(Información remitida por la empresa firmante)

- Chillventa 2026: El compresor scroll de Hitachi debuta de forma independiente, reforzando su presencia en Europa

NUREMBERG, Alemania, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Scroll Compressor hace su primera aparición independiente en Chillventa 2026, evento que se celebra del 13 al 15 de octubre. En el expositor 1-637 del Centro de Exposiciones de Núremberg (NürnbergMesse), la compañía presenta soluciones de compresores para bombas de calor compatibles con los refrigerantes R-290 y R-454C, así como tecnologías de compresión para una amplia gama de aplicaciones de gestión térmica. Este debut subraya el compromiso de Hitachi Scroll Compressor con el mercado europeo y su intención de seguir fortaleciendo la colaboración con socios del sector en toda la región.

A medida que Europa avanza en su transición energética, la creciente adopción de bombas de calor, la evolución de las normativas sobre refrigerantes y la mayor demanda de soluciones con menor potencial de calentamiento global (GWP) están transformando el sector de la climatización (HVAC). Los fabricantes buscan tecnologías de compresores capaces de adaptarse a los cambiantes requisitos de los refrigerantes sin comprometer el rendimiento, la fiabilidad ni la seguridad operativa de los sistemas. En respuesta a ello, Hitachi sigue desarrollando tecnologías de compresores scroll para diversos refrigerantes y arquitecturas de sistemas, ofreciendo así a los clientes más opciones para actualizar sus carteras de productos y cumplir con las cambiantes exigencias del mercado y la normativa.

Soluciones de bombas de calor para los requisitos cambiantes en materia de refrigerantes

Una de las principales novedades de Chillventa 2026 es el compresor inverter de CC de Hitachi, diseñado para aplicaciones de bombas de calor con funcionamiento a baja temperatura ambiente que utilizan R-290. El R-290 es un refrigerante natural con un GWP100 (potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años) de 0,02, una cifra considerablemente inferior a la de muchos refrigerantes convencionales. Esta solución resulta idónea para aplicaciones de bombas de calor residenciales y comerciales, ampliando así la oferta de compresores de Hitachi para los fabricantes que desarrollan sistemas basados en refrigerantes de menor GWP.

Hitachi también presenta su compresor inverter de CC compatible con el refrigerante R-454C. Con un GWP100 de 146, el R-454C ofrece una alternativa para los fabricantes que gestionan la transición de refrigerantes, equilibrando al mismo tiempo la eficiencia energética, el rendimiento del sistema, la seguridad y las cambiantes exigencias del mercado. Esta solución, integrada en la amplia gama de compresores de Hitachi, proporciona a los fabricantes una mayor flexibilidad para desarrollar sistemas de bomba de calor y climatización (HVAC) adaptados a las necesidades cambiantes del mercado.

Extensión de las tecnologías de compresión a diversas aplicaciones

Más allá de las bombas de calor, la tecnología de compresores scroll de Hitachi está ampliando su alcance a una gama creciente de aplicaciones de refrigeración y gestión térmica. La cartera expuesta incluye compresores de velocidad fija para aplicaciones de refrigeración, compresores scroll horizontales para la gestión térmica en el transporte y compresores inverter de CC para el control de temperatura en sistemas de almacenamiento de energía. Asimismo, Hitachi está explorando oportunidades en aplicaciones emergentes, como la gestión térmica de centros de datos, lo que refleja el papel cada vez mayor de las tecnologías de compresión en diversos sectores industriales.

"La transición energética de Europa está generando nuevas exigencias en los ámbitos de la calefacción, la refrigeración y la gestión térmica", afirmó Wisdom Hao, director general de Guangzhou Bosch Home Comfort Compressor Technology Co. Ltd. "Queremos apoyar a nuestros clientes con tecnologías de compresores eficientes y fiables que respondan a la evolución de los requisitos de los sistemas y los refrigerantes. Chillventa nos permite interactuar directamente con socios de toda Europa, comprender mejor sus necesidades y explorar cómo podemos colaborar para desarrollar soluciones para la próxima generación de productos".

Respaldado por décadas de experiencia en el desarrollo de compresores, una cartera de productos diversa, capacidades de servicio a nivel mundial y una inversión continua en I+D, el compresor scroll de Hitachi mantiene el compromiso de hacer evolucionar sus tecnologías al ritmo de las necesidades cambiantes de los clientes.

Se invita a los visitantes de Chillventa 2026 a conocer al equipo de compresores scroll de Hitachi en el expositor 1-637, para explorar sus últimas tecnologías de compresores y analizar posibles oportunidades de colaboración.

Acerca del compresor scroll de Hitachi

Desde que fue pionera en el desarrollo del primer compresor scroll del mundo para aplicaciones de aire acondicionado en 1983, la tecnología de compresores *scroll* de Hitachi ha seguido avanzando en los sectores de HVAC, refrigeración, transporte ferroviario y otras aplicaciones de gestión térmica. Respaldada por más de 80 años de experiencia en ingeniería, Hitachi ofrece soluciones de compresores de alta calidad, reconocidas mundialmente por su fiabilidad, rendimiento e innovación constante.

Para obtener más información, visite: https://compressors.hitachiaircon.com/en....

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