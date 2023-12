Casio creará un viaje virtual basado en Metaverso a través del mundo de las pruebas de durabilidad de G-SHOCK

Img01 - CASIO COMPUTER CO., LTD/PR NEWSWIRE

La nueva experiencia G-SHOCK THE RIDE es la segunda oferta de contenidos basados en VRChat de Casio

TOKIO, 8 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de G-SHOCK THE RIDE, una atracción virtual que permite a los usuarios experimentar cómo sería participar en las pruebas de durabilidad a las que Casio somete la línea G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. Se puede acceder a esta atracción virtual similar a un parque de atracciones a través de la plataforma social de realidad virtual VRChat.

En octubre de 2023, Casio abrió una TIENDA virtual de G-SHOCK en VRChat para ofrecer a los visitantes contenidos basados en el metaverso que les permitan experimentar con la personalización de G-SHOCK, así como ver cómo lucen los avatares de VRChat con los relojes que han creado, y mucho más. El espacio está diseñado para servir como punto de contacto entre la marca G-SHOCK y los nuevos usuarios.

Ahora, como segunda oferta de contenidos basados en VRChat, Casio lanza G-SHOCK THE RIDE, una atracción tipo paseo que ofrece a los usuarios experiencias simuladas de las pruebas de durabilidad de los G-SHOCK futuristas.

Aunque se basa en las pruebas de durabilidad de G-SHOCK llevadas a cabo en el Centro de I+D de Hamura, base de desarrollo de los relojes de la marca, G-SHOCK THE RIDE va mucho más allá, con una narrativa que imagina la forma que podrían adoptar esas pruebas de durabilidad en el futuro. La atracción invita a los usuarios a subirse a bordo de un G-SHOCK con su avatar como si se subieran a una atracción de un parque de atracciones, para disfrutar del tipo de experiencias inmersivas fantásticas, más allá de la realidad, que sólo son posibles en los espacios de realidad virtual. Además de la diversión que ofrece G-SHOCK THE RIDE, la atracción ofrece un espacio que expresa la verdadera visión del mundo basada en la realidad de G-SHOCK con las exigentes pruebas de durabilidad que la marca lleva a cabo para garantizar la resistencia sin igual de sus relojes.

■Acerca de VRChat

VRChat es una plataforma de metaverso de realidad virtual que permite a los usuarios adoptar la forma de avatares y disfrutar de experiencias interactivas en mundos virtuales. Millones de personas han formado un amplio abanico de comunidades de usuarios en las que pueden disfrutar libremente de actividades en espacios metaversos de la plataforma.

