CJ 4DPLEX y Sony Pictures Entertainment anuncian asociación estratégica para ScreenX y 4DX

-CJ 4DPLEX y Sony Pictures Entertainment anuncian asociación estratégica para hasta 15 películas para ScreenX y 4DX durante tres años

Venom: Let There Be Carnage, Spider-Man™: No Way Home, The Man from Toronto, Sony/Marvel Morbius incluidos en ScreenX Multi-Picture Slate

HOLLYWOOD, Calif., 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX, el productor líder mundial de formatos cinematográficos y tecnologías de cine de alta calidad, y Sony Pictures Entertainment, han anunciado hoy un acuerdo de varios años que añade hasta 15 películas durante tres años para su reproducción en la experiencia de visualización inmersiva, panorámica y de 270 grados ScreenX de CJ 4DPLEX. El acuerdo comienza con Venom: Let There Be Carnage en septiembre, que se proyectará en más de 350 auditorios ScreenX en todo el país y en todo el mundo.