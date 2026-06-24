CATL presenta sistema de almacenamiento de energía en baterías de iones de sodio validado en campo del mundo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- CATL presenta el primer sistema de almacenamiento de energía en baterías de iones de sodio validado en campo del mundo, haciendo realidad el almacenamiento de sodio a nivel comercial

MÚNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CATL presentó oficialmente en Múnich, Alemania, el día 22 de junio de 2026 el sistema de almacenamiento de energía de sodio TENER, la primera solución de almacenamiento de energía de iones de sodio validada en condiciones reales. La solución ha alcanzado la madurez comercial completa en cuanto a tecnología, capacidad de producción y preparación de la cadena de suministro. Se prevé que los envíos acumulados alcancen 1 GWh a finales de 2026, y las entregas globales comenzarán en junio de 2027.

"En CATL nos hemos comprometido de cara a la promoción de la independencia energética en todo el mundo, a la vez que ofrecemos valor a largo plazo a nuestros clientes. Para lograrlo, nos hemos propuesto desarrollar una nueva química de baterías basada en los abundantes recursos disponibles en todos los continentes, una que pueda satisfacer las necesidades energéticas de los ocho mil millones de personas, ofreciendo una mayor vida útil y una seguridad mejorada", declaró William Wu, director del Centro de Tecnología de Almacenamiento de Energía de CATL, durante el evento de lanzamiento. "Creemos que el sodio y el litio, en conjunto, constituirán los pilares fundamentales del futuro sistema de almacenamiento de energía".

TENER Sodio: Certeza para un futuro incierto

Al tiempo que la participación de las energías renovables sigue aumentando y la demanda de energía impulsada por la IA se dispara, el almacenamiento de energía está pasando de un papel secundario a una infraestructura crítica para el sistema energético global. Sin embargo, el almacenamiento de energía convencional ha dependido en gran medida de los sistemas basados en litio, cuya oferta concentrada y precios volátiles plantean riesgos crecientes para la cadena de suministro. El sodio, más de 1.000 veces más abundante que el litio y ampliamente distribuido, ofrece un mejor rendimiento a temperaturas extremas, mayor seguridad y un menor potencial de costes, lo que hace inevitable una transición tecnológica en el almacenamiento de energía.

"La industria del almacenamiento de energía ha superado la etapa de la carrera por la escala. Hoy en día, el éxito se define cada vez más por la capacidad de crear valor a largo plazo", afirmó Amanda Xu, directora de tecnología de ESS y presidenta de ESS Europe CATL, en su discurso de apertura. "El principio en el que creemos firmemente es que la preparación genera certeza".

Y esta es precisamente la misión de TENER Sodium

Impulsado por la última tecnología de iones de sodio de CATL, TENER Sodium ofrece más de 30 MWh de capacidad nominal en una arquitectura totalmente modular. Esta arquitectura proporciona tres beneficios directos para los clientes:

Implementación de proyectos más sencilla: Cada módulo pesa aproximadamente 42 toneladas y solo se requieren 34 unidades para una instalación de 1 GWh.

Mayor flexibilidad de configuración: Los bloques de energía y potencia se pueden separar para admitir duraciones de almacenamiento flexibles de 1, 2, 4, 6 y 8 horas, adaptadas a los requisitos específicos de cada proyecto.

Menor coste de mantenimiento: Los módulos defectuosos se pueden aislar y reemplazar rápidamente de forma independiente, lo que mejora la disponibilidad del sistema a nivel de estación, reduce los gastos operativos del cliente y maximiza la utilización de los activos.

Más allá de la comodidad modular, CATL ha diseñado específicamente una plataforma a nivel de estación para sistemas de iones de sodio

1. Regulación de voltaje: Para hacer frente al amplio rango de voltaje de las baterías de iones de sodio, CATL ha desarrollado un sistema de regulación de voltaje bidireccional (Bi-DC) específico para su solución de sodio. El sistema permite el aumento automático de voltaje en el rango de bajo voltaje, lo que permite que el PCS proporcione una salida óptima de forma constante en todo el rango. Esto mejora la eficiencia general de ciclo completo (RTE) del sistema en casi un 2%. Para una estación de almacenamiento de energía de 1 GWh, esto significa millones de kilovatios-hora adicionales de generación de energía cada año. El sistema es compatible con todos los principales productos PCS a nivel mundial y proporciona una mayor capacidad de soporte a la red.

2. Sistema BMS: CATL diseñó un sistema BMS para sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio que aprovecha la curva de voltaje de pendiente continua de la química del sodio, lo que permite una estimación más precisa del SOC. Además, la tolerancia a la sobrecarga del SOC de las baterías de iones de sodio se ha incrementado en un 20% en comparación con las baterías de iones de litio. Esto proporciona al BMS un margen de seguridad adicional del 20% para su funcionamiento, lo que permite una mayor flexibilidad.

3. Consumo ultrabajo de energía auxiliar: El exclusivo diseño de flujo de aire con descarga superior elimina los efectos de isla térmica en la fuente, reduciendo la generación de calor del sistema en casi un 30% en comparación con las soluciones convencionales. Combinado con un sistema de refrigeración líquida de alta eficiencia, el consumo de energía auxiliar se ha reducido del promedio de la industria del 2% al 1%. Para proyectos de almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración, esta mejora puede ahorrar millones de euros en costes operativos.

4. Diseño de bajo nivel de ruido: TENER Sodium opera a tan solo 65 decibelios, lo que equivale a 10 decibelios menos que los sistemas convencionales. Esto ayuda a abordar las preocupaciones de las comunidades locales que se presentan comúnmente en la industria, lo que permite construir estaciones de almacenamiento de energía más cerca de los centros de consumo y ahorrar costes sustanciales de transmisión y distribución.

Además, el sistema TENER Sodium es compatible con los sistemas LFP y comparte el mismo tamaño físico. La misma plataforma puede albergar baterías de iones de sodio o de litio sin necesidad de cambiar las carcasas, rediseñar los proyectos ni repetir los procesos de certificación. Esta flexibilidad para alternar sin problemas entre las tecnologías de iones de sodio y de litio ofrece a los clientes una solución práctica para gestionar la volatilidad del precio del litio. De cara al futuro, el sistema TENER Sodium también contempla una ruta de actualización a arquitecturas de alto voltaje de 2.000 V, lo que le permite adaptarse a la evolución de las tecnologías.

Una década de desarrollo: Cadena de suministro y fabricación con estándares comerciales

Las ventajas integrales de TENER Sodium en seguridad, rentabilidad y fiabilidad no surgieron de la noche a la mañana. CATL lleva desde 2016 dedicada a la I+D de baterías de iones de sodio, invirtiendo cerca de 1.200 millones de euros en la última década. Con más de 300 profesionales de I+D, ha acumulado más de 1.600 familias de patentes y más de 200 patentes concedidas a nivel mundial, superado más de 100 desafíos técnicos y establecido el proceso de fabricación integral, desde los materiales hasta las celdas.

La tecnología de iones de sodio ha evolucionado, pasando desde un proyecto de laboratorio hasta convertirse en un sistema de almacenamiento de energía con capacidad de escalabilidad. En la actualidad, CATL dispone de la capacidad de fabricación necesaria para producir decenas de miles de toneladas de materiales para ánodos y cátodos. Se prevé que los costes de producción para la central nuclear de vapor disminuyan aún más a medida que la tecnología madure.

CATL colabora con integradores de sistemas para construir un ecosistema completo de circuito cerrado para el almacenamiento de energía de iones de sodio, que abarca la I+D de celdas, la entrega del sistema, las pruebas de productos y el despliegue comercial. En cuanto a la capacidad de producción, CATL ha invertido 5.000 millones de RMB para ampliar las líneas de producción de iones de sodio en su planta de Fuding, añadiendo 40 GWh de capacidad anual. La planta de Jining, en Shandong, tiene prevista una capacidad de producción de iones de sodio de 160 GWh. Las líneas de producción en masa de CATL están completamente operativas y listas para dar soporte a un despliegue a gran escala.

La madurez integral de la tecnología, los productos, la cadena de suministro y la capacidad de fabricación ha acelerado significativamente la comercialización del almacenamiento de energía de iones de sodio. En China, CATL comenzará oficialmente a entregar sus primeros sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a clientes este septiembre, y se espera que los envíos acumulados alcancen 1 GWh para finales de 2026. Las entregas internacionales están programadas para comenzar en junio de 2027.

En abril de 2026, CATL e HyperStrong firmaron el mayor contrato comercial de iones de sodio del mundo: un pedido de almacenamiento de energía de 60 GWh a tres años, lo que marca la entrada oficial del almacenamiento de energía de iones de sodio en la era de despliegue a escala de GWh.

Almacenamiento de energía de próxima generación: Construyendo certeza para la red eléctrica del futuro

Desde el uso pionero del LFP como la química principal para el almacenamiento de energía, pasando por la definición de las celdas de almacenamiento de energía dedicadas de primera generación de 280 Ah y 314 Ah y la celda de segunda generación de 587 Ah, hasta el lanzamiento de su primer sistema de almacenamiento de energía de iones de sodio validado en condiciones reales, cada transición de estándares por parte de CATL ha impulsado a la industria un paso más allá.

El lanzamiento del sistema de almacenamiento de energía CATL TENER Sodium marca una nueva etapa en la que el litio y el sodio, juntos, forman la base fundamental de la infraestructura de almacenamiento de energía de próxima generación, impulsando la transición energética durante las próximas décadas. A medida que TENER Sodium hace su debut mundial y avanza con paso firme hacia su distribución masiva, CATL y sus socios globales colaboran para convertir la visión estratégica en una realidad tangible: una base más estable, rentable y sostenible para el futuro energético mundial.

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