiencia fluida de negociación de criptomonedas para sus 25 millones de usuarios. Además de ser la plataforma líder para intercambios de tokens eficientes y de bajo coste, con 500 millones de dólares en transacciones diarias, 1inch ofrece una gama de herramientas innovadoras, incluyendo una billetera segura con autocustodia, un rastreador de cartera para gestionar activos digitales, un portal para desarrolladores que permite aprovechar su tecnología de vanguardia e incluso una tarjeta de débito para gastar criptomonedas fácilmente. Con su innovación continua, 1inch simplifica las DeFi para todos.

