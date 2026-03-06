China Cycle 2026: Construyendo una plataforma global para impulsar la cooperación y la innovación globales

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Se espera que la Feria Internacional de Bicicletas de China 2026 (China Cycle 2026) se inaugure del 5 al 8 de mayo de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC). Aprovechando la posición estratégica de China como centro global de la industria de la bicicleta, la feria de este año establecerá una plataforma eficiente de encuentros comerciales para empresas nacionales e internacionales, impulsando la colaboración y el desarrollo en el sector de la movilidad ecológica.

Con tres décadas de experiencia e innovación, China Cycle se ha convertido en un centro clave que define las tendencias globales en la industria de las dos ruedas. El evento de este año abarcará 13 pabellones de exposición y presentará una gama completa de bicicletas, componentes y tecnologías relacionadas. Las sesiones de encuentro comercial mejoradas y los servicios de compras transfronterizas ofrecerán a expositores y compradores globales oportunidades de networking ágiles y de alto impacto.

En 2025, China Cycle atrajo a un total de 156.350 visitantes, incluyendo a casi 17.000 asistentes internacionales de 144 países y regiones. Compradores de 33 países interactuaron con expositores a través de reuniones transfronterizas de compras, lo que resultó en casi 100 acuerdos preliminares de cooperación. Tan solo las conversaciones iniciales generaron intenciones de cooperación valoradas en más de 20 millones de dólares, lo que subrayó la escala, el gran atractivo y el potencial del mercado chino para la industria ciclista mundial. China es el mayor mercado mundial de fabricación y consumo de bicicletas y bicicletas eléctricas, representando más del 60% del volumen comercial mundial de la industria. Con el respaldo de un ecosistema industrial consolidado y las ventajas de la producción a gran escala, las empresas chinas son capaces de ofrecer productos y soluciones que equilibran un alto rendimiento con la rentabilidad, ofreciendo a los compradores globales oportunidades de colaboración atractivas y de alto valor.

La creciente demanda de bicicletas y soluciones de movilidad eléctrica innovadoras y de alta calidad por parte de los consumidores chinos también está creando oportunidades importantes para las marcas globales.

China Cycle 2026 reunirá a las principales marcas mundiales y actores de la industria, incluidos grandes nombres como Giant, Merida y Shimano, así como reconocidas empresas chinas como Phoenix y Forever, que mostrarán productos innovadores, logros tecnológicos de vanguardia y tendencias emergentes de la industria.

China Cycle 2026 seguirá sirviendo de puente para fomentar la cooperación industrial global y el intercambio tecnológico en el sector de las dos ruedas. Invitamos cordialmente a socios de la industria, compradores y visitantes profesionales a participar en este dinámico evento, ya sea para explorar nuevas oportunidades de negocio, intercambiar perspectivas sobre tendencias emergentes o experimentar las últimas innovaciones que definen el futuro de las bicicletas y las bicicletas eléctricas en todo el mundo.

Para obtener más información, visite: https://www.e-chinacycle.com/.

Regístrese ahora: https://tg6.ltd/dnjpyb.

Contacto:info@e-chinacycle.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925806/20260304161121_477_2610.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-cycle-2026-construyendo-una-plataforma-global-para-impulsar-la-cooperacion-y-la-innovacion-globales-302706669.html