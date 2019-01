El comercio móvil global dominará las compras por Internet en 2023

Publicado 23/01/2019 11:40:13 CET

LONDRES, January 23, 2019 /PRNewswire/ -- Los nuevos datos de Worldpay sugieren que las carteras electrónicas se convertirán en el método de pago más popular en España a partir de 2019 Los consumidores españoles se hallan inmersos en una incesante misión de búsqueda de comodidad a medida que las compras mediante dispositivos móviles continúan ganando terreno. Con un crecimiento del 19 % anual, se espera que el comercio móvil alcance un valor de 22 900 millones de euros en 2022, según datos recientes de Worldpay, Inc. , líder global en el sector de la tecnología de pagos. El análisis del informe sobre pagos global de 2018 de Worldpay sugiere que este crecimiento se halla impulsado por el ascenso de las carteras electrónicas, las cuales muestran una tasa de crecimiento del 18 % anual. Gracias a que cada vez más personas poseen un smartphone y a que los consumidores buscan una experiencia de pagos más fluida, se prevé que las carteras electrónicas superen a las tarjetas de crédito y débito como método de pago más popular en España en 2019. Sin embargo, con la implantación de la regulación PSD2 en Europa el próximo año, es posible que las transferencias bancarias ganen de nuevo popularidad, en función de la aceptación de las soluciones de banca abierta en el continente.

El informe de Worldpay, que examina las compras en línea en 36 países de los cinco continentes, concluyó que el comercio móvil asciende actualmente el 38 % de la cifra de 1,14 billones de euros en ventas de comercio electrónico globales, mientras que se espera que el comercio móvil global crezca un 19 % en los próximos cuatro años. En 2022, se prevé que los mercados de comercio móvil más importantes del mundo sean China (1,03 billones de euros), EE. UU. (320 000 millones de euros), Reino Unido (100 000 millones de euros), Francia (54 600 millones de euros) e India (48 000 millones de euros).

Mark Fleming, director general para la región EMEA de Global Enterprise eCommerce de Worldpay, ha afirmado lo siguiente: "Las carteras electrónicas son, sin lugar a dudas, el futuro del comercio móvil para los compradores españoles. En Europa, los países están adoptando nuevos modos de pago con el fin de facilitar una experiencia carente de problemas.

El mensaje para los comerciantes españoles es claro. Siempre que los comerciantes se adapten a las preferencias cambiantes de los consumidores, llenarán más cestas, lograrán más descargas de aplicaciones e incrementarán las ventas de bienes y servicios nacionales".

Worldpay ha publicado directrices para ayudar a que los comerciantes saquen partido a la oportunidad que supone el comercio móvil global:

1) Pongamos como ejemplo el desarrollo de una aplicación de marca propia. Cada vez más compradores españoles prefieren las aplicaciones a los navegadores móviles cuando compran en sus smartphones.[1] Ya no basta con disponer de un sitio web optimizado para teléfonos móviles: si no otorga prioridad a una aplicación de carácter transaccional para su marca, no está dando lo mejor de sí. 2) Use la biométrica para agilizar la evolución. Los compradores cada vez están más familiarizados con el escaneo de las huellas dactilares y el reconocimiento facial. Así pues, no dude en utilizar estos métodos como forma de autenticación. La biométrica sitúa los pagos en un segundo plano en la mente del usuario, lo que los hace parecer "invisibles". 3) Identifique los métodos de pago más populares de los distintos territorios en los que opera. No hay una opción válida universal en ninguna región, de modo que debe entender cuáles son las mejores opciones para su empresa.

Acerca del informe de pagos global de 2018

El informe de pagos global de 2018 ofrece una instantánea del panorama de pagos actual en 36 países de todo el mundo. El equipo de inteligencia de mercado de Worldpay recopila el informe de pagos global mediante una combinación de proveedores externos fidedignos y otros datos disponibles de forma pública. Estos datos recopilados se analizaron mediante el modelo de datos y el esquema de categorización propios de Worldpay, con el respaldo de McKinsey. El informe también recurre a las décadas de experiencia de Worldpay en el suministro de soluciones de comercio electrónico globales, respaldado por el procesamiento de más de 40 000 millones de transacciones anuales por nuestra parte, mediante más de 300 tipos de pagos en 146 países y 126 monedas.

Las cifras de crecimiento previsto que aparecen en este informe se obtuvieron de GlobalData y McKinsey, y se vinculan al sector en conjunto, no al negocio de Worldpay. Los datos se han recopilado mediante encuestas a los consumidores, encuestas B2B y comentarios de equipos de investigación locales. Se encuestó a 45 000 consumidores de todo el mundo.

Cualquier predicción indicativa basada en los datos que hemos utilizado debe tratarse como tal. Ni Worldpay, Inc. ni ninguno de sus afiliados, directores, funcionarios, empleados, agentes o asesores otorgan representación o garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la fiabilidad, exactitud, puntualidad o integridad de cualquier información, opinión o análisis contenido en este documento, en el cual no se pretende que usted u otra persona confíe para ningún propósito.

Acerca de Worldpay

Worldpay, Inc. es una compañía líder en tecnología de pagos con una capacidad única de impulsar el comercio multicanal global. Con una plataforma tecnológica integrada, Worldpay ofrece un conjunto integral de productos y servicios que se proporcionan de manera global a través de un único proveedor. Worldpay procesa más de 40 000 millones de transacciones cada año y admite más de 300 tipos de pagos en 146 países y 126 monedas. La empresa se centra en la expansión a mercados y segmentos de clientes de elevado crecimiento, incluidos el comercio electrónico global, los pagos integrados y B2B. Visítenos en www.worldpay.com [http://www.worldpay.com ].

Referencias:

1. Evolución de los pagos móviles de Worldpay 2018

