Citadel Securities abre oficina en Ámsterdam

(Información remitida por la empresa firmante)

El creador de mercado global de nueva generación amplía su presencia europea para ofrecer un mejor servicio a los clientes institucionales y a los mercados de capitales europeos

MIAMI, 22 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Citadel Securities, creador de mercado global de última generación impulsado por la tecnología, ha dado a conocer hoy la apertura de una nueva oficina en Ámsterdam, estableciendo así un centro europeo para su negocio de opciones sobre acciones. Esta expansión refleja la continua inversión de Citadel Securities en los profundos y dinámicos mercados de capitales europeos.

Esta oficina reunirá a los equipos de negociación, tecnología e investigación cuantitativa para respaldar el creciente negocio de opciones sobre acciones de la empresa y mejorar la liquidez en los mercados europeos de derivados cotizados.

"La posición de Ámsterdam como destino líder en derivados de renta variable y su gran reserva de talento técnico y de negociación la convierten en el lugar idóneo para expandir nuestra presencia europea", comentó Dave Silber, director de Derivados de Renta Variable Institucionales de Citadel Securities. "Estamos deseosos de seguir invirtiendo en el talento humano, la tecnología y la infraestructura que fortalecen la resiliencia del mercado, mejoran la liquidez y respaldan el crecimiento continuo del ecosistema de los mercados de capitales europeos".

Citadel Securities es uno de los principales creadores de mercado a nivel mundial en acciones, opciones sobre acciones, bonos corporativos, bonos soberanos, swaps de tipos de interés y divisas. Su plataforma tecnológica proporciona liquidez a miles de clientes institucionales y minoristas en todo el mundo, contribuyendo a mejorar la eficiencia del mercado mediante precios consistentes, una amplia liquidez y una ejecución sólida.

La expansión en Ámsterdam se suma a la creciente red de Citadel Securities, que cuenta con 15 oficinas en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, lo que pone de relieve el compromiso de la firma de servir a clientes en todo el mundo.

Acerca de Citadel Securities

Citadel Securities es un creador de mercado global de última generación impulsado por la tecnología. Ofrecemos a inversores institucionales y minoristas liquidez de primer nivel, precios competitivos y una ejecución integral y sin interrupciones en una amplia gama de productos financieros.

Nuestros equipos de ingenieros, operadores e investigadores aprovechan la investigación cuantitativa de vanguardia y el poder acelerador de la computación, el aprendizaje automático y la IA para impulsar nuestros análisis y abordar los desafíos más críticos del mercado y de nuestros clientes.

Juntos, estamos forjando el futuro de los mercados de capitales. Para más información, visite CitadelSecurities.com.

ContactoMedia@CitadelSecurities.com

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