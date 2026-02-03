(Información remitida por la empresa firmante)

- CGTN AMERICA y CCTV ONU: Evento cultural para celebrar la Fiesta de la Primavera y el 55º aniversario de la Diplomacia Ping-Pong entre China y Estados Unidos

WASHINGTON, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV ONU lanzan "Evento cultural que celebra el Festival de Primavera y el 55º aniversario de la Diplomacia de Ping-Pong entre China y Estados Unidos".

Con la llegada del Año del Caballo y la llegada del Festival de Primavera, China Media Group presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera: El mundo observa la Gala CMG junto", junto con actividades para conmemorar el 55º aniversario de la Diplomacia de Ping-Pong entre China y Estados Unidos. El evento especial tendrá lugar el martes 3 de febrero en la Escuela Secundaria Lincoln de Tacoma, Washington, un lugar con un valor simbólico perdurable en la historia de los intercambios culturales y entre personas entre China y Estados Unidos.

En su tercer año consecutivo, la emblemática "Gala Preludio al Festival de Primavera" busca compartir la rica cultura del Festival de Primavera con la comunidad internacional, promoviendo a la vez el entendimiento mutuo entre diversas civilizaciones y los intercambios culturales entre China y el mundo. Asistir a la Gala anual del Festival de Primavera de CMG es una tradición para el pueblo chino. Esta celebración sirve como un símbolo cultural para que el mundo explore y comprenda China.

Junto con la celebración del Festival de Primavera, este año se conmemora el 55º aniversario de la pionera Diplomacia del Ping-Pong, el intercambio histórico que comenzó en 1971 y ayudó a romper el hielo entre China y Estados Unidos. Lo que comenzó con una serie de partidos amistosos de tenis de mesa se convirtió en un momento histórico en la historia diplomática moderna, ilustrando el poder único de los intercambios deportivos y culturales para superar las diferencias y abrir canales de diálogo y cooperación.

El evento organizado por CMG contará con comentarios de invitados distinguidos tanto de China como de los Estados Unidos, y exhibirá demostraciones dinámicas de tenis de mesa en honor al espíritu de la diplomacia del ping-pong y atractivas actuaciones musicales.

A través de esta celebración, el evento resalta el poder perdurable de la cultura y el deporte para conectar a personas a través de las fronteras. Al revivir el espíritu de la Diplomacia del Ping-Pong y presentar la alegría compartida del Festival de Primavera, el encuentro anima a las generaciones más jóvenes a fomentar el diálogo, el respeto mutuo y la comprensión intercultural.

Contacto: JoseDistribution@cgtnamerica.com

