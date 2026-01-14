(Información remitida por la empresa firmante)

- Catalyx presenta una solución de limpieza de línea impulsada por IA para reducir los cuellos de botella en la fabricación de ciencias de la vida

El nuevo OpenLine Clearance Assistant™ 3.0 aprovecha tecnología innovadora para mantener un flujo de producción ininterrumpido

NEWTOWN, Pa., 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ante los cuellos de botella en la producción que cuestan millones a los fabricantes de ciencias de la vida en pérdidas de productividad, Catalyx presentó hoy OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, una innovadora solución basada en IA que aborda este problema. Esta nueva solución transforma la limpieza de línea en un proceso digital totalmente automatizado, acelerando el tiempo de cambio de producto, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia operativa.

"Con nuestra nueva solución, Catalyx elimina el despeje de línea como un obstáculo en la fabricación, lo que proporciona una rotación de línea más rápida, mayor precisión y una solución que cumple con las normas para los entornos modernos de ciencias de la vida", afirmó Mario L. Rocci, Jr., consejero delegado de Catalyx. "Diseñamos el sistema con inteligencia que aprende, se adapta y mejora día a día mediante la retroalimentación y la revisión guiadas por el operador".

Tecnología innovadora OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 introduce entrenamiento avanzado de IA y tecnología de visión artificial, combinando inteligencia automatizada con supervisión humana estructurada para facilitar la implementación y operación de procesos digitales durante el despeje de línea, un proceso esencial de control de calidad que garantiza la correcta limpieza y configuración de los equipos de producción entre ciclos de producción. Las innovaciones clave incluyen:

Inteligencia de inspección revolucionaria con autorreparación que crea y propone automáticamente ajustes de rendimiento basados en resultados reales. Los cambios son guiados, revisados y aprobados por personal cualificado para mejorar continuamente la precisión de la inspección.

Visión artificial avanzada basada en IA para verificar que las líneas de producción estén libres de materiales residuales y componentes defectuosos entre ciclos de producción, completando las inspecciones en milisegundos con un registro digital completo.

Formación optimizada de modelos en la aplicación y gestión de imágenes optimizada que permiten una revisión de inspección más rápida y un mejor manejo de entornos de producción complejos.

Abordar los problemas de toda la industria El lanzamiento se produce tras el Informe de Referencia de Liquidación de Líneas de Ciencias de la Vida 2025 de Catalyx, que revela que el 70 % de las organizaciones del sector experimentaron al menos un fallo de liquidación en los últimos 12 meses. Casi un tercio (30 %) reportó seis o más fallos al año. Dado que más de la mitad de los encuestados (63 %) aún dependen de procesos tradicionales en papel para cambios críticos en las líneas de producción, la nueva solución de Catalyx ofrece a los fabricantes la posibilidad de una transición fluida a un enfoque totalmente digital.

OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 está disponible de inmediato para su implementación global. La solución cumple con las normas GMP, los requisitos regulatorios globales y los requisitos emergentes de la Ley de IA de la UE. Cada inspección y actualización del sistema se documenta automáticamente para garantizar la trazabilidad, la transparencia y la explicabilidad.

Véalo en vivo Catalyx realizará una demostración de OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 en Pharmapack Europe, París, del 21 al 22 de enero de 2026, en el stand 4K50, y en INTERPHEX Nueva York, del 21 al 23 de abril de 2026, en el stand 3663. Para obtener más información sobre OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 o programar una demostración, visite www.catalyx.ai o escriba a info@catalyx.ai.

Acerca de Catalyx Catalyx se especializa en optimizar las operaciones para las ciencias de la vida y otras industrias altamente reguladas. Con más de 30 años de experiencia, la compañía cuenta con un equipo global de más de 550 ingenieros y especialistas en tecnología. Catalyx ha realizado más de 3.000 proyectos en el sector de las ciencias de la vida, proporcionando automatización, visión artificial y servicios profesionales que impulsan la eficiencia operativa, garantizan el cumplimiento normativo y mejoran el rendimiento y la seguridad. Para más información sobre Catalyx, visite www.catalyx.ai.

