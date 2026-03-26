CNOOC Limited alcanza nuevos récords de reservas y producción en 2025 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- CNOOC Limited alcanza nuevos récords de reservas y producción en 2025; la solidez de sus beneficios continúa consolidándose

HONG KONG, 26 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- CNOOC Limited (la "Compañía", SEHK: 00883 (HKD Counter) y 80883 (RMB Counter), SSE: 600938) anunciaron hoy sus resultados anuales de 2025 correspondientes al año finalizado el 31 de diciembre de 2025.

La producción neta fue de aproximadamente 2,13 millones de barriles de petróleo equivalentes (BOE) por día.

El beneficio neto atribuible a los accionistas alcanzó los 122.100 millones de RMB.

El ratio de reparto de dividendos fue del 45 %, y el dividendo anual fue de 1,28 HK$ por acción (impuestos incluidos).

Descripción general del rendimiento

CNOOC Limited busca un crecimiento constante de la producción y un control estricto de los costes para consolidar su competitividad en términos de resiliencia de costes y rentabilidad. En los últimos cinco años, la compañía ha realizado un total de 66 nuevos descubrimientos, mientras que la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de la producción neta alcanzó aproximadamente el 8 %. En 2025, la producción neta de la compañía llegó a 2,13 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) por día, y la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de 122.100 millones de RMB.

La Compañía se adhiere a la exploración orientada al valor, alcanza un nuevo récord en reservas de petróleo y gas, y es reconocida por Wood Mackenzie como la Compañía Nacional de Petróleo y Gas del Año por primera vez. En 2025, la Compañía realizó un total de 6 nuevos descubrimientos de petróleo y gas y evaluó con éxito 28 estructuras productoras de petróleo y gas. Las reservas probadas netas alcanzaron los 7.770 millones de barriles de petróleo equivalentes (BOE), lo que representa un aumento del 6,9 % interanual. En China, la Compañía descubrió Longkou 25-1 y evaluó con éxito Qinhuangdao 29-6, demostrando las perspectivas de exploración en los campos litológicos poco profundos de Bohai. En el extranjero, la Compañía evaluó con éxito dos campos petrolíferos en el Bloque Stabroek en Guyana, Lukanani y Ranger, consolidando aún más la base de recursos del bloque. Además, la Compañía adquirió 4 nuevos proyectos de exploración en Irak, Kazajstán e Indonesia, diversificando aún más su cartera de activos en el extranjero.

La Compañía alcanza un nuevo máximo en la producción de petróleo y gas, mientras que los campos petrolíferos en producción están funcionando bien. En 2025, la Compañía puso en marcha una docena de nuevos proyectos y continuó mejorando la proporción de reservas en producción y la tasa de recuperación de los campos petrolíferos en producción. Para todo el año, la Compañía logró una producción neta de petróleo y gas de 777,3 millones de barriles de petróleo equivalentes (BOE), un aumento interanual del 7 %, alcanzando un nuevo récord. Entre ellos, la producción de petróleo crudo creció un 5,8 %. La producción de gas natural aumentó un 11,6 %, lo que ayudó a mantener la resiliencia de la rentabilidad de la Compañía. La Compañía se esfuerza por mantener la producción de petróleo crudo y controlar el contenido de agua. Se aplicó tecnología inteligente de inyección y producción de agua a gran escala, lo que ayudó a reducir la tasa de declive natural al 9,5 % y mantenerla en un buen nivel. En el extranjero, múltiples proyectos en Sudamérica y Norteamérica continuaron aumentando su producción, impulsando el crecimiento de la producción de la Compañía.

La Compañía aprovecha la innovación tecnológica para impulsar eficazmente el crecimiento local. En términos de exploración y desarrollo, la Compañía aplicó tecnología geofísica avanzada para mejorar la calidad de los datos sísmicos profundos, lo que facilitó el descubrimiento de Huizhou 19-6, un campo petrolífero de aguas profundas con un volumen probado in situ de más de 100 millones de toneladas. La eficiencia promedio diaria de perforación en alta mar en China alcanzó el mejor nivel en cinco años. El proyecto de demostración de perforación y terminación "excelente e inteligente" se aceleró en un 26 %. Además, la I+D del árbol de Navidad submarino de aguas profundas y el sistema de control lograron un progreso positivo. En términos de transformación de inteligencia digital, la Compañía continuó con la acción "AI+", mejorando la eficiencia de escenarios clave como exploración, desarrollo, seguridad de producción e investigación en un 30 %. La tasa de plataformas marinas no tripuladas aumentó de manera constante. El campo de gas inteligente "Shenhai-1" fue seleccionado en el primer lote de la lista de cultivo de fábricas inteligentes de clase pionera de China.

La Compañía busca una producción más limpia de petróleo y gas, y promueve el desarrollo de nuevas energías y nuevas industrias. La Compañía implementa una estrategia de desarrollo verde y bajo en carbono, expande el reciclaje de gas asociado y construye un sistema integral para el desarrollo verde. El consumo de electricidad verde continuó creciendo a través de los proyectos de energía costera. En 2025, se consumieron 1.080 millones de kWh, reduciendo las emisiones de carbono en 680 mil toneladas. Se adquirieron recursos de energía eólica marina a gran escala, se construyeron proyectos de demostración y la Compañía avanzó de manera constante en negocios negativos de carbono como CCS/CCUS. "Haiyou Guanla" ha estado operando de manera constante. El proyecto de energía eólica marina Hainan CZ7 y la primera plataforma flotante de energía eólica de patas tensadas de 16 MW del mundo habían comenzado la construcción. El primer proyecto de demostración de CCUS marino de China en el campo petrolífero Enping 15-1 se puso en operación con éxito. Se completó el estudio de viabilidad del proyecto de demostración del clúster Daya Bay CCS/CCUS.

Ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, la Compañía mantiene la solidez de sus beneficios mediante un crecimiento estable de la producción y medidas prácticas y eficaces para el control de costes. En 2025, la Compañía alcanzó unos ingresos por ventas de petróleo y gas de 335.700 millones de RMB y un beneficio neto atribuible a los accionistas de 122.100 millones de RMB. El coste total anual fue de 27,9 dólares por barril de petróleo equivalente (BOE), lo que supone un descenso interanual del 2,2 %. La Compañía compartió activamente sus resultados de desarrollo con los accionistas. El Consejo de Administración recomendó un ratio de reparto de dividendos del 45 % para 2025. El dividendo anual es de 1,28 HK$ por acción (impuestos incluidos), incluyendo un dividendo final de 0,55 HK$ por acción (impuestos incluidos).

CNOOC Limited cumple activamente con su responsabilidad social corporativa y contribuye al desarrollo social. En 2025, la Compañía continuó sus esfuerzos y actividades benéficas para promover la revitalización rural, la equidad educativa, la protección del medio ambiente y el bienestar de la población. La empresa recibió numerosos galardones, entre ellos el de "Empresa más premiada" y "Mejor empleador".

Objetivos operativos para 2026

En 2026, CNOOC Limited se centrará en su sector principal de petróleo y gas y continuará buscando una producción rentable. La producción anual se estima entre 780 y 800 millones de barriles de petróleo equivalentes (BOE). Para respaldar un crecimiento sostenido de la producción, la compañía ha planificado un presupuesto de inversión para 2026 de entre 112.000 y 122.000 millones de RMB.

Zhang Chuanjiang, presidente de la compañía, declaró: "De cara al futuro, fortaleceremos nuestra base para el desarrollo mediante el aumento de las reservas y la producción de petróleo y gas, impulsaremos el crecimiento a través de la creación de valor, fomentaremos la modernización industrial mediante la innovación, construiremos ventajas competitivas a través del desarrollo internacional y promoveremos el crecimiento futuro mediante una transición ecológica y baja en carbono. Nos esforzaremos por construir un grupo energético y de recursos de clase mundial con características marinas distintivas y colaboraremos con las partes interesadas para emprender una nueva etapa de desarrollo".

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Notas a los editores:

Puede encontrar más información sobre la empresa en: https://www.cnoocltd.com.

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Este comunicado de prensa incluye información prospectiva, incluyendo declaraciones sobre los posibles desarrollos futuros en el negocio de la Compañía y sus filiales, tales como eventos futuros esperados, perspectivas comerciales o resultados financieros. Las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "objetivo", "en curso", "puede", "podrá", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen como objetivo identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en suposiciones y análisis realizados por la Compañía en esta fecha, a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que la Compañía considera apropiados en las circunstancias actuales. Sin embargo, no está claro si los resultados y desarrollos reales cumplirán con las expectativas y predicciones actuales de la Compañía. Los resultados, el rendimiento y la situación financiera reales pueden diferir sustancialmente de las expectativas de la Compañía, como resultado de factores importantes que incluyen, entre otros, factores macropolíticos y económicos, fluctuaciones en los precios del petróleo crudo y el gas natural, la naturaleza altamente competitiva de la industria del petróleo y el gas natural, el cambio climático y las políticas ambientales, el pronóstico de precios de la Compañía, las actividades de fusiones, adquisiciones y desinversiones, las políticas de "salud, seguridad, protección y medio ambiente" (HSSE) y de seguros, y los cambios en las leyes de lucha contra la corrupción, el fraude, el blanqueo de dinero y el gobierno corporativo.

Por consiguiente, todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa están sujetas a estas advertencias. La Compañía no puede garantizar que los resultados o desarrollos previstos se materialicen o, incluso si se materializan en gran medida, que tengan el efecto esperado en la Compañía, su negocio u operaciones.

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Liu CuiMedios y Relaciones PúblicasCNOOC LimitedTel: +86-10-8452-6641Fax: +86-10-8452-1441E-mail: mr@cnooc.com.cn

Cheng YaoEver Bloom (HK) Communications Consultants Group LimitedTel: +852 5540 0725Fax: +852 2111 1103E-mail: cnooc.hk.list@everbloom.com.cn

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