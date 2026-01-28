Citrea lanza su red principal, lo que permite usar Bitcoin para préstamos, comercio y liquidación en dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de Bitcoin respaldada por Founders Fund, Citrea, presenta una plataforma de aplicaciones protegida con Bitcoin, que desbloquea el acceso institucional y mundial a los mercados denominados en Bitcoin.

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Citrea , la plataforma de aplicaciones Bitcoin, respaldada por Founders Fund y Galaxy Ventures, anunció el lanzamiento de su red principal, que permite la actividad del mercado de capitales directamente en la red Bitcoin. Citrea también ha lanzado ctUSD, su stablecoin denominada en dólares estadounidenses, emitida por MoonPay y operada por M0 , diseñada para cumplir con las próximas directrices de la Ley GENIUS. Juntos, la red principal de Citrea y ctUSD proporcionan una capa de liquidación y liquidez en dólares estadounidenses de calidad institucional para la actividad financiera basada en Bitcoin.

A pesar de la capitalización de mercado de Bitcoin, cercana a los 1,3 billones de dólares, los datos en cadena muestran que más del 61% de BTC no se ha movido en más de un año, lo que pone de relieve la magnitud del capital que permanece económicamente inactivo debido a la falta de infraestructura de aplicaciones nativas.

"Bitcoin es el mayor activo digital del mundo; sin embargo, su papel en los mercados financieros se ha visto considerablemente limitado. A medida que crece la demanda de exposición a Bitcoin, gran parte de esa actividad permanece fuera de la cadena, dependiendo de intermediarios", declaró Orkun Kilic, cofundador y consejero delegado de Chainway Labs, la empresa creadora de Citrea. "Al integrar aplicaciones financieras protegidas con Bitcoin en la cadena, la red principal de Citrea permite que el capital se implemente, gestione y liquide directamente en los mercados nativos de Bitcoin. La liquidación nativa a través de ctUSD proporciona el puente hacia los sistemas fiduciarios, lo que facilita casos de uso como los préstamos respaldados por BTC y el crédito institucional".

Citrea desarrolló su infraestructura de préstamos en colaboración con importantes participantes de DeFi, como Morpho y UltraYield by Edge Capital . Las ofertas nativas de Citrea aprovecharán las estrategias en cadena y fuera de cadena de instituciones líderes en activos digitales como Keyrock para ofrecer rendimientos de BTC seguros y transparentes.

"Citrea está aprovechando una enorme oportunidad de mercado al ayudar a que Bitcoin sea verdaderamente programable, una característica de la que históricamente ha carecido el activo de forma escalable", declaró Bridget Harris, asociada de Founders Fund. "Al desarrollar productos tanto orientados al desarrollador como al usuario que aprovechan la seguridad de Bitcoin, Citrea escala fundamentalmente la economía de Bitcoin en su conjunto".

"Citrea facilita una interacción más profunda y nativa con BTC al integrar los mercados de capital, la liquidez de las stablecoins y la infraestructura de aplicaciones directamente en Bitcoin", afirmó Will Nuelle, socio general de Galaxy Ventures. "Al convertir Bitcoin en un activo financiero más activo, Citrea fortalece su papel en los sistemas financieros globales y amplía las formas en que las instituciones y los usuarios pueden construir de forma segura sobre la red".

El enfoque de Citrea tiene implicaciones significativas para la demanda a largo plazo, los incentivos para los mineros y la forma en que las instituciones interactúan con Bitcoin. Citrea permite a las instituciones implementar estrategias más eficientes en términos de capital con mayor control y flexibilidad que los sistemas fuera de la cadena. A medida que los subsidios de bloque disminuyen con el tiempo, Citrea alinea la seguridad de la red con el uso económico real.

La red principal de Citrea y ctUSD ya están disponibles. Más información en citrea.xyz

Acerca de Citrea

Citrea es la capa de aplicación de Bitcoin, que permite a instituciones y usuarios acceder a los mercados de capital de Bitcoin. La plataforma busca expandir la utilidad financiera de Bitcoin, a la vez que se mantiene anclada en el modelo de seguridad de la red. Citrea cuenta con el respaldo de inversores como Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan y más.

