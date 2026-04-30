(Información remitida por la empresa firmante)

- Certa obtiene las distinciones de excelencia en tecnología y valor para el cliente en gestión de riesgos, otorgadas por The Hackett Group

SARATOGA, California, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Certa, plataforma impulsada por IA para la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la monitorización de terceros, anunció hoy que ha sido galardonada con un distintivo en el SolutionMap de primavera de 2026 de The Hackett Group en la categoría de Gestión de Riesgos. La empresa recibió reconocimientos tanto en "Tecnología de vanguardia - Gestión de Riesgos" como en "Valor para el cliente - Gestión de Riesgos", además de ser reconocida como proveedor validado en el riguroso análisis comparativo de la industria basado en datos para tecnología de adquisiciones.

SolutionMap es un proyecto llevado a cabo por los analistas de Solution Intelligence de The Hackett Group (anteriormente el equipo de analistas de Spend Matters™), quienes evalúan las capacidades del mundo real y validan el desempeño de los proveedores a través de comentarios independientes de los clientes.

En su análisis de primavera de 2026, los analistas de The Hackett Group evaluaron a 118 proveedores en 16 categorías de gestión integral de compras (Source-to-Pay, S2P). La investigación examina la eficacia con la que las soluciones se integran entre módulos, suites, sistemas ERP y ecosistemas tecnológicos más amplios, así como la madurez y el impacto de capacidades avanzadas como la IA. El resultado es información práctica que ayuda a los compradores a preseleccionar proveedores, validar afirmaciones y reducir el riesgo en la selección de tecnología.

"El reconocimiento de The Hackett Group valida nuestra estrategia, los resultados que ofrecemos a nuestros clientes y la dirección que está tomando el mercado", declaró Emilia Meldrum-Taylor, directora de riesgos de Certa. "Los enfoques tradicionales para la gestión del riesgo de terceros ya no son suficientes. El futuro reside en plataformas nativas de IA que aprenden, se adaptan y permiten a los equipos gestionar por excepción y actuar con mayor rapidez y confianza".

"El coste de una compra errónea es mayor que nunca, y el auge del marketing con IA ha dificultado aún más distinguir lo relevante del ruido", explicó Carina Kuhl, directora de Solution Intelligence en The Hackett Group. "SolutionMap proporciona a los líderes información sólida —listas de candidatos claras, comparaciones fiables y capacidades validadas— para facilitar la toma de decisiones con confianza".

A medida que las capacidades de IA se convierten en estándar en las plataformas de compras, la diferenciación depende cada vez más del rendimiento comprobado y los resultados para el cliente. SolutionMap proporciona a los líderes de compras la claridad necesaria para seleccionar las soluciones más adecuadas, al tiempo que ofrece a los proveedores un marco fiable para demostrar su valor.

Para ver el SolutionMap completo de la primavera de 2026 y obtener más información sobre la metodología de evaluación de tecnología de adquisiciones de The Hackett Group, visite https://solutionmap.poweredbyhackett.com...

Acerca de Certa

Certa, reconocida como líder por Gartner en su Cuadrante Mágico™ para herramientas de gestión de riesgos de terceros, unifica todo el ciclo de vida de la gestión de riesgos de terceros (TPRM), desde la incorporación hasta el cumplimiento continuo. Certa presta servicios a organizaciones de los sectores de servicios financieros, salud, ciencias de la vida, manufactura y otras industrias reguladas en Norteamérica, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.certa.ai.

Contacto: https://www.certa.ai/#contact-form

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2968398...

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2952463...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/certa-obtiene-las-distinciones-de-excelencia-en-tecnologia-y-valor-para-el-cliente-en-gestion-de-riesgos-302757781.html