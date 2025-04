La Comisión Europea amplía su colaboración con UNICEPTA by PRophet para incluir el análisis de medios

(Información remitida por la empresa firmante)

- El equipo de redacción integrado de UNICEPTA by PRophet ofrecerá información completa sobre los 27 estados miembros de la UE en 32 idiomas

COLONIA, Alemania y BRUSELAS y NUEVA YORK, 3 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- UNICEPTA by PRophet, parte de la galardonada Unidad de Tecnología de la Comunicación de Stagwell, anunció la ampliación de su colaboración en materia de inteligencia mediática con la Comisión Europea, que ahora incluye servicios globales de análisis de medios. Como proveedor de confianza de la Comisión Europea en materia de monitorización de medios durante los últimos dos años, UNICEPTA by PRophet también ofrecerá ahora análisis mediáticos exhaustivos y multilingües para la Dirección General de Comunicación (DG COMM) de la Comisión Europea.

Con su función ampliada, UNICEPTA by PRophet proporcionará información mediática en tiempo real en los 27 Estados miembro de la UE en 32 idiomas. Al combinar a la perfección el seguimiento de los medios con un análisis exhaustivo, UNICEPTA by PRophet proporcionará información de alta calidad sobre temas políticos, económicos y sociales clave, apoyando a la Comisión Europea en el seguimiento de la opinión pública en un panorama mediático global cada vez más complejo.

"El éxito del proceso de presentación se basó en la dedicación del equipo y la experiencia. "Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados como socio de análisis de medios de la Comisión Europea", declaró Sebastian Rohwer, coconsejero delegado de UNICEPTA by PRophet, destacando la importancia de este logro. Martin Schulze, director de Análisis e Información, codirector del proceso de presentación, añadió: "Nuestro equipo presentó una propuesta innovadora que demostró nuestra capacidad para combinar soluciones tecnológicas con la experiencia humana para cumplir con los requisitos de la Comisión Europea".

Thomas Haderer, director de Desarrollo de Negocio, quien dirigió la presentación junto a Martin Schulze, añadió: "Ampliar nuestros servicios para incluir el análisis de medios es un paso importante para fortalecer nuestra relación con la Comisión Europea y consolidar la confianza que hemos forjado en los últimos dos años. Además, contribuye a fortalecer nuestra presencia en Bruselas, una ubicación estratégica para la empresa".

Este contrato se alinea con el enfoque estratégico de UNICEPTA by PRophet en importantes clientes institucionales y corporativos a nivel mundial, lo que subraya su capacidad para ofrecer soluciones integrales de inteligencia de medios a escala global. "Esta adjudicación demuestra que la inteligencia de medios impulsada por personas ya no es un lujo: es fundamental para la misión", afirmó Aaron Kwittken, director ejecutivo y fundador de PRophet. "Al combinar la IA con la visión humana, UNICEPTA by PRophet ayuda a las instituciones a pasar de un enfoque reactivo a uno predictivo, transformando la complejidad en claridad. Ese es precisamente el tipo de cambio estratégico que impulsamos en PRophet".

Para obtener más información sobre UNICEPTA by PRophet y sus soluciones de inteligencia de medios, visite www.UNICEPTA.com y www.PRPRophet.ai.

Acerca de UNICEPTA UNICEPTA, parte del conjunto de tecnologías de comunicación PRophet de Stagwell, es un proveedor líder mundial de inteligencia de medios que combina tecnologías avanzadas, IA y la experiencia de más de 500 especialistas para ofrecer información de amplios medios, así como de numerosas otras fuentes de datos, en tiempo real y en cualquier momento. Esto ayuda a comunicadores y responsables de la toma de decisiones a detectar tendencias con antelación y a tomar decisiones informadas. UNICEPTA, que apoya a empresas y organizaciones globales, ofrece información estratégica y un seguimiento preciso de los medios para orientar la gestión, la comunicación y el marketing. Las oficinas de UNICEPTA se encuentran en Berlín, Colonia (sede central), Cracovia, Londres, París, Shanghái, São Paulo, Washington D. C. y Zúrich.

Acerca de PRophet PRophet es una suite tecnológica de comunicación con herramientas y servicios SaaS basados en IA, diseñada para empoderar a los comunicadores modernos. Diseñada específicamente para profesionales de relaciones públicas y marketing, PRophet aprovecha la IA predictiva, cognitiva y generativa para ayudar a los usuarios a descubrir, contactar e interactuar con periodistas de alto nivel e influencers líderes. Esta solución de relaciones con los medios crea y prueba contenido de relaciones públicas "meditable" para predecir el interés y la opinión de los periodistas. La solución de marketing de influencers, influencermarketing.ai, combina tecnologías de descubrimiento, análisis, seguridad de marca y seguimiento de influencers para informar y gestionar campañas de influencers con precisión. La suite también incluye UNICEPTA, el mayor proveedor global de herramientas de medios, inteligencia de mercado y escucha social, que ofrece información y análisis inigualables a comunicadores de todo el mundo.

PRophet recibió el premio SABRE de Innovación de PRovoke Media en 2023-2025, un premio Webby en 2024 y fue incluido en la lista de las empresas tecnológicas más destacadas de PR News en 2024. PRophet tiene su sede en Nueva York y oficinas en Washington D. C., Londres, Colonia, Berlín, Zúrich, São Paulo y Shanghái. Forma parte de Stagwell Marketing Cloud (SMC), un conjunto de soluciones SaaS basadas en datos diseñadas para el profesional de marketing moderno. Visite prprophet.ai para obtener más información.

