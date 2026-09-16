CARKU presentó productos de iones de sodio de última generación en Automechanika Frankfurt 2026

CARKU exhibió el arrancador de iones de sodio JS-617N, que cubre las necesidades de arranque de vehículos de pasajeros y comerciales.

CARKU también presentó dos nuevas baterías de arranque, la CBL230D-24V (LiFePO4) y la CBN50-G51-24V (iones de sodio), ampliando así sus aplicaciones para vehículos comerciales.

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CARKU presentó su gama de arrancadores y baterías de arranque en Automechanika Frankfurt 2026, destacando su cartera de productos basada en tecnologías de iones de sodio (Na+) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4).

Europa es uno de los mercados internacionales clave para CARKU; su gama de arrancadores aporta aproximadamente el 30 % de los ingresos de la empresa[1], lo que refleja la consolidada experiencia de la compañía en soluciones de arranque de emergencia para vehículos.

CARKU JS-617N: Arrancador de 12 V/24 V para vehículos de pasajeros y comerciales.

El CARKU JS-617N combina el reconocimiento inteligente de voltaje, la capacidad de arranque manual y una protección de seguridad de múltiples niveles para un arranque fiable del vehículo en condiciones exigentes:

Rendimiento en temperaturas extremas: El JS-617N ha logrado arrancar vehículos a temperaturas de hasta -40 °C [2] , demostrando su capacidad en condiciones de frío extremo.

, demostrando su capacidad en condiciones de frío extremo. Reconocimiento automático de voltaje: Detecta automáticamente el voltaje del vehículo cuando queda algo de carga en la batería; asimismo, la función de arranque manual con un solo clic ofrece una alternativa cuando la batería está demasiado descargada para el reconocimiento automático.

10 funciones de protección de seguridad: Incorpora 10 funciones de protección —que abarcan salvaguardas eléctricas, térmicas y de software— para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.

CARKU-G51-24V: Batería de arranque de iones de sodio para vehículos comerciales

Más allá de la tecnología LiFePO4, CARKU está ampliando su oferta de baterías de arranque con la química de iones de sodio (Na+). A la cabeza de la gama se encuentra la CBN50-G51-24V, una batería de arranque de iones de sodio desarrollada para vehículos comerciales que operan en condiciones de temperatura exigentes. Su química Na+ está diseñada para garantizar un arranque fiable del motor en un amplio rango de temperaturas.

CARKU CBL230D-24V: Batería LiFePO4 de doble uso para vehículos comerciales

CARKU también presentó la CBL230D-24V, una batería de LiFePO4 diseñada para combinar el arranque del motor con el suministro de energía auxiliar en camiones de combustión. Al integrarse con un inversor de corriente y un sistema de aire acondicionado para estacionamiento, permite ofrecer una solución energética integral para vehículos comerciales. Esta serie de baterías de 24 V ya se fabrica a gran escala en el Sudeste Asiático, lo que refleja la estrategia más amplia de CARKU de extender el uso de la tecnología LiFePO4 a los sectores automotriz, naval y de transporte de carga como alternativa a las baterías convencionales de plomo-ácido.

Acerca de CARKU

CARKU ofrece soluciones OEM/ODM que abarcan arrancadores, baterías de arranque y estaciones de energía, respaldadas por 852 patentes a nivel mundial y conformes con normas internacionales como CE, FCC, RoHS y UL.

Para obtener más información, visite https://www.car-ku.com/ o https://www.carkubattery.com/, y siga a CARKU en Facebook.

[1] Basado en los datos de ventas internas de CARKU para 2025.[2] Basado en pruebas internas de CARKU. Los resultados pueden variar.

Contacto:info@carku.com marketing@carku.com

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