- Cango Inc. adquiere una planta minera de Bitcoin de 50 MW en Georgia, sentando las bases para una futura estrategia energética

HONG KONG, 11 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") anunció hoy la adquisición de una instalación minera de 50 MW en pleno funcionamiento en Georgia, EE.UU., por una contraprestación total en efectivo de 19,5 millones de dólares estadounidenses, un paso fundamental que marca la transición de la Compañía hacia una estrategia diversificada que gestiona una sólida cartera de infraestructura de minería y energía de Bitcoin.

Esta transacción representa el primer paso de Cango para aumentar de forma constante su cartera de instalaciones mineras propias y operadas. Mediante la adquisición selectiva de operaciones energéticas de bajo costes, Cango busca mejorar la eficiencia operativa, la disciplina de costes y la resiliencia financiera a largo plazo, sentando las bases para una estrategia energética más avanzada en el futuro.

La instalación ha albergado a los mineros de Cango bajo un acuerdo de alojamiento con terceros. Tras esta adquisición, Cango asignará 30 MW a sus operaciones de minería propia y 20 MW a servicios de alojamiento para clientes externos. Completamente equipadas con infraestructura minera esencial, alojamiento e instalaciones de soporte, las instalaciones facilitan una transición fluida para Cango. Con esta adquisición, Cango comenzará a desarrollar la experiencia operativa interna necesaria para la gestión de sus propios sitios mineros, fortaleciendo así la base técnica y de gestión de la empresa. Con la implementación de esta infraestructura, Cango también sienta las bases estratégicas para una transición gradual hacia el suministro de energía para aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), ampliando aún más el potencial a largo plazo de sus sitios más allá de la minería de Bitcoin, al tiempo que aprovecha la experiencia operativa y técnica desarrollada internamente.

Peng Yu, consejero delegado de Cango, afirmó: "Esta adquisición es un hito crucial y marca el inicio de nuestra integración vertical en nuestra transición hacia una cartera más diversificada y resiliente de sitios de minería de Bitcoin e infraestructura energética. Al integrar acuerdos de suministro de energía a largo plazo en nuestra cartera y desarrollar nuevas fuentes de ingresos, optimizamos los costes de energía, ampliamos la capacidad operativa y reforzamos nuestra sostenibilidad financiera. Esta adquisición se alinea con nuestra visión a largo plazo de convertirnos en el proveedor líder de soluciones de minería y energía".

