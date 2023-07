CCELL® y AUXO despiertan un gran interés en el sector en la Exposición ICBC Berlín 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 11 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- CCELL®, la marca líder mundial en tecnología centrada en la creación de productos de hardware para vapeo que marcan tendencia y tecnología de vaporización avanzada, ha anunciado hoy su exitosa participación en la prestigiosa 2023 ICBC Berlin Expo. El evento se celebró del 29 al 30 de junio y reunió a más de 5.000 asistentes, con más de 150 expositores de todo el mundo. ICBC pro Berlin proporcionó una plataforma incomparable para que CCELL y AUXO mostraran sus productos y tecnología de vanguardia.

El diseño del expositor de CCELL y AUXO cautivó la atención de todos los que lo visitaron y recibió elogios por su atractivo estético y su experiencia envolvente. El producto de AUXO Cenote , recientemente galardonado con el Red Dot Design Award , atrajo a una gran multitud de visitantes que buscaban lo último en consumo de concentrados. Con el gran debut de los desechables Voca , Flex y la nueva batería 510 para vaporizadores Sandwave , tanto CCELL como AUXO consolidaron su posición como líderes del sector, cosechando una amplia atención y elogios.

Durante el evento, el director regional de ventas de CCELL, Hans Harders, participó en una mesa redonda titulada "High Tech, High Times - The Future of Cannabis and Digital Innovation". En el panel, Hans compartió las nuevas tecnologías de CCELL y los conocimientos especializados del sector con un público entusiasta. El debate ofreció valiosas perspectivas sobre el panorama del cannabis y su evolución digital.

Además de la exposición, CCELL organizó un evento VIP exclusivo en The Spree titulado: "Ancla tu éxito con CCELL" la noche del 29 de junio. El evento reunió a distribuidores locales, revendedores y marcas de aceite para conocer de primera mano las innovadoras ofertas de CCELL y AUXO. Los asistentes tuvieron la oportunidad de relacionarse con las marcas, probar sus últimos productos y establecer contactos. Los expertos en la materia, que quedaron especialmente impresionados por Cenote de AUXO y los cartuchos EVO de CCELL, aplaudieron los productos por su excepcional rendimiento, sabor, elegante diseño compacto, gran capacidad de nube de vapor y efectos de iluminación envolventes (de Cenote). El kit de viaje portátil del Cenote y la tecnología de atomización líder del sector del EVO dejaron una impresión duradera en quienes los experimentaron.

