(Información remitida por la empresa firmante)

- El Centro de Innovación Juvenil (Ehub) de Qianhai Shenzhen-Hong Kong debuta en la IFA Berlín 2025 con cuatro estrellas de su portafolio

SHENZHEN, China, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Centro de Innovación y Emprendimiento Juvenil Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Ehub) debutará con fuerza en la IFA 2025 de Berlín. Con la llegada al escenario global de cuatro de sus destacadas empresas tecnológicas (InnAIO, Vispek, i2Cool y GEE・D), Ehub marca un paso fundamental en su expansión internacional, mostrando innovaciones de vanguardia del ecosistema Shenzhen-Hong Kong.

Esta misión, cuidadosamente seleccionada, subraya el compromiso de Ehub de impulsar innovaciones científicas de alta calidad en el mercado global. Además de la exposición, la delegación visitará importantes centros tecnológicos europeos para construir redes industriales esenciales, garantizando así la proyección global de "La I+D de Shenzhen" y "La creatividad de Hong Kong".

Cuatro galardones Ehub:

InnAIO: especializada en interacción de voz con IA, esta empresa con sede en Singapur realizará una demostración de su modelo clonado de traducción de voz con IA. Su objetivo es establecer alianzas con distribuidores europeos para comercializar sus soluciones lingüísticas.

Vispek: esta empresa innovadora utiliza tecnología de sensores espectrales en miniatura e IA para incorporar análisis de laboratorio a la electrónica de consumo. En la IFA, buscará colaboraciones con desarrolladores europeos para optimizar aplicaciones en electrodomésticos y otros sectores.

i2Cool: presentando su tecnología de refrigeración sin electricidad y basada en nanomateriales, i2Cool ofrece recubrimientos y películas que generan importantes diferenciales de temperatura. Su objetivo es demostrar su valor a las empresas europeas de construcción e industria para el logro de sus objetivos de sostenibilidad.

GEE・D: líder en dispositivos de belleza inteligentes de alta gama con más de 500 patentes globales. La empresa presentará sus productos galardonados, que cumplen con las normas de la UE, para ampliar su reconocimiento global.

Aprovechando la IFA como trampolín, Ehub pretende establecer una plataforma clave para la internacionalización de su ecosistema. Esta iniciativa proporciona un aprendizaje fundamental para comprender el mercado europeo, consolidando el perfil de Ehub como plataforma líder para la colaboración entre Shenzhen y Hong Kong y creando un ciclo de interacción global.

Acerca de Ehub:

Ehub es la "primera parada" para jóvenes emprendedores internacionales que buscan innovar en China continental y el Área de la Gran Bahía. Es una Base de Innovación y Emprendimiento Juvenil de Guangdong-Hong Kong oficialmente reconocida.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-centro-de-innovacion-juvenil-ehub-de-qianhai-shenzhen-hong-kong-debuta-en-la-ifa-berlin-2025-302549439.html