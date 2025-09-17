(Información remitida por la empresa firmante)

-Camel Energy presenta innovadoras celdas cilíndricas de gran tamaño y soluciones energéticas integrales en la IAA MOBILITY 2025

DÜSSELDORF, Alemania, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Camel Energy GmbH, la filial europea de Camel Group, hizo su segunda aparición en IAA MOBILITY, presentando una amplia cartera de soluciones avanzadas de baterías de iones de litio para automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, movilidad ligera, aeronaves de baja altitud y aplicaciones marinas.

Presentación de celdas cilíndricas de gran tamaño

Un punto destacado de la feria fue el lanzamiento de la línea completa de celdas cilíndricas de gran tamaño de Camel Energy. Con alta densidad energética, larga vida útil y estrictos estándares de seguridad, estas celdas están diseñadas para vehículos eléctricos de alta gama, almacenamiento de energía comercial, vehículos especiales y sistemas de energía para exteriores. Su debut subraya el liderazgo de Camel Energy en innovación estructural y soluciones de baterías para múltiples escenarios.

Soluciones de baterías integrales y flexibles

Camel Energy presentó su plataforma de voltaje completo, que abarca desde 12 V hasta 48 V, y una gama de formatos de celdas prismáticas, de bolsa y cilíndricas. Con químicas orientadas tanto a la potencia como a la energía, estos productos son compatibles con diversas aplicaciones, como sistemas de arranque, tracción, energía de doble propósito y sistemas de respaldo. La compañía también continúa impulsando la tecnología de iones de sodio, explorando alternativas rentables, seguras y respetuosas con el medio ambiente para satisfacer la evolución del mercado energético.

Impulsando el futuro de la movilidad

Los sistemas de baterías inteligentes e integrados de Camel Energy ofrecen energía segura, fiable y eficiente en múltiples escenarios. La compañía colabora estrechamente con automotor OEM para impulsar arquitecturas de última generación, conducción autónoma, coches voladores y soluciones innovadoras de 48 V.

Fuerte impulso del mercado

Con ventas de baterías de iones de litio para automoción de bajo voltaje que alcanzaron los 229.000 kWh en el primer semestre de 2025, un aumento interanual del 274%, Camel Energy está ampliando su capacidad de producción a través de plantas en el extranjero y parques industriales con bajas emisiones de carbono para satisfacer la creciente demanda.

La participación de Camel Energy en IAA MOBILITY 2025 refleja su compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, el impulso a la innovación tecnológica y el establecimiento de nuevos referentes en el sector de los sistemas de baterías de alto rendimiento y multiescenario.

