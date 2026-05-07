La chef Ziling Zhou, fundadora de Silver Beach, primera mujer en recibir el título "Caballero de la Trufa"

(Información remitida por la empresa firmante)

- La chef Ziling Zhou, fundadora de Silver Beach, la primera mujer asiática en recibir el título de "Caballero de la Trufa" Visionario culinario, el chef español con tres estrellas Michelin David Muñoz: Un diálogo culinario de Chengdu a Madrid concluye con éxito

CHENGDU, China y MADRID, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 27 al 28 de abril, concluyó en Madrid, España, un diálogo intercultural de sabores entre Oriente y Occidente.

Situada justo en el centro de esta colaboración se encontraba la chef Ziling Zhou, fundadora de Silver Beach, una "chef recolectora" y la primera mujer asiática en recibir el título de "Chef Caballero de la Trufa". Como única chef invitada de Asia, se unió al chef David Muñoz para formar parte de una colaboración de dos días, utilizando la gastronomía como medio para un profundo intercambio de sabores y cultura.

Como único restaurante con tres estrellas Michelin de Madrid, DiverXO es reconocido a nivel global gracias a su expresión culinaria altamente creativa. El chef David Muñoz fusiona la cultura urbana, las técnicas tradicionales y conceptos vanguardistas, convirtiendo cada plato en una composición de gran impacto visual y que muestra sabores complejos.

Durante esta colaboración, esta expresión audaz e imaginativa se encontró y entrelazó con el refinado sistema de sabores arraigado en la montaña Qingcheng, China. Durante los dos días de colaboración a cuatro manos, el chef Ziling Zhou se inspiró en la cocina casera de Sichuan, reinterpretando ingredientes y estructuras de sabor con el objetivo de llevar la calidez y la profundidad de la cocina sichuanesa a las mesas madrileñas.

Un aspecto clave fue el uso del pimiento tributo Hanyuan como elemento central del sabor. Sistematizado en la cocina moderna de Sichuan de Yinguo, como parte de su "Laboratorio de Sabores del Pimiento Tributo", este perfil de sabor distintivo presentó una estructura aromática y un ritmo dinámicos, y gracias a ello ofreció una nueva dimensión sensorial dentro de un contexto culinario occidental.

En lugar de una presentación unidireccional, esta colaboración se desarrolló como una deconstrucción bidireccional del sabor. Una parte superó los límites con una creatividad audaz e innovación estructural, al mismo tiempo que la otra respondió con sutileza inspirada en la montaña y contención oriental. Su diálogo en la misma mesa demostró cómo el sabor puede convertirse en un lenguaje que se puede comprender, traducir y recrear.

Como único grupo de restaurantes locales en Chengdu con una estrella Michelin, un diamante Black Pearl y membresía Relais & Châteaux, la presencia de Silver Beach en Madrid representó no solo una colaboración internacional de alto nivel, sino también un paso adelante en lo que respecta a la expansión mundial de la gastronomía de Sichuan.

Este encuentro llevado a cabo a finales de abril fue más que la culminación de una colaboración: fue un intercambio y un registro de "códigos" culinarios.

En la mesa, no existen fronteras entre montañas y mares. Y ya se están desplegando nuevo sabores.

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