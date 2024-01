Casio lanzará BABY-G, una colaboración con Hello Kitty

(Información remitida por la empresa firmante)

Color Scheme celebra el 50 aniversario de Hello Kitty con el aspecto del debut de 1974

TOKIO, 12 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de la última incorporación a su familia de relojes resistentes a golpes BABY-G. El nuevo BGD-565KT presenta al popular personaje HELLO KITTY de Sanrio Co., Ltd.

Este reloj tan especial conmemora el 50 aniversario de HELLO KITTY y el 30 aniversario de BABY-G.

El reloj colaborativo se basa en el BGD-565, que hereda el diseño del primer modelo BABY-G. El nuevo reloj presenta la combinación de colores blanco, rojo y azul de los primeros diseños de HELLO KITTY de 1974. Los anillos rojo y azul de la correa acentúan el tono base blanco del diseño.

La correa, fabricada con resina de base biológica, está cubierta de caras impresas del encantador personaje animado de los años 70: HELLO KITTY riendo, guiñando un ojo y con cara de sorpresa. Cuando la luz de fondo está encendida, sus ojos, nariz y bigotes aparecen en la pantalla LCD del reloj y se rematan con el diseño de lazo de la esfera para completar la cara de HELLO KITTY.

Además de un total de 50 detalles de HELLO KITTY que cubren todo el reloj para celebrar su 50 aniversario, este modelo de colaboración se presenta en un embalaje especial que incluye una bolsa de tela inspirada en el diseño del reloj.

Destacando el aspecto original de este dulce personaje de Sanrio, este BABY-G desprende un encanto retro digno del diseño clásico de HELLO KITTY.

