- CASO DESESTIMADO: WHISKY & WEALTH CLUB GANA UNA DECISIÓN DESTACADA EN LA LEY DE VALORES U-TURN DE ESTADOS UNIDOS

La Junta de Valores del Estado de Texas acusó al mayorista de whisky escocés e irlandés de primera calidad de cometer fraude – declaraciones que ahora se han retractado por completo

DUBLÍN y LONDRES, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Una junta de valores en Estados Unidos sufrió una derrota previa al juicio por parte del Whisky & Wealth Club, con sede en Londres y Dublín, después de que el Comisionado de Valores en Texas desestimara una orden de cese y desistimiento frente al mayorista de barricas.

La histórica desestimación y retractación de las acusaciones realizadas por la Junta de Valores del Estado de Texas en una orden de emergencia y comunicado de prensa el 2 de noviembre de 2021, en la actualidad se han retirado por completo.

La Junta de Valores afirmó que Whiskey & Wealth Club había violado los estatutos de valores de Estados Unidos y, específicamente, que las inversiones vinculadas a palets de whisky son consideradas como valores.

El fallo ahora confirma que Whiskey & Wealth no se dedica a la inversión o comercio de valores bajo la ley de Estados Unidos, lo que significa que es como comprar objetos de colección como arte, un reloj o un automóvil.

La resolución final abandona legítimamente - en su totalidad - todas las acusaciones de que Whiskey & Wealth Club estaba operando una oferta de valores en violación de las leyes de valores de Estados Unidos. Estas desestimaciones son extremadamente raras y solo se otorgan cuando están claramente justificadas. El hecho de que Whiskey & Wealth Club obtuviera la desestimación es un testimonio de lo que ha dicho todo el tiempo: las acusaciones eran claramente defectuosas.

Antes de que se presentaran pruebas, la junta acusó a la empresa de "participar en un fraude en relación con la oferta de venta de valores" que amenazaba con causar un "daño irreparable" a la gente - declaraciones de las que ahora se han retractado por completo.

El acuerdo para desestimar estas acusaciones se presentó el 7 de julio de 2022, en el que la agencia de Texas determinó que Whiskey & Wealth Club no participó en actos ilegales en relación con la oferta o venta de valores y no hizo declaraciones para engañar al público.

La junta también desestimó las acusaciones y órdenes contra empleados individuales de Whiskey & Wealth, como, por ejemplo: Scott Sciberras, William Fielding, Alex Mook, Richard Falconer y Benjamin Dunlop.

Al comentar sobre el despido, el cofundador de Whiskey & Wealth, Jay Bradley, mencionó que la decisión en este momento allana el camino para que florezca un modelo comercial altamente regulado en Estados Unidos, donde las ventas de whisky irlandés - el licor premium de más rápido crecimiento en el mundo - se prevé que superen al whisky escocés para el año 2030.

"Esta es una victoria muy importante para Whiskey & Wealth Club en un caso que ha estado pendiente de nuestro negocio durante 8 meses y que costó una cantidad significativa de dinero en honorarios legales, agotó recursos y difamó a nuestra empresa, pero ahora allana el camino para que nuestro negocio mayorista de barricas prospere en Estados Unidos y también en todo el mundo", explicó Bradley.

"La Junta de Valores ya ha rectificado su error y reconoció nuestra cooperación sustancial con la investigación. La retractación y desestimación del caso es lo más parecido a una disculpa que vamos a obtener", explicó.

La nueva orden establece que Whiskey & Wealth Club cooperó con la División de Cumplimiento y proporcionó registros e información relevantes sobre su negocio a la División de Cumplimiento.

Añadió: "Los demandados, (Whiskey & Wealth Club), establecieron ciertas defensas, incluyendo que no han ofrecido ni vendido valores, no han actuado como comerciantes y no han incurrido en violaciones deliberadas de la Ley de Valores. Estando en línea con estas defensas, la demandada ha presentado información suficiente para concluir que se justifica la desestimación de la Orden de Emergencia".

Hablando después de la histórica desestimación, el cofundador y consejero delegado de Whiskey & Wealth Club, Scott Sciberras, mencionó que estaba impresionado por la dureza del conflicto de Estados Unidos entre la justicia y el juicio por los medios, y afirmó que las políticas y los procedimientos empleados por la Junta Estatal podrían tener importantes ramificaciones financieras y reputacionales de cara a su uso en cualquier negocio.

"Creemos que la práctica de Estados Unidos de emitir un comunicado de prensa dañino el mismo día que una orden legal, sin ver ni escuchar ninguna evidencia, llegando incluso a acusar a una empresa de fraude - y después de retractarse de todas esas acusaciones 8 meses después, podría tener un impacto desastroso en la mayoría de las empresas. Este tipo de estrategia legal y de relaciones públicas es inaudita en Irlanda, el Reino Unido o los países de la Commonwealth.

"Afortunadamente para nosotros, pudimos capear esta tormenta gracias a nuestra base de clientes increíblemente leales y también a los nuevos clientes, que pudieron ver más allá de las declaraciones y acusaciones hechas por la Junta de Valores del Estado de Texas".

Sciberras añadió: "Hemos trabajado de forma conjunta con la Junta de Valores para educarlos sobre el proceso de compra y venta de whisky en barril al por mayor, y sobre cómo funciona nuestro modelo comercial, y continuaremos trabajando con ellos en el futuro".

Para más información visite la página web: https://whiskeywealthclub.com/whiskey-wealth-club-fraud-case-dismissed-landmark-decision-in-united-states/