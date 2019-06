Canopy Growth Corporation publica los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2019 (8)

Publicado 25/06/2019 5:37:36 CET

CANOPY GROWTH CORPORATION === DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE EFECTIVO PARA LOS TRES Y DOCE MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018 Tres meses cerrados el Doce meses cerrados el (Expresado en CDN $000's) 31 de marzo, 31 de marzo, 31 de marzo, 31 de marzo, 2019 2018 2019 2018 --- Flujo de entrada neto (flujo de salida) de efectivo relacionado con las siguientes actividades: Operaciones Ingresos netos (pérdidas) $ (323.362) $ (54.361) $ (670.094) $ (54.134) Ajustes para: Depreciación de propiedad, planta y equipamiento 14.359 2.365 30.062 8.725 Amortización de activos intangibles 8.987 2.586 16.856 11.761 Cuota de pérdida en relación a las inversiones de capital 1.731 1.303 10.752 1.473 Cambios de valor justo en activos biológicos incluidos en el inventario vendido y otras cargas 23.547 20.025 129.536 67.861 Ganancia no realizada sobre los cambios en el valor justo de los activos biológicos (77.050) (17.500) (167.550) (96.721) Compensación basada en acciones 93.096 20.928 287.782 51.177 Otros activos (2.451) 79 (19.359) (1.853) Otros pasivos 54.345 54.345 Otros ingresos y gastos 120.262 2.925 75.786 (37.494) Gastos de impuestos sobre la renta (recuperación) 13.716 (8.042) 12.318 1.593 Moneda extranjera no de efectivo (20.170) (201) (18.776) (201) Cambios en elementos de capital laboral operativo no de efectivo (132.621) (7.018) (262.168) (33.693) --- Efectivo neto utilizado en actividades operativas (225.611) (36.911) (520.510) (81.506) --- Inversión Compras y depósitos de propiedad, planta y equipamiento (149.220) (89.930) (644.456) (176.037) Compras de activos intangibles 1.850 (1.099) (38.290) (2.132) Ganancias sobre las disposiciones de propiedad y equipamiento 75 Compras de valores comercializables (1.227.565) (2.029.812) (118) Ganancias sobre los activos clasificados para venta 7.000 Inversiones en inversores del método de capital (9.695) (36.896) (26.179) Inversiones en otros activos financieros (17.266) (2.062) (91.337) (22.439) Flujo de salida de efectivo neto en relación a la adquisición de NCI (4.716) (6.712) Flujo de salida de efectivo neto en relación a la adquisición de filiales (36.010) (153) (380.482) (3.753) --- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1.442.622) (93.244) (3.227.985) (223.583) --- Financiación Pago de costes de emisión de acciones (3.029) (8.663) (21.646) (10.008) Ganancias de la emisión de acciones comunes y garantías 200.680 5.072.500 470.670 Ganancias de la emisión de acciones por Canopy Rivers 63.758 19.763 154.976 54.876 Ganancias del ejercicio de opciones de stock 19.429 3.509 48.159 11.053 Ganancias del ejercicio de garantías 106 89 18.790 770 Emisión de la deuda a largo plazo 600.000 Pago de los costes de emisión de deuda a largo plazo (16.380) Pago de interés sobre la deuda a largo plazo (11.793) (14.521) Repago de la deuda a largo plazo (1.181) (371) (4.680) (1.512) --- Efectivo neto proporcionado por actividades financieras 67.290 215.007 5.837.198 525.849 --- Efecto de los cambios en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo (34.097) 69.567 --- Flujo de entrada de efectivo neto (1.635.040) 84.852 2.158.270 220.760 Efectivo y equivalentes de efectivo, principio del periodo 4.115.870 237.708 322.560 101.800 --- Efectivo y equivalentes de efectivo, final del periodo $ 2.480.830 $ 322.560 $ 2.480.830 $ 322.560 ===

Medida no IFRS del EBITDA(1) ajustado Tres meses finalizados Año finalizado (En miles de dólares canadienses) 31 de marzo, 2019 31 de marzo, 31 de marzo, 2019 31 de marzo, 2018 2018 === (revisado) (revisado) Reconciliación del EBITDA(1) ajustado --- Pérdida de operaciones - registrada $ (174.464) $ (51.032) $ (577.039) $ (82.281) --- Contabilidad de valor justo de IFRS relativa a los activos biológicos e inventario Cambios en el valor justo en los activos biológicos incluidos en el inventario vendido y otros cargos 23.547 20.025 129.536 67.861 Ganancia no realizada sobre los cambios en el valor justo de los activos biológicos (77.050) (17.500) (167.550) (96.721) (53.503) 2.525 (38.014) (28.860) Gastos de compensación basados en acciones (por estado de flujos de efectivo) 93.096 20.928 287.782 51.177 Costes relativos a adquisiciones 13.788 915 23.394 3.406 Depreciación y amortización (por estado de flujos de efectivo ) 23.346 4.951 46.918 20.486 130.230 26.794 358.094 75.069 EBITDA ajustado $ (97.737) $ (21.713) $ (256.959) $ (36.072) === (1)EBITDA ajustado sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, gastos de compensación basados en acciones, cambios en el valor justo y otros elementos no de efectivo y otros ajustados para eliminar los costes de adquisiciones.

