Cardiovalve completa la inscripción al estudio TARGET para el registro de CE para el reemplazo de la válvula tricúspide

La empresa avanza hacia la presentación del marcado CE europeo con 150 pacientes inscritos; en camino al lanzamiento comercial en 2027

HANGZHOU, China, 25 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK, en adelante, la "Compañía") anunció hoy la finalización exitosa del reclutamiento de pacientes en el estudio Cardiovalve TARGET para el Reemplazo Transcatéter de la Válvula Tricúspide (TTVR), con un total de 150 pacientes inscritos. Esta finalización marca un hito importante hacia la aprobación regulatoria europea del sistema de Reemplazo Transcatéter de la Válvula Tricúspide (TTVR) de Cardiovalve, la solución estrella de la compañía para el tratamiento de la insuficiencia tricúspide.

Tras completar el proceso de inscripción, la empresa se prepara para presentar su solicitud de Marca CE ante los organismos reguladores europeos a finales de este año. A la espera de la aprobación, el lanzamiento comercial del sistema Cardiovalve TR en Europa está previsto para 2027.

Basándose en este logro, Cardiovalve también se prepara para iniciar su estudio AHEAD, que evaluará la seguridad y el rendimiento del sistema de reemplazo valvular mitral de Cardiovalve en pacientes con insuficiencia mitral (IM) significativa. El estudio AHEAD está diseñado para respaldar una futura solicitud de Marca CE para el sistema mitral.

Participación de Cardiovalve en TCT 2025

Cardiovalve presentará datos preliminares de su sistema de regurgitación mitral (RM) en TCT 2025.

La presentación, titulada "Reemplazo de válvula mitral transcatéter utilizando el sistema Cardiovalve de nueva generación", estará a cargo del doctor Christian Frerker.

Detalles de la sesión:

Sesión : Sesión de Innovación 17 — Tecnologías mitrales transcatéter de nueva generación: Demostraciones de casos prácticos

Fecha : Martes, 28 de octubre de 2025

Hora : 12:25–12:30 h

Ubicación : Centro Moscone , Norte, Planta de Exposiciones, Sala E - Teatro de Innovación

Acerca de Cardiovalve

Cardiovalve, filial de Venus Medtech, es pionera en la tecnología de reemplazo valvular transcatéter y se sitúa a la vanguardia de la innovación en terapias cardíacas estructurales. Con más de 150 patentes aprobadas, un equipo altamente experimentado y una planta de fabricación de vanguardia, Cardiovalve se dedica a ofrecer a los médicos soluciones de vanguardia que mejoran los resultados y la calidad de vida de los pacientes, sin necesidad de cirugía a corazón abierto.

Acerca de Venus Medtech

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) es una empresa líder en innovación en soluciones de válvulas cardíacas transcatéter para cardiopatías estructurales. La compañía ha desarrollado una completa línea de productos que abarca las cuatro válvulas cardíacas (TAVR, TPVR, TMVR y TTVR) y sus accesorios. Con centros globales de I+D en China, Estados Unidos e Israel, la compañía se compromete a brindar soluciones terapéuticas eficaces para enfermedades potencialmente mortales.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cardiovalve-completa-la-inscripcion-al-estudio-target-302594040.html