- Expectativas mundiales por el Año Nuevo Chino: Comerciantes globales regresan a Yiwu para el Festival de Primavera

Hoy es la víspera del Año Nuevo Lunar chino. Desde las tierras altas de África Oriental hasta los Andes sudamericanos, desde el subcontinente del sur de Asia hasta el corazón de Eurasia, numerosos comerciantes internacionales que viven y trabajan en Yiwu pueden estar en sus lugares de origen, pero sus corazones ya han regresado a la ciudad que añoran. Esta noche, a las 20:00, la sede de la Gala del Festival de Primavera de Yiwu 2026 tendrá una puesta en escena espectacular.

Comerciante ugandés: De pie sobre el ecuador, orgulloso de Yiwu

A las 15:00, hora de Pekín, junto al monumento del ecuador de Uganda, el comerciante Nasser sonreía de orgullo: "Estoy de pie sobre el ecuador, en mi tierra natal, la "Perla de África". Yiwu, donde he vivido durante años, ahora es una subsede de la gala. ¡Me siento increíblemente orgulloso!"

Comerciante peruano: En Lima, pero mi corazón está en Yiwu

A las 05:00, hora de Pekín, frente a la Catedral de Lima, Armando compartió con cariño por video: "Mi cuerpo está en Perú, pero mi corazón está en Yiwu. Estoy deseando compartir esta celebración especial con mi familia".

Comerciante indio: Contemplando mi "segunda patria": Las escenas se sienten como en casa

A las 14:30 Hora de Pekín, en Navsari, India, Sejal sonrió mientras asistía a una boda: "Estoy en mi ciudad natal, contemplando mi segunda patria, Yiwu. Incluso sin entender chino, las animadas escenas son un deleite. ¡Estoy tan emocionado!"

Comerciante argentino: Pensando en Yiwu durante sus vacaciones en Moscú

A las 16:00, hora de Pekín, en la nevada Moscú, Tristán exclamó: "Soy argentino, vivo en Yiwu y ahora estoy de vacaciones en Moscú. ¿Yiwu como sede de la Gala? ¡Estoy encantado! ¡A ver qué pasa!"

Voces de todos los continentes convergen: Los ojos del mundo puestos en Yiwu

Esta noche, el escenario del Centro Global de Comercio Digital de Yiwu —el escenario principal de la Gala— brilla con fuerza. Como capital mundial de los pequeños productos básicos, Yiwu conecta con más de 230 países. Unos 600.000 compradores internacionales visitan Yiwu anualmente, con 20.000 comerciantes extranjeros de más de 100 países establecidos permanentemente aquí. Es un centro de intercambio de mercancías y un puente que conecta a China con el mundo.

Esta noche, los habitantes de Yiwu de todo el mundo comparten este momento. ¡Estén atentos para el esplendor de la Gala del Festival de Primavera!

