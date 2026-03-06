(Información remitida por la empresa firmante)

-Cisco expande su presencia en energías renovables en Europa mediante una alianza con R.Power S.A. en Polonia, facilitada por NZCB de SR Inc.

BOSTON, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sustainability Roundtable, Inc (SR Inc) se complace en anunciar que Cisco Systems, Inc., líder tecnológico mundial que está revolucionando la forma en que las organizaciones se conectan y protegen en la era de la IA, ha firmado un Acuerdo de Compra de Energía Virtual (VPPA) a largo plazo con R.Power S.A. a través del Consorcio Net Zero para Compradores (NZCB) de SR Inc. R.Power S.A. es uno de los principales desarrolladores de energía solar de Polonia. El acuerdo apoya el desarrollo de cuatro nuevos proyectos solares ubicados en Polonia: Wydartowo, Bieżyce, Ostrzeniewo III y Nowy Zagór III, con un volumen total contratado de 470 GWh. DLA Piper brindó apoyo legal para el acuerdo y LevelTen Energy, socio de SR Inc., facilitó la solicitud de propuesta (RFP) inicial.

Esta alianza demuestra el compromiso de Cisco con el avance del acceso a las energías renovables a través de diversos proyectos. El VPPA, con una duración de 15 años y una fecha de operación comercial (COD) prevista para 2027, representa un hito en la expansión de la capacidad solar y el fortalecimiento del panorama europeo de energías renovables. Contribuirá a acelerar el progreso hacia un mayor uso de energías limpias en la red eléctrica de Polonia, con un alto consumo de carbono. Los proyectos representan capacidad de energía renovable generada por los compradores, impulsada directamente por el compromiso a largo plazo de Cisco en el marco del VPPA.

"El liderazgo de Cisco refleja el creciente papel de las empresas globales en el impulso del desarrollo regional de las energías renovables", declaró Jim Boyle, consejero delegado de SR Inc. "Este acuerdo demuestra cómo los compradores corporativos pueden generar impacto mediante inversiones diversificadas y de alta calidad en energías limpias".

"Nos enorgullece apoyar el crecimiento de las energías renovables en Europa a través de esta colaboración", afirmó Evan Scott Brown, director de Energías Renovables y Servicios Públicos de Cisco. "Este acuerdo no solo se alinea con el compromiso de Cisco de impulsar un futuro energético más resiliente, sino que también apoya directamente las necesidades operativas, incluyendo la expansión de nuestras instalaciones de laboratorio en Cracovia. Esta colaboración es un ejemplo contundente de cómo la colaboración puede aumentar el acceso a la energía limpia, a la vez que aporta valor comercial".

"La colaboración con Cisco refuerza la posición de R.Power como productor líder de energía renovable multitecnológica en Europa Central. El compromiso a largo plazo de Cisco facilita directamente la nueva capacidad solar en Polonia y apoya la adopción generalizada de energías limpias en toda la región" dijo Rafał Hajduk, director comercial, R.Power S.A.

R.Power S.A., con sede en Varsovia, es uno de los principales productores independientes de energía multitecnológica de Europa, con una cartera de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía solar y de baterías (BESS) en rápida expansión en todo el continente. La compañía desarrolla, construye y opera activos de energía limpia a gran escala y está impulsando el despliegue de nueva capacidad renovable en Europa Central. Su colaboración con Cisco a través del NZCB de SR Inc. acelerará aún más la adopción de energía limpia en Polonia, a la vez que ofrecerá beneficios ambientales y económicos tangibles a las comunidades locales.

Acerca de Sustainability Roundtable, Inc (SR Inc)El Consorcio Net Zero para Compradores (NZCB) de SR Inc. es una comunidad confidencial de compradores comprometida con la creación de transacciones de energía renovable favorables para los compradores corporativos, que permitan a las empresas participantes trazar un camino hacia la descarbonización global. Los clientes miembros de SR Inc. han convertido al NZCB en una plataforma líder para las compras corporativas agregadas a través de VPPA en Norteamérica, Europa e India.

Acerca de R.Power GroupR.Power es un productor independiente líder de energía renovable con sede en Polonia y operaciones en Rumanía, Italia, Portugal, España y Alemania. Como empresa multitecnológica, R.Power desarrolla una cartera de más de 30 GW en proyectos de energía fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y energía eólica, con ventas de energía respaldadas por Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Contratos por Diferencia (CFD). Sus actividades abarcan toda la cadena de valor de las energías renovables, incluyendo el desarrollo de proyectos y la producción de energía renovable como productor independiente de energía (IPP). Los servicios de ingeniería, compras y construcción (EPC), así como de operación y mantenimiento (O&M), son prestados por NOMAD Electric, su filial especializada. Además, a través de su filial Quanta Energy, R.Power ofrece soluciones integrales de energía renovable a clientes industriales, empresas e instituciones.

