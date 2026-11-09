De la cartulina al fenómeno cultural: la historia de South Park, en exhibición

(Información remitida por la empresa firmante)

DENVER, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Museo de Historia de Colorado inaugura el 6 de diciembre una nueva exposición que explora los orígenes de South Park y su lugar en la historia. South Park: Handmade in Colorado narra la trayectoria de la serie y de sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, reuniendo elementos del proceso de creación como arte conceptual, guiones originales, guiones gráficos de producción, diseños de personajes y más, que ofrecen una mirada a lo que ocurría detrás de cámaras.

Con motivo de su 30º aniversario en agosto de 2027, cabe recordar que South Park tuvo sus inicios cuando dos amigos, estudiantes de la escuela de cine de CU Boulder, comenzaron a crear películas inspiradas en las personas y los lugares que los rodeaban. A lo largo de sus carreras, desarrollaron un estilo único de humor y narrativa que los ha llevado desde Colorado hasta Hollywood y Broadway, para luego regresar a sus raíces en Red Rocks y Casa Bonita.

Actualmente, South Park, de Comedy Central, se emite en más de 130 países; ha sido galardonada con seis premios Primetime Emmy y un premio Peabody, además de haber ingresado al Salón de la Fama de la Academia de Televisión. Sus cerca de 350 episodios funcionan como una cápsula del tiempo que documenta una amplia variedad de temas y acontecimientos de la cultura popular y la actualidad a lo largo de las últimas tres décadas.

Para crear South Park: Handmade in Colorado, History Colorado se asoció con South Park Digital Studios, obteniendo acceso exclusivo a los extensos archivos del estudio. A través de testimonios de primera mano y objetos nunca antes exhibidos, la muestra profundiza en las fuentes de inspiración y los proyectos creativos de Parker y Stone, abarcando desde South Park a The Book of Mormon, Team America: World Police, sus conciertos en Red Rocks y la restauración del icónico restaurante Casa Bonita.

Algunos de los aspectos más destacados de la exposición incluyen:

Recortes de cartulina originales utilizados para realizar el episodio piloto de South Park

Bocetos, guiones y material artístico originales empleados en la creación de la serie de televisión

Un guion cinematográfico, la biblia de la serie, entradas para el estreno mundial y recortes de papel de South Park: Bigger, Longer & Uncut

Marionetas de Team America: World Police

Trajes que Parker y Stone lucieron en la ceremonia de los premios Óscar del año 2000

Elementos artísticos, vestuario y atrezo de los conciertos del 25º aniversario de South Park en Red Rocks

Vestuario y atrezo de The Book of Mormon

Artículos de merchandising de época

Espacios para hacerse fotos

South Park: Handmade in Colorado se inaugura el 6 de diciembre de 2026 en el galardonado Colorado History Museum. La exposición está incluida en la entrada general, la cual puede adquirirse con antelación a través de internet. Para visitar South Park: Handmade in Colorado es necesario reservar una hora de entrada específica. La entrada es siempre gratuita para los miembros de History Colorado y para los menores de 18 años. Los miembros de History Colorado están invitados a visitar la exposición en exclusiva el 5 de diciembre de 2026. El Museo de Historia de Colorado abre todos los días de 10:00 a 17:00 horas.

Acerca de South Park

La exitosa franquicia de animación, que celebrará su 30º aniversario en 2027, debutó en Comedy Central el 13 de agosto de 1997. Stan, Kyle, Cartman y Kenny aparecieron por primera vez en el cortometraje animado "The Spirit of Christmas", dando así el salto a la historia de la televisión. Tres décadas después de su estreno, la serie sigue siendo aclamada: ha ganado el premio Primetime Emmy al 'Mejor programa de animación' en seis ocasiones y ha acumulado 20 nominaciones. South Park fue distinguida en los Television Academy Honors de 2026, convirtiéndose en la primera obra de animación en recibir este reconocimiento; asimismo, fue la primera serie animada en ser incluida en la categoría de 'Mejor comedia episódica' en los premios del Producers Guild of America (PGA). Además, ha sido galardonada y reconocida por el American Film Institute (AFI), los premios Peabody y la Critics Choice Association. Por otra parte, South Park fue el programa número uno en la televisión por cable en 2025 entre el público de 18 a 49 años; el regreso de la temporada 27 logró la mejor cuota de audiencia promedio en ese segmento demográfico en 27 años, convirtiéndose en la temporada más vista de los últimos seis años. Los cocreadores Trey Parker y Matt Stone ejercen como productores ejecutivos, junto con Anne Garefino y Frank C. Agnone II. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell y Vernon Chatman figuran como productores. Christopher Brion es el director creativo de South Park Digital Studios. El sitio web de South Park es SouthPark.cc.com. 2026 South Park Digital Studios LLC. Todos los derechos reservados. South Park 2026 Comedy Partners. Todos los derechos reservados. Comedy Central. South Park, así como todos los títulos, logotipos y personajes relacionados, son marcas comerciales de Comedy Partners.

Acerca del Museo de Historia de Colorado

El Museo de Historia de Colorado, anteriormente conocido como History Colorado Center, es un espacio cultural de vanguardia situado en el corazón de Denver que alberga exposiciones galardonadas, las cuales dan a conocer el diverso patrimonio cultural del Centennial State. El Museo de Historia de Colorado es una de las siete únicas instituciones afiliadas al Smithsonian en Colorado.

Acerca de History Colorado

History Colorado es una institución con 147 años de trayectoria que ofrece acceso a la historia de nuestro estado a través de experiencias enriquecedoras en once museos y sitios históricos. Como organismo del estado de Colorado y organización sin ánimo de lucro, History Colorado tiene el compromiso de servir a todos los habitantes de Colorado mediante una labor generacional que pone a las comunidades en el centro, profundiza el conocimiento y cataliza el poder transformador de la historia.

History Colorado también alberga un centro de investigación público y gratuito; impulsa labores de preservación centradas en las personas llevadas a cabo por el State Historical Fund y la State Historic Preservation Office, la Office of the State Archaeologist, el State Historians Council y muchos otros proyectos de historia pública impulsados por la comunidad, como el Museum of Memory. History Colorado custodia más de 15 millones de objetos, fotografías y recursos de archivo que conforman la colección estatal, y cada año atiende a decenas de miles de personas de todas las edades interesadas en aprender. Visite HistoryColorado.org o llame a 303-HISTORY para obtener más información. #HistoryColorado

Acerca de Visit Denver, The Convention & Visitors Bureau Con 117 años dedicados a promocionar la Mile High City, Visit Denver es una asociación comercial sin ánimo de lucro que mantiene un contrato con la Ciudad de Denver para promocionar el destino tanto para convenciones como para el ocio, impulsando así el desarrollo económico local, creando empleos y generando ingresos fiscales. En 2025, Denver recibió a más de 37,6 millones de visitantes, quienes generaron un gasto de 10.500 millones de dólares; esto permitió sustentar decenas de miles de puestos de trabajo y convirtió al turismo en una de las industrias más importantes de la ciudad. Obtenga más información sobre Denver en Visit Denver o Tourism Pays Denver. Siga los canales de redes sociales de Denver para mantenerse al tanto de las últimas novedades en Facebook, Instagram, Tiktok, Reddit, YouTube y LinkedIn.

CONTACTO PARA MEDIOS:Angelika Albaladejo, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de History Colorado720-541-2334 | hc_media@state.co.us

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