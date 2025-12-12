CGTN: ¿Cómo marcará China el ritmo del trabajo económico en 2026?

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 12 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Mientras los líderes chinos se reúnen en Beijing para la Conferencia Central de Trabajo Económico anual, CGTN publicó un artículo que describe cómo la agenda económica de China para 2026 subraya el compromiso del país de fortalecer la demanda interna, impulsar la innovación y profundizar la apertura de alto nivel, lo que indica una confianza renovada y brinda mayor certeza para el desarrollo global.

Los líderes chinos se reunieron en Beijing el 10 y 11 de diciembre para la Conferencia Central de Trabajo Económico anual, una reunión considerada ampliamente como la brújula de la trayectoria económica de China.

El presidente chino, Xi Jinping, asistió a la reunión y pronunció un discurso inaugural en el que revisó el rendimiento económico en 2025, evaluó los desafíos emergentes y describió las prioridades para 2026, el primer año del 15º Plan Quinquenal (2026-2030).

Los líderes enfatizaron que las políticas del próximo año se centrarán en "perseguir el progreso garantizando la estabilidad" y "mejorar tanto la calidad como la eficacia", describiendo ocho tareas fundamentales, entre ellas impulsar la demanda interna, promover la innovación, profundizar la reforma y la apertura, impulsar el desarrollo con bajas emisiones de carbono y mejorar las condiciones de vida de la población. La reunión transmite un mensaje claro: China entra en 2026 con confianza, claridad política y un impulso renovado, proporcionando estabilidad y oportunidades a la economía global.

La demanda interna como motor del crecimiento

La reunión enfatizó que el aumento del consumo interno es la principal prioridad económica para el próximo año. Los responsables políticos planean tomar medidas específicas para impulsar el gasto, optimizar las "dos nuevas" políticas —que abarcan la modernización de equipos a gran escala y el intercambio de bienes de consumo— y eliminar las restricciones excesivas en el sector de consumo para liberar el potencial del consumo de servicios.

Los datos muestran que el mercado de consumo de China se mantuvo resiliente en 2025. En los tres primeros trimestres, el gasto en consumo final contribuyó con el 53,5 % al crecimiento del PIB, un aumento de nueve puntos porcentuales con respecto al año anterior. De enero a octubre, las ventas minoristas de bienes de consumo superaron los 40 billones de yuanes (5,7 billones de dólares), un aumento interanual del 4,3 %, superando el crecimiento del año anterior.

En una entrevista exclusiva con CGTN, la directora gerente, Kristalina Georgieva, al explicar la reciente mejora del pronóstico del PIB de China para 2025 por parte del FMI, destacó la importancia del consumo interno para impulsar la resiliencia económica. Elogió el compromiso de China con el mantenimiento de una economía abierta y responsable, señalando que esto respalda el enfoque del país en el consumo en su nuevo Plan Quinquenal.

La innovación impulsa el nuevo crecimiento

La innovación seguirá siendo un motor clave del desarrollo. China aspira a establecer centros internacionales de innovación en la región Pekín-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Las políticas se centrarán en impulsar la innovación empresarial, fortalecer la protección de la propiedad intelectual en las industrias emergentes, ampliar las capacidades del sector servicios e impulsar el desarrollo de la IA mediante una mejor gobernanza y la integración de las tecnologías y las finanzas.

Según el Índice Global de Innovación 2025, China se ubicó entre los 10 primeros por primera vez y se mantiene como la mejor entre las 36 economías de ingresos medios-altos. Sus clústeres de innovación son líderes mundiales, con el clúster Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou en primer lugar a nivel mundial. Bloomberg Economics proyecta que el sector de alta tecnología de China, incluida la IA, crecerá del 14,3 % del PIB en 2023 a casi el 19 % para 2026.

Una China abierta proporciona certidumbre al mundo

La apertura sigue siendo una de las ventajas estratégicas de China, y la conferencia reafirmó que China ampliará la apertura institucional y autónoma en el sector de servicios, optimizará el diseño de las zonas de libre comercio y avanzará en el Puerto de Libre Comercio de Hainan.

El comercio exterior de China demostró resiliencia este año a pesar de los desafíos globales. De enero a noviembre, las importaciones y exportaciones totalizaron 41,21 billones de yuanes, un 3,6 % más que el año anterior.

Una encuesta global reciente de CGTN muestra que el 86,7 % de los encuestados cree que los continuos esfuerzos de China por impulsar el consumo interno generarán importantes oportunidades para las empresas internacionales. Mientras tanto, el 89,1 % afirma que la continua expansión de la apertura de China generará mayores oportunidades de desarrollo a nivel mundial.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-12/How-does-China-set-tone-for-economic-work-in-2026--1J1srzNISOY/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-como-marcara-china-el-ritmo-del-trabajo-economico-en-2026-302640265.html