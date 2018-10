COMUNICADO: Los ciudadanos de Oslo reconocen el ecoturismo y la cultura étnica de Hainan

Publicado 19/09/2018 12:18:11 CET

- Los ciudadanos de Oslo, capital de Noruega, reconocen el ecoturismo y la cultura étnica de Hainan, un lugar fascinante en el paralelo 18 norte

OSLO, Noruega, 19 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Durante la mañana del 13 de septiembre (hora local), los ciudadanos de Oslo, capital de Noruega, sintieron el entusiasmo y el encanto de la Isla de Hainan (China). El evento, organizado por el Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Hainan del PCCh, "La cultura de Hainan entra en Noruega", se celebró en Oslo. Durante el evento, los invitados aclamaron con un entusiasta aplauso 80 imágenes, canciones y bailes que reflejaban las costumbres de los grupos étnicos de Hainan, así como la actuación de Li Brocade.

La apertura del evento tuvo lugar con la canción "To the End of the Earth" (Hasta el fin del mundo). El Sr. Sigmund Jaang, consejero sénior del Teatro Nacional de Noruega, dio una cálida bienvenida a la misión de intercambio cultural de Hainan en la ceremonia de apertura. Además, estuvo más que dispuesto a promover la corporación y los intercambios entre Hainan y Noruega en campos como la cultura, el arte y los deportes, y quiso que la misión de intercambio cultural de Hainan mandara saludos de los noruegos a Hainan.

Se elaboraron hermosos diseños con tintes naturales y cuchillo para tejidos. Al ver la actuación de Li Brocade, los invitados tomaron fotos para inmortalizar este increíble arte folclórico tradicional. Los noruegos son gente que muestra un gran interés por la tejeduría. Especialmente en el norte de Noruega, los calcetines tejidos, las bufandas, etc. tienen muy buena acogida.

La Sra. Erna, catedrática local, se probó la ropa de Li Brocade y dijo que los maravillosos cantos y bailes, así como la actuación de Li Brocade, les ayudaron a comprender que Hainan cuenta con un hermoso paisaje natural y una calidad humanística que merece la pena descubrir.

En Hainan, son muy comunes las hojas del árbol del caucho. Todos los invitados mostraron curiosidad y aprecio por el hecho de que los artistas soplasen las hojas del árbol del caucho para tocar canciones chinas como An Auspicious Day (Un día favorable). El sonido de la flauta nasal es agradable y cautivador, y este instrumento es bastante reconfortante. El Sr. Sigmund nunca había estado en Hainan, pero sabía que el paisaje de Hainan podía competir con el de Hawái. Estaba deseando visitar Hainan algún día.

Las actividades al aire libre mostradas durante la exposición fotográfica, como la bicicleta en los arrozales, las vistas desde los acantilados de los campos de golf y el rafting por cañones en la Reserva Natural de Wuzhishan, así como el paisaje rural en la película promocional de turismo de Hainan, atrajeron la atención de los ciudadanos de Oslo.

Youle, un joven noruego, es fan de China. Señaló que muchos de sus amigos de Hainan le recomendaron este hermoso lugar. Hainan, situado en el paralelo 18 norte, le llama mucho la atención, y espera visitarlo en un futuro próximo.

Li Xiaoling, secretaria general de la Asociación Noruega China, señaló que Hainan ha estado haciendo grandes esfuerzos por desarrollar y dirigir zonas y puertos de libre comercio con características chinas. También espera promover los intercambios y la cooperación entre Hainan y Noruega en campos como la economía, el comercio, la cultura y la educación con la ayuda de la población china local.

