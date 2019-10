Canopy Growth anuncia la compra de una participación mayoritaria en BioSteel Sports Nutrition Inc (2)

Publicado 03/10/2019 13:39:10 CET

Acerca de Canopy Growth CorporationCanopy Growth es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, emplazamiento y país al mismo tiempo.

La Compañía opera en más de una docena de países de cinco continentes. La división médica de la Compañía, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabidol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía gestiona tiendas minoristas en toda Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y en la consecución de relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 483.000 de metros cuadrados, lo que incluye más de 93.000 metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598376-1&h=2707113150&u...]

Acerca de BioSteelBioSteel es una empresa de nutrición deportiva activa en Norteamérica y que se creó por la necesidad de ofrecer la línea de productos nutricionales disponibles más segura, saludable y efectiva del mercado. La línea de productos nutricionales de BioSteel va desde bebidas deportivas sin azúcar, cafeína, ni aromas, colorantes o conservantes artificiales hasta una línea de proteínas y productos de uso diario. Actualmente, los productos de BioSteel están disponibles en Norteamérica y en todo el mundo a través de socios minoristas seleccionados o de forma directa mediante venta en línea en www.biosteel.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598376-1&h=3469049799&u...].

Aviso acerca de las declaraciones prospectivasEsta noticia incluye "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" según lo dispuesto en la legislación canadiense aplicable en materia de valores. A menudo, aunque no siempre, las declaraciones y la información de carácter prospectivo pueden identificarse gracias al uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene intención", "prevé" o "no prevé", o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o indican que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "es posible" que se produzcan, ocurran o se logren, ya sea hipotéticamente o en el futuro. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales difieran significativamente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro que se indique, de manera explícita o implícita, en las declaraciones o la información de carácter prospectivo que contenga esta nota de prensa. Ejemplos de estas declaraciones son el patrocinador principal de los productos de CBD cuando la NFL lo permita o la expansión en EE. UU. y Europa. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva pueden causar que los acontecimientos, los resultados, el rendimiento, las perspectivas y las oportunidades reales difieran significativamente de lo expresado o implicado en dicha información prospectiva, incluyendo la normativa del CBD y los riesgos incluidos en la ficha de información anual de la Compañía con fecha del 27 de junio de 2018 y presentada a los reguladores de autoridades canadienses disponibles en el perfil de la Compañía en SEDAR (Sistema electrónico de análisis y recuperación de documentos de Canadá) en www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598376-1&h=1454319632&u...]. Aunque la Compañía considera que los supuestos y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva o de las declaraciones prospectivas de esta nota de prensa son razonables, no se debería depositar una excesiva confianza en dicha información y no puede garantizarse que dichos acontecimientos se produzcan o que lo hagan en los plazos indicados. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas que se incluyen en la presente nota de prensa se han realizado en la fecha de esta nota de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente la información prospectiva ni las declaraciones prospectivas con el fin de reflejar nueva información, acontecimientos posteriores ni ningún otro dato a menos que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

