CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANUNCIA A RESHMA SAUJANI COMO GANADORA DE LOS PREMIOS POWER OF RADIANCE 2024

Homenaje a la inspiradora fundadora de Girls Who Code, quien se asociará con Clé de Peau Beauté para lanzar la campaña 20 Under 20

TOKIO, 8 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marca de maquillaje y cuidado de la piel de lujo, se enorgullece de anunciar quién recibió el premio Power of Radiance Awards 2024: Reshma Saujani, con sede en Nueva York, EE. UU. Los premios Power of Radiance reconocen a las mujeres que actúan en sus comunidades abogando por la educación de las niñas, especialmente en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Reshma Saujani se ha dedicado a empoderar a las niñas en la informática mediante la fundación de Girls Who Code, una organización internacional sin fines de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en la tecnología. Desde su fundación en 2012, Girls Who Code ha creado la mayor cartera de científicas informáticas mujeres y no binarias del mundo. Una década más tarde, la organización sin fines de lucro había atendido a más de 500.000 estudiantes a través de sus programas innovadores, y sus alumnos tenían una probabilidad siete veces mayor de obtener títulos en ciencias de la computación y títulos relacionados que el promedio nacional en EE. UU.[1]

Clé de Peau Beauté cree que la clave para un mundo mejor reside en liberar el potencial de las niñas a través de la educación STEM. A través de esta creencia nacieron los premios anuales Power of Radiance. Esta misma creencia está detrás de la asociación de varios años de la marca con UNICEF, que aborda la desigualdad de género con un enfoque en STEM en la educación, el empleo y los programas de empoderamiento para las niñas. Los campos STEM son fundamentales para desarrollar soluciones a los numerosos desafíos que enfrenta el mundo. Empoderar a la mitad de la población mundial de niñas y mujeres en estos campos garantizará un futuro radiante e inclusivo moldeado por la innovación y el progreso sin límites de género.

Reshma Saujani y Girls Who Code tienen la misión de cerrar la brecha de género en los nuevos empleos tecnológicos de nivel básico para 2030. Un objetivo ambicioso que señala que esta brecha se ha ampliado un 13 % en comparación con hace casi 30 años[2]. Abogada, política y funcionaria pública, fue durante la campaña de Reshma Saujani para el Congreso de Estados Unidos en sus visitas a las escuelas locales que vio clases de informática llenas de niños y con pocas niñas, si es que había alguna. Esto le inculcó la necesidad de un cambio cultural para abordar la brecha de género, una lucha que continúa hoy en su papel de fundadora y consejera delegada de Moms First.

Como ganadora de los premios Power of Radiance 2024, Reshma Saujani recibirá una subvención que contribuirá a generar impulso y ampliar el alcance de su misión. Reshma Saujani también encabezará la campaña 20 Sub 20 con Clé de Peau Beauté. Dado que la mayor caída de niñas en ciencias de la computación ocurre en la escuela intermedia y secundaria[3] , esta campaña busca intervenir y alentar a las niñas a permanecer en el camino hacia la educación superior y carreras en STEM. La campaña brindará a 20 niñas menores de 20 años en EE. UU. experiencias exclusivas, incluido el acceso a las instalaciones de investigación avanzada, científicos, tutorías y subvenciones de Clé de Peau Beauté para apoyar sus actividades STEM.

Reshma Saujani comentó: "Mostrarles a estas chicas la belleza de STEM y conectarlas con modelos que seguir es de suma importancia a medida que hacen planes para su futuro; de eso se trata Girls Who Code. Después de todo, no puedes ser lo que no puedes ver. Hoy en día, solo el 28 % de los puestos de trabajo en informática están ocupados por mujeres. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que no dejemos atrás a las mujeres y las niñas al ocupar los puestos de trabajo del futuro", y Clé de Peau Los premios Power of Radiance de Beauté están generando impulso detrás del cambio cultural que se necesita para cerrar la brecha de género en STEM".

Mizuki Hashimoto, directora de marca de Clé de Peau Beauté, comentó: "El compromiso inquebrantable de la Sra. Saujani de empoderar a las niñas y mujeres a través de Girls Who Code se alinea perfectamente con nuestra misión. Estamos dedicados a lograr la igualdad de género en STEM y más allá. Colaborar con Girls Who Code y Saujani en la campaña 20 Under 20 es un oportunidad para que hagamos más para promover la igualdad de género y nivelar el campo de juego para las niñas en STEM".

El poder de desatar un resplandor interior que puede lograr un cambio positivo está dentro de cada individuo y, a través de los premios Power of Radiance, Clé de Peau Beauté apoya a las niñas y mujeres de todo el mundo mientras transforman el mundo para ellas y sus comunidades. El viaje de Clé de Peau Beauté como defensor de la educación comenzó con el sueño de un mundo mejor. Es por eso que la marca ha destinado un porcentaje de las ventas de uno de sus productos de primer paso más emblemáticos, The Serum, a lograr esta misión.

Acerca de Reshma Saujani

Reshma Saujani es una destacada activista y fundadora de Girls Who Code y Moms First, anteriormente Marshall Plan for Moms. Como madre, ha pasado más de una década construyendo movimientos para luchar por el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas, trabajando para cerrar la brecha de género en el sector tecnológico y, más recientemente, abogando por políticas que apoyen a las madres afectadas por la pandemia. Reshma también es autora del bestseller internacional Brave, Not Perfect, y su influyente charla TED, "Enseña a las niñas valentía, no perfección", tiene más de cinco millones de visitas en todo el mundo. Reshma comenzó su carrera como abogada y organizadora demócrata. En 2010, irrumpió en la escena política como la primera mujer india americana en postularse para el Congreso de Estados Unidos. Durante la carrera, Reshma visitó escuelas locales y vio de primera mano la brecha de género en las clases de informática, lo que la llevó a fundar Girls Who Code.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Co Ltd, fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es desbloquear el poder del resplandor de una mujer aprovechando tecnologías de maquillaje y cuidado de la piel avanzado de todo el mundo. Siempre guiada por una sensibilidad e inteligencia estéticas exquisitas, Clé de Peau Beauté ha infundido a sus productos modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder de la industria al brindar un brillo tan notable que emana desde adentro. Disponible en 26 países y regiones de todo el mundo.

