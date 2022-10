Celonis presenta nuevas perspectivas para la ejecución de negocios en Celosphere 2022 (2)

- Celonis presenta nuevas perspectivas para la ejecución de negocios en Celosphere 2022 el 9 y 10 de noviembre en Múnich, Alemania

NUEVA YORK y MÚNICH,, 14 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Celonis, el líder mundial en gestión de la ejecución, ha anunciado hoy que los principales expertos en minería de procesos y gestión de la ejecución del mundo se reunirán en Celosphere 2022 en Múnich, Alemania, del 9 al 10 de noviembre.

La experiencia de Celosphere, de dos días de duración, está diseñada desde cero para crear experiencias únicas y movilizar a los mejores profesionales de procesos del planeta con las tecnologías más avanzadas de ejecución de procesos y negocios.

Los asistentes saldrán con los conocimientos, la formación y las certificaciones necesarias para utilizar la minería de procesos para ayudar a cambiar la forma en que funciona el mundo. También serán los primeros en entrenar, certificar y desplegar la próxima generación de productos de minería de procesos y gestión de la ejecución de Celonis que se presentarán en esta reunión única, recibiendo credenciales exclusivas sólo disponibles en Celosphere 2022.

"Nunca ha habido un momento más importante en la historia de las empresas para unirse en torno a los procesos que dirigen el mundo", comentó Alex Rinke, co-director general y co-fundador de Celonis. "Al modernizar la forma en que todos encontramos, arreglamos y optimizamos nuestros procesos - podemos luchar contra las mareas de la inflación, la cadena de suministro, el desperdicio de alimentos y el daño del carbono a nuestro planeta - literalmente un proceso cada vez."

Un vistazo a la experiencia de Celosphere

Doctor Detlef Kayser, miembro del Consejo de Administración del Grupo Lufthansa, responsable de la flota y la tecnología: La experiencia estará encabezada por un discurso y una charla con el doctor Detlef Kayser, miembro del Consejo de Administración del Grupo Lufthansa, responsable de los procesos y normas operativas, de la gestión comercial y técnica de la flota, así como de las tecnologías de la información y las adquisiciones del Grupo Lufthansa. El doctor Kayser compartirá sus ideas y consejos sobre cómo la tecnología avanzada de procesos y ejecución de negocios es un pilar estratégico en el negocio de 16.000 millones de euros (2021) de Lufthansa, la aerolínea insignia de Alemania y Europa.

Mars VP of Intelligence, Automation & Emerging Tech - Adeel Fudda: Adeel Fudda es un líder de transformación digital e innovador que impulsa constantemente la creación de valor a través de la automatización de procesos globales, la gobernanza, la gestión de proveedores y las tecnologías emergentes. Su experiencia abarca la automatización de procesos robóticos (RPA), la inteligencia artificial y los agentes virtuales cognitivos con capacidades de PNL y aprendizaje automático, herramientas de reconocimiento óptico de caracteres y sistemas de realidad aumentada (RA)/realidad virtual (RV). Durante su discurso, Fudda compartirá cómo Mars ha hecho de la minería de procesos parte del negocio habitual en la organización - apoyando a toda la empresa Mars aprovechando el poder de la minería de procesos para mejorar la ejecución del negocio.

Lars Rogge, director de Operaciones de Allianz Partners: Rogge también subirá al escenario y dirigirá una sesión de debate sobre el poder de la tecnología de gestión de procesos y ejecución en Allianz Partners. Allianz Partners es un líder mundial en seguros y asistencia B2B2C dentro del Grupo Allianz, que ofrece soluciones globales que abarcan la salud y la vida internacionales, los seguros de viaje, la movilidad internacional y la asistencia. Rogge es responsable de la transformación digital del área de Operaciones de Allianz Partners, que gestionó alrededor de 65 millones de casos de asistencia, 63 millones de llamadas y organizó 8.500 repatriaciones médicas en 2021, con actividad comercial en 75 países que atienden a nuestros clientes en 70 idiomas.

Mark Klein, director digital de ERGO: Klein protagonizará una charla en la que compartirá sus ideas sobre el valor de la extracción de procesos y la ejecución digital para ERGO, uno de los principales grupos aseguradores de Alemania y Europa. Klein es reconocido por su liderazgo de pensamiento en la industria sobre cómo inspirar a las personas y las culturas para digitalizar los procesos para crear organizaciones resistentes y duraderas. En 2021, ERGO recibió un total de primas de 19.000 millones de euros. El grupo está representado en unos 30 países de todo el mundo y ofrece una amplia gama de seguros, pensiones, inversiones y servicios.

Timo Peters, jefe de CoE de Bayer AG para la minería de procesos: Peters, como Campeón CeloCoE EMEA en funciones, compartirá sus 10 mejores consejos sobre CoE. Antes de su cargo en Bayer y de centrarse en la aceleración del CoE de Bayer, Timo creó el CoE de Nokia. Gracias a su experiencia operativa, presentará las diez principales palancas, como la importancia de los patrocinadores ejecutivos, y también hablará de experiencias prácticas, de las mejores prácticas que ha visto al hablar con muchas otras empresas y compartirá consejos operativos muy específicos. La sesión subraya la importancia de un CoE como acelerador central de la transformación y proporcionará a la audiencia elementos de reflexión para sus propios despliegues.

Fundadora de la Fundación Gapminder: Anna Rosling Rönnlund: Los asistentes podrán conocer de cerca a la mujer conocida por cuestionar a un grupo de líderes de Davos sobre su percepción del mundo y mostrarles datos reveladores que demuestran sus ideas erróneas. Anna, fundadora de la Fundación Gapminder, una ONG centrada en una visión del mundo más basada en los hechos, es coautora del libro superventas "Factfulness", en el que desmonta los grandes conceptos erróneos que conforman nuestra visión del mundo y muestra cómo es el mundo en realidad, de forma que todo el mundo pueda entenderlo.

Líderes industriales de referencia: La experiencia de dos días también incluirá charlas principales y de inmersión de los principales líderes de la industria como ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (An IKEA Retailer), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co., MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso y muchos más.

Apariciones especiales: Wil van der Aalst, reconocido profesor -y padrino de la minería de procesos- y Marc Kerremans, vicepresidente de Gartner y analista especializado en minería de procesos, dirigirán un debate sobre el futuro de la optimización de procesos y la ejecución empresarial. R "Ray" Wang, consejero delegado de Constellation Group, dirigirá una sesión de inmersión sobre los mayores retos de hoy en día en torno a la escasez, la inflación y la recesión, y cómo la minería de procesos puede ayudar a afrontar esos retos. Harpreet Makan, directora de prácticas de Everest Group, dirigirá una sesión sobre las innovaciones en la minería de procesos, centrándose en el informe Process Mining PEAK Matrix® y en su previsión para el sector. Reetika Fleming, de HFS Research, se centrará en las mejores prácticas de implementación y en las historias de éxito de los clientes, mientras que Maureen Fleming, de IDC, participará en un panel sobre las mujeres en la minería de procesos.

La reinvención de la minería de procesos: El viaje de Celonis comenzó desde unos humildes comienzos hace una década, cuando los tres cofundadores fueron los primeros en comercializar una solución para encontrar y arreglar problemas de procesos ocultos dentro de los sistemas ERP, SCM y CRM. En Celosphere 2022, Celonis presentará el primero de una serie de sus productos de minería de procesos y ejecución empresarial de próxima generación. Estos nuevos productos introducirán una nueva dimensión de datos empresariales, inteligencia y acción para todos los productos Celonis. Los invitados a Celosphere recibirán formación y certificación de primera mano para que puedan desplegar inmediatamente los nuevos productos en sus negocios.

Credencial exclusiva de Celonis: Los asistentes a Celosphere podrán obtener las nuevas credenciales "Celonis Champion" y "Celonis Builder". Después de aprender las últimas capacidades de Celonis en Celosphere y verificar su experiencia a través de la Academia Celonis, los asistentes se irán como uno de los pocos elegidos con esta insignia de honor.

Ecosistema de ejecución empresarial: Celosphere será co-organizado y patrocinado por los principales GSIs del mundo, incluyendo Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow, y muchos otros.

Optimizar la línea superior, la línea inferior y la línea verde con procesos

Celosphere es el punto de encuentro anual de los mejores expertos del mundo en extracción de procesos y gestión de la ejecución. El único objetivo común de la Celosphere es unir a las principales empresas del mundo para encontrar, arreglar y modernizar sus procesos principales. Esto crea una rueda volante imparable de valor en la línea superior, la línea inferior y la línea verde.

En 2021, más de 10.000 personas asistieron a la retransmisión en línea de Celosphere, encabezada por Julie Sweet, directora general de Accenture; Bob Moritz, director general de PWC; Mark Foster, presidente de IBM Consulting en IBM; Trevor Noah, y Megan Rapinoe.

Regístrese aquí para asistir a Celosphere 2022 en Múnich, Alemania.

Acerca de Celonis

Celonis revela y soluciona las ineficiencias que las empresas no pueden ver, permitiéndoles rendir a niveles que nunca creyeron posibles. Impulsado por su núcleo de minería de procesos líder en el mercado, el sistema de gestión de la ejecución de Celonis ofrece un conjunto completo de capacidades de plataforma para que los ejecutivos y usuarios de las empresas eliminen miles de millones de ineficiencias corporativas, ofrezcan una mejor experiencia al cliente y reduzcan las emisiones de carbono. Celonis cuenta con miles de implantaciones con clientes de todo el mundo y tiene su sede en Múnich (Alemania) y Nueva York (Estados Unidos), con más de 20 oficinas en todo el mundo.

© 2022 Celonis SE. Todos los derechos reservados. Celonis, Execution Management System, EMS y el logotipo de Celonis "droplet" son marcas comerciales o marcas registradas de Celonis SE en Alemania y otras jurisdicciones. Todos los demás nombres de productos y empresas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

