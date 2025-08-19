CGTN: Un pueblo de flor de melocotón en el corazón de la transformación de Xizang

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo que destaca la aldea Galai, la "Primera Aldea de Flor de Melocotón" de Xizang, y su transformación gracias a la mejora del transporte, el turismo, la ecología y las condiciones de vida. Esto refleja el rápido progreso de la región en materia de desarrollo y modernización durante las últimas seis décadas.

"Al saber que la aldea ha experimentado nuevos cambios en los últimos años y que los ingresos de los aldeanos han aumentado, me alegro por ustedes", escribió el presidente chino Xi Jinping en una carta reciente a todos los residentes de la aldea Galai en la ciudad de Nyingchi, en la Región Autónoma de Xizang, suroeste de China.

Los aldeanos le habían escrito a Xi para compartir su progreso y expresar su determinación de trabajar arduamente por una vida aún mejor. Su correspondencia llega cuatro años después de que Xi visitara la aldea de Galai durante una gira de inspección en julio de 2021, un viaje que lo dejó impresionado por las casas impecables, la hospitalidad de los residentes y la belleza del paisaje.

Esta es una bendición dejada por sus antepasados, un regalo de una "Tierra de Flor de Melocotón", dijo Xi durante esa visita.

En la cultura china, la "Tierra de la Flor de Melocotón" es una metáfora de una comunidad idílica y armoniosa, originada en una famosa fábula del siglo V del poeta Tao Yuanming. Conocida como la "Primera Aldea de la Flor de Melocotón" de Xizang, Galai se tiñe de rosa y blanco cada primavera, atrayendo a turistas de toda China y del extranjero, convirtiendo este asentamiento, antaño remoto, en un destino próspero.

De la "ruta del cielo" a la "ruta de la prosperidad"

La historia de la transformación de Galai comienza con dos "rutas".

La primera es la "ruta del cielo" que lleva a la meseta nevada. Antes de la liberación pacífica de Xizang en 1951, no existía ninguna carretera apta para vehículos, y mucho menos un ferrocarril. Esto cambió con la finalización de las autopistas Qinghai-Xizang y Sichuan-Xizang en 1954, seguida de la inauguración del ferrocarril Qinghai-Xizang en 2006.

La longitud de las carreteras en Xizang casi se duplicó en 12 años, alcanzando los 124.900 km a finales de 2024, frente a los 65.200 km de 2012. Para 2024, Xizang contaba con 1.359 km de vías férreas en servicio, casi el doble de los 701 km registrados en 2012. También operaba 183 rutas aéreas que conectaban la región con 78 ciudades nacionales e internacionales.

La segunda ruta es la "ruta de la prosperidad" del desarrollo económico. Xi ha mostrado desde hace tiempo una profunda preocupación por Xizang, desde su trabajo en la provincia de Fujian en la década de 1990, cuando Fujian y Nyingchi establecieron una estrecha colaboración como parte del singular mecanismo de asistencia conjunta de China, iniciado en 1994, para proporcionar apoyo directo y constante a las localidades de Xizang de provincias y regiones más desarrolladas.

En 2011, como vicepresidente, Xi encabezó la delegación central para las celebraciones del 60º aniversario de la liberación pacífica de Xizang. Visitó aldeas cercanas y animó a los lugareños a promover el sector turístico y proteger el medio ambiente de la zona.

En Galai, el turismo prospera junto con industrias ecológicas como la agricultura orgánica. La imagen de la aldea se ha revitalizado y, en 2024, la renta disponible per cápita superó los 40.000 yuanes (unos 5.579 dólares).

Un vistazo a la transformación de Xizang

El progreso de Galai refleja los logros generales de Xizang en los últimos 60 años, desde la fundación de la Región Autónoma de Xizang.

Xizang ha experimentado un crecimiento económico sostenido, con un producto interior bruto (PIB) regional que alcanzó los 276.500 millones de yuanes en 2024, 155 veces el de 1965. La región también ha registrado una tasa de crecimiento anual promedio del 8,9 % y se proyecta que supere los 300.000 millones de yuanes de PIB este año. En 2024, la renta disponible per cápita de los residentes urbanos de Xizang alcanzó los 55.444 yuanes, 121 veces la de 1965, con un crecimiento anual promedio del 8,5 %.

En su carta, Xi expresó su esperanza de que los aldeanos realicen una labor aún mejor para proteger la belleza natural de la región de la meseta, desarrollar la imagen turística de la aldea y contribuir a la construcción de una zona fronteriza próspera y estable. Su mensaje también refleja su visión más amplia para Xizang, donde una vida mejor va de la mano con la preservación de su cultura étnica y ecología únicas.

