- CATL y la Fundación Ellen Macarthur marcan el rumbo de las baterías circulares para vehículos eléctricos con un documento técnico emblemático

DAVOS, Suiza, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Liderando la iniciativa: Transformando el riesgo en recompensa con una economía circular para baterías de vehículos eléctricos y minerales críticos, un informe técnico publicado por la Fundación Ellen MacArthur durante la reunión anual del Foro Económico Mundial de 2026, marca la primera hoja de ruta integrada y viable para una cadena de valor circular para baterías de vehículos eléctricos, basada en prácticas industriales reales. Además, marca un hito histórico en la colaboración entre CATL y la fundación.

Desarrollado con aportes de más de 30 organizaciones líderes en todo el ecosistema de baterías de vehículos eléctricos (incluidas CATL, DHL, Volvo y JLR, junto con instituciones de investigación y ONG), el informe establece una dirección clara, basada en la industria, sobre cómo se deben diseñar, utilizar, recuperar y reintegrar las baterías de vehículos eléctricos para maximizar el valor y reducir el riesgo sistémico en toda la cadena de valor.

Como socio estratégico fundador de la Misión de Minerales Críticos de la Fundación, CATL colaboró estrechamente con la fundación y sus pares del sector para traducir los principios de la economía circular en acciones prácticas e implementables, basadas en la experiencia operativa real. La hoja de ruta también respalda el Compromiso Global de Circularidad Energética de CATL, incluyendo su objetivo a largo plazo de desvincular el crecimiento de las baterías de la extracción de materias primas vírgenes.

Destaca las oportunidades que un sistema circular de baterías para vehículos eléctricos puede generar en términos medioambientales, económicos, de producto y de creación de valor en general. Al mantener las baterías y sus minerales críticos en uso a lo largo de múltiples ciclos de vida, se reduce la demanda de materiales de nueva extracción, se reducen las emisiones y se fomenta la integración de energías renovables. También aumenta el valor económico al mejorar la eficiencia de los materiales, reducir los residuos y los costes operativos, y generar nuevas fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y distribuye los beneficios económicos de forma más equitativa entre las regiones, lo que demuestra que un enfoque sistémico y circular transforma los riesgos potenciales en oportunidades estratégicas generadoras de valor.

Cinco puntos brillantes para desbloquear un sistema de batería de vehículo eléctrico circular

El documento técnico identifica cinco acciones interdependientes necesarias para mantener los materiales de las baterías en uso de alto valor y fortalecer la resiliencia del sistema:

Acciones CATL ya en práctica

CATL ya está llevando a cabo estas acciones a nivel de sistema en todas sus operaciones. Al separar la batería del vehículo, CATL gestiona las baterías como activos centralizados, lo que aumenta su utilización, permite el mantenimiento programado y garantiza una rentabilidad predecible al final de su vida útil. Actualmente, CATL opera más de 1.000 estaciones de intercambio para vehículos de pasajeros y más de 300 para vehículos comerciales, con el apoyo de un ecosistema en crecimiento de más de 100 socios.

Esta integración de sistemas permite una recuperación de alta calidad a gran escala. Las operaciones de reciclaje de CATL alcanzan tasas de recuperación del 99,6% para níquel, cobalto y manganeso, y del 96,5% para litio, con una capacidad de procesamiento que se expande hasta las 270.000 toneladas anuales. Paralelamente, CATL aplica químicas alternativas, como baterías de iones de sodio, utilizando materiales ampliamente disponibles y reduciendo las emisiones de carbono por kilovatio-hora durante su ciclo de vida hasta en un 60%, lo que refuerza el rendimiento circular en aplicaciones de movilidad, intercambio y almacenamiento de energía.

Escalando juntos

En su intervención en la Reunión Informativa de Liderazgo de la Fundación CATL, Jiang Li, vicepresidente y secretario de la Junta Directiva de CATL, destacó: "Este informe marca un hito importante en la transición global hacia una economía circular de baterías. Los sistemas de baterías circulares deben ahora escalarse en todas las regiones, industrias y aplicaciones —desde vehículos eléctricos hasta almacenamiento de energía— y adaptarse a diversos contextos de mercado".

"A medida que se acelera la adopción de vehículos eléctricos, una economía circular para baterías y minerales críticos ya no es opcional; es esencial para la asequibilidad, la resiliencia y el crecimiento a largo plazo, a la vez que reduce el impacto ambiental y social", afirmó Wen-Yu Weng, director ejecutivo de Minerales Críticos de la Fundación Ellen MacArthur. "Las baterías de vehículos eléctricos son activos estratégicos, y los enfoques circulares son clave para conservar su valor y garantizar que los minerales críticos nunca se conviertan en residuos. Agradecemos la contribución de CATL y esperamos seguir colaborando para ayudar a escalar un sistema de baterías verdaderamente circular y apoyar la transición energética en general".

Para CATL, esta agenda sustenta directamente su camino hacia la neutralidad de carbono, basándose en el logro de la neutralidad de carbono en todas sus plantas de baterías y su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2035.

La publicación del informe marca un hito en la colaboración más amplia entre CATL y la fundación para acelerar la circularidad de los minerales críticos. La siguiente fase se centrará en probar estos enfoques en entornos reales para comprender cómo funcionan conjuntamente a gran escala los ciclos de diseño, uso, prolongación de la vida útil, recolección y reciclaje.

