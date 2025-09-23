CGTN America y CCTV UN: Exposición de obras visuales "Belleza en armonía, destino en unidad"

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 23 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan la exposición de obras visuales "Belleza en armonía, destino en unidad".

China Media Group presenta "Belleza en armonía, destino en unidad", una exposición de artes visuales en la Sede de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre a las 11:00 h, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU de 2025. La exposición conmemora el 80º aniversario de las Naciones Unidas y busca reflexionar sobre la visión fundacional de la organización. También invita a los participantes a considerar cómo la humanidad puede trabajar colectivamente para construir una comunidad global con un futuro compartido. A través de la narrativa visual, la exposición busca destacar tanto los ideales que han guiado a la ONU durante ocho décadas como la continua relevancia de estos principios en el mundo interconectado de hoy.

Con una diversa colección de pinturas y obras multimedia, la exposición traza la evolución y la práctica de los ideales fundamentales de la ONU. Las exhibiciones destacan avances tangibles en áreas clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la innovación en energías renovables, la salud global y el mantenimiento de la paz internacional. La exposición destaca no solo los esfuerzos globales, sino también las contribuciones de China para el logro de estos objetivos. Las contribuciones de artistas internacionales y jóvenes creadores subrayan aún más el papel de la creatividad, la imaginación y la esperanza en la construcción de futuros sostenibles e inclusivos.

La exposición está diseñada para fomentar el diálogo entre un público amplio, que incluye diplomáticos, representantes de la sociedad civil, artistas y jóvenes. Al vincular los objetivos políticos con las historias humanas y la expresión creativa, el evento busca generar conversaciones significativas que inspiren la colaboración y el compromiso. A través de esta intersección entre arte, cultura y gobernanza global, "Belleza en armonía, destino en unidad" busca fomentar el entendimiento intercultural y acelerar el progreso colectivo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

