Las centrales eléctricas portátiles Energizer se lanzan en Portugal con Worten y prevén su expansión a España

A lifestyle scene showcasing an Energizer Portable Power Station powering lights, devices, and appliances across everyday and outdoor settings. - TENNRICH INTERNATIONAL CORP./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Las centrales eléctricas portátiles, ideales para todo tipo de clima, ya están disponibles en las tiendas Worten, gracias a que TennRich refuerza la presencia de Energizer en el sector de las energías portátiles en toda la Península Ibérica

LISBOA, Portugal, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TennRich, un orgulloso socio autorizado de Energizer, anunció hoy el lanzamiento de la línea de estaciones de energía portátiles Energizer en Portugal a través de una asociación estratégica con Worten, uno de los principales minoristas de productos electrónicos de consumo del país.

Este lanzamiento lleva la gama completa de energía portátil Energizer de Tennrich al mercado portugués, satisfaciendo así la creciente demanda estacional de soluciones energéticas móviles, fiables y ecológicas. Este lanzamiento también marca un hito clave para TennRich en la expansión europea de Energizer, con Portugal como puerta de entrada al mercado ibérico.

Gama completa de productos ahora en Worten

Las fiables centrales eléctricas portátiles de Energizer ya están disponibles en las tiendas Worten de todo el país, proporcionando energía fiable y versátil para actividades al aire libre, preparación para emergencias, viajes y vida sin conexión a la red eléctrica:

PPS1500: 1.536 Wh de potencia, ampliable a 4.608 Wh con baterías adicionales para un uso prolongado. Con una potencia nominal de 1.800 W y un pico de 2.700 W de salida de CA de onda sinusoidal pura, puede alimentar la mayoría de sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos, tanto en casa como fuera de ella.

1.536 Wh de potencia, ampliable a 4.608 Wh con baterías adicionales para un uso prolongado. Con una potencia nominal de 1.800 W y un pico de 2.700 W de salida de CA de onda sinusoidal pura, puede alimentar la mayoría de sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos, tanto en casa como fuera de ella. PPS550W1F y PPS1100W2F: Equipados con tecnología avanzada de baterías LMFP (fosfato de hierro, manganeso y litio) para un funcionamiento seguro y estable desde -20°C en invierno hasta 60°C en verano .

y Equipados con (fosfato de hierro, manganeso y litio) para un funcionamiento seguro y estable desde hasta . PPS300W2: El PPS300W2 es una solución compacta, asequible y fácil de usar, ideal para usuarios domésticos. Diseñado para la simplicidad, no requiere conocimientos técnicos, lo que lo hace accesible a un mayor número de consumidores. Su bajo precio y el respaldo del reconocimiento de la marca Energizer refuerzan aún más su posición en el mercado.

Participación del consumidor durante todo el año

Para generar conciencia e impulsar las ventas, TennRich y Worten han desarrollado un calendario promocional anual para Energizer que incluye:

Demostraciones en tienda para mostrar los beneficios del producto

para mostrar los beneficios del producto Campañas de marketing digital dirigidas a públicos de estilo de vida y tecnología

a públicos de estilo de vida y tecnología Activaciones estacionales sincronizadas con las temporadas pico de actividades al aire libre y viajes

Próxima parada: España

El exitoso debut en Portugal allana el camino para la expansión de Energizer en España, donde la marca se encuentra actualmente en conversaciones con socios minoristas para ampliar su presencia en la península ibérica. "Con la creciente demanda de energía portátil en entornos de exterior, hogar y viajes, nos comprometemos a ofrecer soluciones fiables y de alto rendimiento a través de la marca Energizer que se adapten perfectamente a los estilos de vida modernos", afirmó Yvonne Chen, directora de marketing global de TennRich.

Acerca de Energizer

Energizer es líder mundial en el dinámico negocio de soluciones de energía con una cartera completa de productos que incluye baterías Energizer: Energizer MAX alcalinas prémium; Energizer Ultimate Lithium™; Energizer Advanced Lithium; baterías recargables y sistemas de carga; y linternas y faroles portátiles. Energizer continúa cumpliendo su rol como innovador tecnológico al redefinir las baterías externas y las soluciones de carga inalámbrica para satisfacer las necesidades de los usuarios de hoy y de mañana con las baterías externas Energizer para dispositivos portátiles recargables. Energizer redefine la unión entre energía, tecnología y libertad para lanzar al mercado productos enfocados en el consumidor que alimentan los dispositivos esenciales que ayudan a las personas a mantenerse conectadas y en movimiento, tanto en el trabajo como en el ocio, incluso en situaciones de emergencia.

Acerca de TennRich

TennRich International Corporation es líder mundial en soluciones de energía, especializada en el desarrollo y la distribución global de productos de energía portátiles avanzados para electrónica de consumo. Como socio con licencia de Energizer desde hace mucho tiempo, TennRich ofrece soluciones de energía innovadoras, fiables y fáciles de usar a mercados de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850337...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/las-centrales-electricas-portatiles-energizer-se-lanzan-en-portugal-con-worten-y-preven-su-expansion-a-espana-302649982.html