El campo de fútbol conecta montañas y mares, corazones unidos reúnen al mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

—Comienza el 4º partido amistoso de fútbol "Hello, Shenyang" para residentes internacionales

SHENYANG, China, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 4º Partido Amistoso de Fútbol "Hello, Shenyang" para residentes internacionales dio comienzo el 5 de septiembre en la Universidad de Shenyang, reuniendo a residentes internacionales para un día de deporte e intercambio cultural.

Bajo el lema "El campo de fútbol une montañas y mares, los corazones unidos reúnen al mundo", el evento fue organizado por el Gobierno Popular Municipal de Shenyang y coorganizado por la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores, la Asociación Municipal para la Amistad con Países Extranjeros, la Oficina Municipal de Deportes y la Universidad de Shenyang, con China Today Shenyang Salon como unidad colaboradora. Funcionarios consulares y residentes internacionales de los sectores empresarial, académico y otros asistieron a la ceremonia de apertura, donde el vicealcalde Zhao Wei pronunció un discurso.

Cuatro equipos saltaron al campo: un equipo de élite de BMW, equipos de estudiantes internacionales de la Universidad de Shenyang y la Facultad de Medicina de Shenyang, y los competidores más jóvenes de la Escuela Secundaria Superior Shenyang Huimin. Los partidos se caracterizaron por un juego hábil, una competencia feroz y un fuerte trabajo en equipo, mientras que los saludos y abrazos transmitieron una genuina amistad entre los jugadores.

El evento también presentó espectáculos culturales tradicionales chinos, como demostraciones de Wing Chun y desfiles de moda qipao, ofreciendo a los invitados una experiencia inmersiva de la herencia china. Actividades divertidas como el Ultimate Football y los ejercicios de integración de equipos del Unity Challenge añadieron risas y fortalecieron los lazos entre los participantes.

Lanzado en 2023, el partido anual sirve como plataforma de amistad a través del fútbol para los residentes internacionales en Shenyang. Durante tres años, jugadores de diversas nacionalidades, edades y profesiones se han reunido gracias a su pasión compartida, experimentando la hospitalidad de la ciudad y la apertura de China a través del deporte. El fútbol tiende puentes entre idiomas y culturas, uniendo a amigos de todo el mundo y encarnando el espíritu de una Comunidad con un Futuro Compartido para la Humanidad.

Shenyang avanza hacia su objetivo de convertirse en una ciudad central internacional en el noreste de Asia, con el objetivo de consolidarse como un centro de intercambios internacionales y una ciudad de referencia para las relaciones de hermanamiento. Al mejorar los servicios para los residentes internacionales, la ciudad garantiza que los amigos extranjeros puedan aprovechar oportunidades, desarrollar sus carreras, disfrutar de una alta calidad de vida y sentirse parte de la comunidad. De cara al futuro, Shenyang seguirá creando más plataformas para intercambios culturales y entre personas, invitando a los amigos internacionales que elijan la ciudad a participar en su revitalización y construir juntos un futuro mejor.

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