CATL inaugura en Riad la mayor planta de posventa de energías renovables de Oriente Medio (1)

CATL inaugura en Riad el primer Centro de Experiencia NING SERVICE de Oriente Medio, actualmente la mayor planta de posventa de energías renovables fuera de China.

La planta ofrece un servicio posventa integral durante todo el ciclo de vida, fomenta el talento técnico local y acelera la implementación de soluciones avanzadas de electrificación y almacenamiento de energía.

También funciona como un centro regional que conecta a diversas partes interesadas y recursos para impulsar la sinergia industrial y el crecimiento sostenible .

(Información remitida por la empresa firmante)

RIAD, Arabia Saudí, 12 de enero de 2026/PRNewswire/ -- El 10 de enero de 2026, CATL inauguró la primera y actualmente la mayor instalación de posventa de energía nueva de Oriente Medio fuera de China, el Centro de Experiencia NING SERVICE en Riad, fortaleciendo su presencia de posventa en Oriente Medio y apoyando la transición de la región hacia sistemas de energía más limpios.

La inauguración coincide con el avance de Arabia Saudí y Oriente Medio en sus ambiciosos objetivos de electrificación y descarbonización, en el marco de Visión 2030 e iniciativas nacionales similares. Tomando como ejemplo Arabia Saudí, el Reino se ha fijado el objetivo de que el 30% de todos los vehículos de Riad sean eléctricos para 2030, como parte de una estrategia más amplia para reducir las emisiones en la capital en un 50%. Las políticas de sostenibilidad también impulsan la transición hacia equipos eléctricos, como la promoción del uso de carretillas elevadoras eléctricas, al tiempo que fomentan el uso de energías renovables en las explotaciones agrícolas en el marco de la Iniciativa Verde Saudí. Sin embargo, el progreso se ve frenado por la persistencia de desafíos, como la prolongada dependencia del petróleo, el aumento de la demanda de electricidad, las condiciones climáticas extremas y la limitada infraestructura de carga y servicio.

Diseñadas estratégicamente para superar estos obstáculos, las instalaciones de Riad ofrecen un servicio posventa integral durante todo el ciclo de vida, fomentan el talento técnico local y aceleran la implementación de soluciones avanzadas de electrificación y almacenamiento de energía.

Con más de 7.000 metros cuadrados, el centro de Riad combina áreas de exposición, zonas de diagnóstico y mantenimiento, instalaciones de reacondicionamiento, espacios de formación y una sala de espera para clientes. Está diseñado no solo para servir como centro de servicios localizado para la región y como escaparate de las capacidades de CATL a nivel de sistema en movilidad eléctrica, almacenamiento de energía y electrificación inteligente, sino también como una plataforma que conecta diversos recursos, fomentando la sinergia industrial en todo el ecosistema.

Un enfoque integral para los servicios de nuevas energías

Apoyándose en la profunda I+D y las capacidades de fabricación extremas de CATL, el Centro de Experiencia NING SERVICE ofrece a sus clientes servicios integrales que abarcan el diagnóstico, la reparación, el mantenimiento, la reelaboración, la formación, el reciclaje, la logística posventa y el almacenamiento de baterías. Sus servicios abarcan siete categorías principales de productos, desde vehículos de pasajeros y comerciales hasta sistemas de almacenamiento de energía, junto con diversos escenarios de reparación, estableciendo un nuevo referente para la prestación de servicios de nuevas energías en la región.

Aprovechando la experiencia avanzada de CATL en diagnóstico y reparación, junto con los procesos de servicio establecidos, los servicios posventa integrales del centro ayudan a los clientes empresariales a reducir el tiempo de inactividad, disminuir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil de los activos, proporcionando mayor certeza sobre el rendimiento a largo plazo y el valor residual, al tiempo que reducen los costes de propiedad a largo plazo y proporcionan servicios más rentables y fiables para los usuarios finales.

Impulsando las operaciones locales y el desarrollo de capacidades

El centro de Riad sirve como plataforma clave para las operaciones locales de CATL en Oriente Medio, impulsando el desarrollo de talento y la creación de valor local a largo plazo. Mediante instalaciones de formación especializadas, CATL desarrolla experiencia técnica y de posventa en el sector de las nuevas energías, contribuyendo al empleo cualificado y a la transferencia de conocimientos en todo Oriente Medio. A nivel mundial, NING SERVICE opera 10 centros de formación, con una superficie total de 2.300 metros cuadrados, y ha certificado a más de 9.700 profesionales de posventa en nuevas energías mediante colaboraciones con instituciones de formación profesional.

Además del desarrollo de talento, CATL está profundizando su estrategia de localización reforzando la infraestructura local y creando alianzas para el ecosistema. CATL está en conversaciones con importantes actores de la industria local, incluyendo operadores de redes de combustible para suministrar rápidamente electricidad verde a gasolineras, grandes empresas de infraestructura para electrificar sus flotas de camiones y compañías energéticas para implementar soluciones de energía solar con almacenamiento.

Estas iniciativas no solo refuerzan las capacidades de servicio local de CATL y la confianza del mercado, sino que permiten que socios clave impulsen conjuntamente la adopción a gran escala de nuevas soluciones energéticas integrales en Oriente Medio.

"Como empresa energética líder en Arabia Saudí, vemos enormes oportunidades en la transformación energética. Por ejemplo, planeamos implementar soluciones de energía solar con almacenamiento en nuestras gasolineras y electrificar montacargas para reducir la dependencia del petróleo. Esperamos colaborar con empresas líderes como CATL para impulsar esta transición", declaró Ahmed Ibrahim, subdirector general de Adquisiciones de Al Drees, proveedor líder de servicios petroleros y logísticos en Arabia Saudí.

"El lanzamiento de la tienda insignia de CATL para el mercado de repuestos en Riad subraya nuestro compromiso compartido de impulsar la transición energética global. Este hito no solo refleja la creciente demanda de soluciones sostenibles en Arabia Saudí, sino que también encarna nuestra visión colectiva de un futuro más limpio y electrificado. Como inversor del centro de experiencia, confiamos en que esta colaboración acelerará la electrificación y fortalecerá el papel de la región en el avance de la transición energética", afirmó Lin Chaofan, consejero delegado de F4S.

Parte de una red global

La apertura en Arabia Saudí refuerza la presencia global de CATL en servicios, que incluye más de 1.200 estaciones de servicio profesionales en 76 países y 73 almacenes de repuestos en todo el mundo. CATL ocupa el primer puesto a nivel mundial en inventario de repuestos con piezas 100% originales, con una superficie total de almacén de más de 370.000 metros cuadrados. Hasta la fecha, NING SERVICE ha dado soporte a más de seis millones de vehículos eléctricos, proporcionando servicios posventa profesionales para vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y clientes de almacenamiento de energía.

Un compromiso a largo plazo con Oriente Medio

Bruce Li, presidente del Sistema de Calidad, Negocio de Posventa, Departamento de Sistemas de Gestión de Baterías de CATL, indicó que el centro de Riad refleja una visión estratégica a largo plazo de la región.

"Nuestra decisión de establecer este centro en Riad no es solo una decisión comercial, sino un compromiso a largo plazo", declaró Li. "Como el primer Centro de Experiencia NING SERVICE en Oriente Medio, es más que una simple instalación de servicio. Es un nuevo ecosistema de posventa energética que aúna tecnología avanzada, formación profesional y colaboración con la industria, conectando eficazmente a diversas partes interesadas y recursos para fomentar una mayor sinergia y un crecimiento sostenible en toda la región. A partir de aquí, CATL continuará expandiendo su red de servicio posventa en Oriente Medio, alineándose estrechamente con la Visión 2030 de Arabia Saudí y apoyando la transición energética de la región mediante un sistema de servicio integral y fiable".

A medida que Oriente Medio acelera su cambio hacia la electrificación y la adopción del almacenamiento de energía, la presencia ampliada de NING SERVICE de CATL está preparada para brindar la fiabilidad técnica y las asociaciones sostenidas esenciales para esta transformación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858729...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858730...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858731...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-inaugura-en-riad-la-mayor-planta-de-posventa-de-energias-renovables-de-oriente-medio-302658471.html