(Información remitida por la empresa firmante)

- CGTN AMERICA y CCTV UN: Celebración del Día Internacional del Idioma Chino de la ONU con el evento "El Idioma Chino, Civilizaciones Brillantes"

WASHINGTON, 13 de abril de 2026/PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan "Celebración del Día Internacional del Idioma Chino de la ONU con el evento 'El Idioma Chino: Civilizaciones Brillantes'".

(Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Para obtener información adicional, diríjase al Departamento de Justicia en Washington, D.C.)

Con motivo del 17º Día Anual de la Lengua China de las Naciones Unidas, la Misión Permanente de la República Popular China ante las Naciones Unidas, en colaboración con China Media Group, presenta "La Lengua China: Civilizaciones Brillantes".

Este evento internacional, que tendrá lugar el 13 de abril de 2026, celebrará el rico patrimonio cultural y la importancia global del idioma chino.

El Día Internacional de la Lengua China, establecido por las Naciones Unidas en 2010, se celebra cada año el 20 de abril en honor a Cang Jie, la figura legendaria a quien se le atribuye la creación de los caracteres chinos. Esta fecha coincide con el término solar tradicional chino "Lluvia de Granos" (Guyu), lo que subraya las profundas raíces culturales y el legado histórico de uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo.

Con más de mil millones de hablantes nativos, el chino mandarín ostenta el honor de ser uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas desde 1946. El chino desempeña un papel fundamental en la promoción del multilingüismo y la diversidad cultural en plataformas globales.

Existe un creciente interés mundial por el mandarín como una herramienta única para comprender, escribir y expresar la realidad. Esta lengua acerca a las sociedades y fomenta un espíritu de amistad. El Día Internacional de la Lengua China de la ONU crea una plataforma para el diálogo y promueve el aprendizaje mutuo, el intercambio cultural y la cooperación global.

El chino mandarín no es solo una herramienta de comunicación, sino también un vínculo que fortalece las amistades y abre las puertas a innumerables estudiantes hacia nuevas trayectorias profesionales y una mayor comprensión de la civilización china.

El evento que tendrá lugar el lunes en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York contará con discursos de apertura a cargo de distinguidos diplomáticos y expertos en idiomas, junto con actuaciones de música clásica que celebran las tradiciones artísticas chinas.

El evento que tendrá lugar el lunes en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York contará con discursos de apertura a cargo de distinguidos diplomáticos y expertos en idiomas, junto con actuaciones de música clásica que celebran las tradiciones artísticas chinas.

Contacto: JoséDistribution@cgtnamerica.com

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