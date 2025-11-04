Cango Inc. anuncia la actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para octubre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") publicó hoy su actualización sobre las operaciones de producción y minería de Bitcoin para octubre de 2025.

Actualización sobre la producción y las operaciones de minería de Bitcoin para octubre de 2025

Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "En octubre, aumentamos nuestra tasa de hash operativa promedio a más del 90 %, mientras que nuestras tenencias de Bitcoin superaron los 6.000 BTC, alcanzando un total de poco más de 6.400 BTC a finales de mes. Estos logros ponen de manifiesto la madurez operativa que hemos alcanzado al acercarnos al primer aniversario de nuestra transformación estratégica. En octubre, anunciamos la finalización de nuestro programa ADR y la cotización directa de nuestras acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York (NYSE), que esperamos completar en noviembre. Esto refuerza aún más nuestro compromiso de operar como una organización centrada en Estados Unidos. Creemos que estos hitos operativos y financieros nos sitúan en una posición sólida para aprovechar las oportunidades emergentes en energía e inteligencia artificial en el futuro".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente a la minería de Bitcoin, con operaciones estratégicamente desplegadas en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental. La empresa incursionó en el sector de los criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso con la diversificación de su cartera de negocios. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de coches usados en línea a través de AutoCango.com , facilitando a clientes de todo el mundo el acceso a un inventario de vehículos de alta calidad provenientes de China. Para obtener más información, visite www.cangoonline.com .

Contacto relaciones con inversores

Juliet YE, responsable de comunicacionesCango Inc.E-mail: ir@cangoonline.com

Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861E-mail: cango@christensencomms.com

