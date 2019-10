Canopy Growth anuncia la compra de una participación mayoritaria en BioSteel Sports Nutrition Inc (1)

Publicado 03/10/2019 13:38:56 CET

SMITHS FALLS, Ontario y TORONTO, 3 de octubre de 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") se complace en anunciar que ha completado una transacción en efectivo para comprar una participación mayoritaria en BioSteel Sports Nutrition Inc. ("BioSteel"), empresa líder en la elaboración de productos de nutrición deportiva. Esta transacción proporciona a Canopy Growth una plataforma significativa para entrar en el segmento de la nutrición y la hidratación deportivas, y sienta las bases para la adopción del cannabidiol ("CBD") en la futura oferta de productos de acuerdo con las regulaciones a nivel global, incluidos productos para ser vendidos en EE. UU. que contengan CBD obtenido de cáñamo industrial permitido a nivel federal.

El énfasis de BioSteel, fundada en 2009, en el uso de ingredientes naturales de calidad, la transparencia del producto y la identificación de los nutrientes esenciales necesarios para potenciar la actividad física ha llevado a la marca a alcanzar la reputación de proveedor de productos de hidratación preferido de los deportistas de alto rendimiento. Los productos de BioSteel se han comprado en más del 70% de los equipos de las cuatro principales ligas deportivas de Norteamérica y entre los embajadores de la marca están: Ezekiel Elliott, de los Dallas Cowboys; Connor McDavid, de los Edmonton Oilers; la jugadora de la WTA Eugenie Bouchard; Andrew Wiggins de los Minnesota Timberwolves; Tyler Seguin de los Dallas Stars; Jalen Ramsey, de los Jacksonville Jaguars; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama del Hockey; Gleyber Torres de los New York Yankees; y la golfista de la LPGA, Brooke Henderson, originaria de Smiths Falls. El acuerdo de Elliott con BioSteel, en particular, les permite utilizar al corredor estrella como patrocinador principal de los productos de CBD cuando la NFL lo permita. Hasta ahora, ningún jugador en activo había podido hacerlo.

Además, BioSteel ha establecido alianzas organizativas con USA Hockey, Canada Basketball, Athletics Canada y la Asociación Profesional de Jugadores de Hockey de Estados Unidos. La empresa tiene más de 10.000 puntos de distribución en Canadá y en EE. UU. y sigue expandiéndose en ambos mercados y en Europa.

"BioSteel es conocida por ser el mejor proveedor de productos de nutrición deportiva naturales y todos sus productos están bien posicionados para beneficiarse de la creciente tendencia de productos a base de plantas y totalmente naturales, que prefieren los atletas profesionales, pero también los clientes activos", explicó Mark Zekulin, consejero delegado de Canopy Growth. "Esta adquisición nos permite entrar en el espacio de la nutrición deportiva con una marca fuerte y creciente a la vez que nos encaminamos hacia un mercado regulado de los alimentos y bebidas que contienen cannabis. Vemos la adopción del CBD en las futuras ofertas de BioSteel como un impulsor de crecimiento revolucionario y potencialmente significativo para nuestro negocio".

"El uso y la aceptación de los productos basados en CBD en el mundo del deporte profesional ha cambiado. Hemos sido testigos de los efectos negativos de los analgésicos con prescripción médica y los deportistas buscan alternativas más sanas", afirmó Michael Cammalleri, cofundador y co-consejero delegado de BioSteel Sports Nutrition. "Su presencia ya es común entre los jugadores de la NHL y yo mismo, como usuario habitual del CBD, estoy muy orgulloso de defender la evolución y el liderazgo de BioSteel en este espacio".

"Desde sus inicios, BioSteel siempre se ha enorgullecido de estar en la vanguardia de la nutrición deportiva sana y natural. La unión con Canopy Growth, líder mundial en la investigación, el desarrollo y la producción del cannabis, refleja la evolución natural de nuestra marca y nos permitirá ampliar nuestra oferta de productos y nuestra distribución global", dijo John Celenza, cofundador y co-consejero delegado de BioSteel Sports Nutrition. "El mercado de consumo y muchos de nuestros atletas tienen cada vez más conocimiento sobre el cannabis y los productos de CBD, y esta asociación asegura que seguiremos elevando el listón en el campo de la nutrición deportiva".

El anuncio de hoy potencia además la estrategia polifacética continuada de Canopy Growth para entrar en nuevos mercados mediante una plataforma que abarca la producción, distribución y comercialización de productos de CBD derivados del cáñamo y el cannabis de acuerdo con la normativa en una serie de distintos mercados verticales. La transacción ofrece a Canopy Growth una participación del 72% en BioSteel, con una trayectoria pactada hacia la propiedad del 100%.

Paradigm Capital Inc. ha actuado como asesor financiero de BioSteel y McCarthy Tétrault LLP ha actuado como asesor legal de BioSteel en relación con la transacción.

Hoja informativa de BioSteel

-- Los orígenes de BioSteel se remontan a 2005, cuando se creó la primera versión no comercial de la bebida hidratante deportiva #DrinkThePink, de BioSteel. -- El equipo ejecutivo de BioSteel incluye a: John Celenza, cofundador y co-consejero delegado y uno de los principales ejecutivos de deporte y nutrición de Canadá; Andrew Nichols, director general de Ingresos y antiguo director general de la marca líder de calzado Crocs en Canadá, y Michael Cammalleri, cofundador y co-consejero delegado y antiguo jugador de la NHL que jugó en 16 temporadas con los LA Kings, los Calgary Flames, los Canadiens de Montréal, los New Jersey Devils y los Edmonton Oilers. Cammalleri se dedica ahora a tiempo completo al negocio y es uno de los impulsores del crecimiento y los planes futuros de BioSteel. -- El factor clave del éxito de la bebida hidratante deportiva #DrinkThePink de BioSteel es su uso de ingredientes naturales y su rendimiento superior. Esta bebida hidratante deportiva no tiene azúcar, estimulantes, gluten ni colorantes/aromas artificiales, en claro contraste con las principales bebidas deportivas de la competencia. -- La versión original no comercial de este producto estrella fue diseñada por Matt Nichol en 2005, tras el anuncio de la nueva normativa de detección de drogas de la NHL. En 2009, BioSteel ponía a la venta su bebida hidratante deportiva #DrinkThePink para equipos de deportes profesionales en Norteamérica y empezó a adquirir la reputación del producto hidratante preferido de los deportistas de alto rendimiento. -- En la actualidad, los productos de BioSteel siguen diseñándose para deportistas profesionales, junto a una creciente base de clientes activos. Su gama de productos incluye la bebida hidratante deportiva original #DrinkThePink, proteínas de suero y a base de plantas, productos básicos para todos los días (suplementos deportivos vegetales, vitaminas, colágeno, etc.), suplementos para mejorar el rendimiento (creatina, BCAA, etc.) y otros artículos. -- BioSteel ha creado una red con algunos de los mejores deportistas profesionales y aprovecha estas relaciones para impulsar la sensibilización comercial y atraer clientes. Un aspecto clave de la marca BioSteel es su autenticidad, que se ve reforzada por el hecho de que todos los deportistas del equipo de BioSteel usan realmente los productos de BioSteel. #TEAMBIOSTEEL tiene en total más de 10 millones de seguidores entre Twitter, Instagram y Facebook.

Por el crecimiento futuro (impulsado por BioSteel).

(CONTINUA)