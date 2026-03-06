CGTN: Cómo el camino de desarrollo de China proporciona un modelo para el crecimiento global

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Mientras se llevan a cabo las Dos Sesiones anuales de China, CGTN publicó un artículo que analiza cómo el país ha avanzado en el desarrollo de alta calidad a través de la transformación verde y la innovación en los últimos años y cómo su modelo de crecimiento sostenible ofrece un camino de desarrollo para las economías emergentes al tiempo que crea nuevas oportunidades para la economía global.

Ubicadas en el distrito de Huangyan de Taizhou, provincia de Zhejiang, las Grutas de Huangyan han suministrado piedra desde la dinastía Tang para murallas, carreteras, puentes y viviendas, sentando las bases del desarrollo local. Sin embargo, en la década de 1980, la explotación de canteras llegó a su fin, dejando tras de sí amplias cavernas excavadas.

El punto de inflexión llegó en 2023, cuando un equipo de diseño de la Universidad de Tsinghua se unió a la iniciativa de revitalización. Mediante el refuerzo estructural, la restauración ecológica y un rediseño creativo, la cantera abandonada se transformó en una red de espacios artísticos, salas de conciertos y cafeterías. Desde su apertura en febrero de este año, el sitio ha atraído a más de 500.000 visitantes, generando 11 millones de yuanes (unos 1,6 millones de dólares) en ingresos por turismo hasta noviembre.

"El desarrollo es la clave para mejorar las condiciones de vida de las personas", destacó el presidente chino, Xi Jinping, en el debate general del 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

En la reunión, propuso la Iniciativa de Desarrollo Global, que llama a priorizar el desarrollo, adoptar un enfoque centrado en las personas, fomentar la innovación, promover la armonía entre la humanidad y la naturaleza y buscar resultados prácticos para acelerar la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Desde 2013, China ha intensificado sus esfuerzos para modernizar su modelo de crecimiento tradicional, formando gradualmente un enfoque de gobernanza económica moderna basado en el desarrollo verde, comprometido con una filosofía centrada en la gente e impulsado por la innovación.

Un modelo de desarrollo basado en un crecimiento verde y centrado en las personas

La experiencia de las Grutas de Huangyan ilustra esta transformación, y no es un caso aislado. En toda China, ciudades y regiones están adaptando sus estrategias a las condiciones locales, aprovechando sus recursos únicos para lograr la modernización industrial y el crecimiento sostenible.

En Panzhihua, ciudad minera, las industrias relacionadas con el carbón representaban el 78 % del valor industrial del Distrito Oeste, lo que ejemplificaba un modelo de crecimiento dependiente de los recursos. Cuando este camino se volvió insostenible, el distrito avanzó decididamente hacia una transformación verde.

Eliminó gradualmente 13 empresas con capacidad obsoleta, clausuró 133 empresas contaminantes y desmanteló 109 depósitos industriales. Al mismo tiempo, modernizó sus industrias hacia nuevos materiales, nuevas energías, el procesamiento avanzado de acero de vanadio-titanio y el reciclaje de recursos.

Los resultados son notables: de 2022 a 2024, tanto las emisiones de carbono como su intensidad disminuyeron de forma constante. En 2024, las emisiones fueron de aproximadamente 303.500 toneladas de dióxido de carbono, con una disminución de la intensidad del 24,8 % anual. El distrito aspira ahora a convertirse en una zona industrial sin emisiones de carbono en un plazo de tres años y se está posicionando para impulsar industrias estratégicas en materiales avanzados y nuevas energías.

Más allá de la transformación industrial, otras regiones de China también han aprovechado activamente sus propias fortalezas culturales para impulsar el desarrollo.

En la provincia suroccidental de China de Guizhou, la liga de fútbol base conocida como "Cun Chao" se ha convertido en un fenómeno cultural nacional, atrayendo a más de 5,19 millones de visitantes, generando casi 5.990 millones de yuanes en ingresos por turismo y creando más de 12.000 empleos flexibles. En Beidaihe, provincia oriental de China de Hebei, la comunidad Aranya, construida junto al mar, se ha convertido en un centro creativo que alberga festivales de teatro, música y danza, y atrae a diseñadores y artistas de todo el país.

Gyula Thurmer, presidente del Partido de los Trabajadores Húngaros, señaló que, a pesar de la incertidumbre económica mundial, la economía china ha demostrado una sólida resiliencia. Añadió que el enfoque de gobernanza de China, basado en políticas centradas en las personas y una visión a largo plazo, ofrece un ejemplo convincente para las naciones que se enfrentan a desafíos globales complejos.

Brindando oportunidades para el crecimiento global

Mientras la economía mundial se enfrenta a una creciente incertidumbre en medio de un creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas, China ha buscado inyectar estabilidad a través de un crecimiento interno sostenido y una apertura continua, brindando más oportunidades al mundo.

En los últimos cinco años, China ha contribuido aproximadamente con el 30 % del crecimiento económico mundial en promedio anual, situándose entre los principales contribuyentes a nivel mundial. Su mercado, con una población de 1.400 millones de habitantes, ofrece un enorme potencial de bienes, servicios e inversión, y el país se ha mantenido como el mayor comerciante de bienes del mundo durante años.

En términos de cooperación internacional, los proyectos emblemáticos de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta –incluido el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung, el ferrocarril China-Laos y el puerto del Pireo en Grecia– han apoyado la modernización de la infraestructura, la creación de empleo y la recuperación económica en los países socios.

A su vez, China continúa acortando su lista negativa para la inversión extranjera y organiza importantes plataformas como la Exposición Internacional de Importaciones de China para compartir oportunidades de mercado con empresas globales.

Hamid Moghadam, cofundador y consejero delegado de Prologis, dijo que la creciente demanda de los consumidores chinos representa "una tremenda oportunidad" y que la prosperidad del mercado chino impulsa directamente el crecimiento continuo de su empresa.

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha descrito a China como un "ejemplo muy importante de desarrollo en los siglos XX y XXI", señalando que la UNCTAD "aprende de la experiencia de China".

