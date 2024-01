Colin Crooks, veterano de Shell, nombrado director ejecutivo de ACT, proveedor de soluciones medioambientales

(Información remitida por la empresa firmante)

Crooks se une a ACT mientras se espera que el mercado de descarbonización triplique su tamaño a 4.000 millones de dólares en 2028

ÁMSTERDAM, 23 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Colin Crooks, ex director ejecutivo y presidente del Consejo de Shell Energy Retail y más recientemente, vicepresidente senior de Renovables y Soluciones Energéticas de Shell Europa, se unirá a ACT Group como director ejecutivo a partir del 1 de abril de 2024.

Crooks sucede a Bram Bastiaansen, cofundador de ACT en 2009, que convirtió a la empresa en uno de los principales proveedores mundiales de soluciones medioambientales. Bastiaansen permanece en ACT como asesor del consejo de administración, centrándose en las fusiones y adquisiciones, los proyectos comerciales a gran escala y el fortalecimiento de las relaciones con los numerosos clientes globales de ACT.

ACT colabora con empresas de una amplia gama de sectores, desde corporaciones mundiales a pequeñas y medianas empresas. Ofrece soluciones integrales de descarbonización y medio ambiente respaldadas por expertos, lo que permite a las empresas alcanzar sus objetivos ESG y cumplir los requisitos normativos medioambientales establecidos por los gobiernos y los organismos competentes a escala regional, nacional e internacional, así como a escala mundial.

"ACT es una gran oportunidad para dirigir un equipo apasionado por acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible", declaró Crooks. "Bram y Jaap Janssen han convertido a ACT en un socio muy apreciado por las empresas, que ofrece soluciones medioambientales respaldadas por la integridad científica. Seguiremos centrándonos en ayudar a las organizaciones a lograr un impacto medioambiental positivo y significativo, independientemente de cómo y dónde quieran crecer".

Crooks aporta a ACT décadas de experiencia en soluciones energéticas, incluida una década en energías renovables. En sus 31 años en Shell, ocupó el cargo de director general de su negocio minorista First Utility (más tarde Shell Energy), entre otros puestos directivos. En 2020, pasó a dirigir las actividades de soluciones energéticas y renovables en Europa con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía más sostenible. A lo largo de su carrera, el trabajo de Crooks ha abarcado puestos de alto nivel apoyando los esfuerzos de abastecimiento y generación de energía tanto B2C como B2B.

El año pasado, ACT ayudó a sus clientes a obtener más de 120 TWh de energía renovable, entre otras muchas iniciativas sostenibles. En 2023, ACT adquirió Green Project Technologies, una empresa de software estadounidense que ofrece una plataforma SaaS para simplificar la contabilidad de las emisiones. Esta adquisición permitió a las empresas asociarse con ACT para calcular, gestionar, reducir, mitigar y divulgar sus emisiones de manera eficiente. ACT también abrió su sexta oficina mundial en 2023, añadiendo Londres a una lista cada vez mayor que incluye su sede en Ámsterdam, y oficinas en Nueva York, París, Shanghái y Singapur.

Olivier van Riet Paap, socio de uno de los principales inversores en crecimiento de activos privados del mundo, Bridgepoint, he inversionista en ACT, explicó: "Colin tiene un historial comprobado de exito. Aporta sistemáticamente valor integrado y se destaca en el equilibrio entre crecimiento y riesgo, al tiempo que mejora la cultura organizativa y la orientación al cliente en empresas internacionales activas en la transición energética. No me cabe duda de que es el líder idóneo para consolidar la impresionante posición de ACT como líder mundial de ESG que apoya a empresas e instituciones de todo el mundo en su empeño por construir un futuro sostenible".

Acerca de ACTACT ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de acción climática, por ambiciosos que sean. Desde su fundación en 2009, se han convertido en un socio fiable para proyectos climáticos de gran impacto que generan créditos de carbono, proyectos y certificados de eficiencia energética, y expertos en mercados de electricidad y gas renovables, combustibles renovables y derechos de emisión. Los equipos de ACT en Ámsterdam, Nueva York, Londres, París, Shanghái y Singapur ofrecen soluciones a medida respaldadas por un amplio conocimiento del mercado. Desde el comienzo de la transición energética, han sido pioneros en la adopción de nuevos productos y en la participación en nuevos mercados. Al dar forma a los mercados medioambientales, ACT permite a las organizaciones perseguir futuros sostenibles. https://www.actcommodities.com/

